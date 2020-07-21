Как должны звучать желания, чтобы они наверняка исполнялись

У многих людей есть блоки и барьеры в сознании, которые мешают им добиваться успеха в делах, любви и работе. Необходимо понять простую истину: отсутствие веры в то, что желания исполняются, приводит к тому, что мечты и впрямь остаются лишь мечтами. Нужно поверить в то, что чудеса происходят каждый день.

Желание без точных сроков не имеет смысла

Многие говорят себе или загадывают желание: «Я хочу купить себе машину». Она когда-нибудь будет у этого человека, но главный вопрос — когда именно. Эксперты рекомендуют загадывать желание с точными сроками, потому что в противном случае оно исполнится, но не в тот момент, когда это больше всего необходимо.

Правильнее загадать желание так: «Я хочу купить машину в течение этого года». Конкретика очень важна, но тут следует помнить и о том, что за минуту она у вас не появится. Нужно ставить реальные сроки.