Техника исполнения желаний — «Круг силы»

Помните сказку о Волшебнике Изумрудного города? Волшебник Гудвин дал героям те качества, о которых они мечтали: доброту, ум, храбрость. Но на самом деле, все это уже было в них. С помощью техники «Круг силы» вы сами для себя можете стать волшебником. Дать себе то, чего не хватает. Это не чудо, а тонкая психологическая работа. В этой статье я расскажу обо всех деталях техники и вы сможете применять ее самостоятельно.
Практика, которая помогает желаниям исполняться
Для начала вам нужно решить, какого качества характера или состояния вам сейчас не хватает. Например, уверенности, внутренней силы, энергии, любви, принятия, спокойствия, общительности, креативности. Не торопитесь, дайте себе время.
Представьте, что вы уже получили желаемое и прислушайтесь к эмоциям и ощущениям в теле. Если чувствуете тепло, энергию, позитив и внутреннюю гармонию, то вы правильно определили то, чего вам сейчас не хватает.
Обязательное условие для самостоятельной практики: вы должны быть в одиночестве в том месте, где вы чувствуете себя спокойно и безопасно, где никто не побеспокоит вас в течение примерно 20 минут.
Приступаем к практике «Круг силы»
- Осмотрите комнату, где вы находитесь. Представьте, где здесь может располагаться круг вашей силы. Размер круга должен быть таким, чтобы вы смогли в него встать. Можете встать и походить, прислушиваясь к ощущениям. Это поможет достичь нужного состояния сосредоточенности.
- Когда нашли подходящее место для круга, включайте воображение. Представьте свой круг силы во всех подробностях: цвет, границы, температура, из какого материала, какой у него аромат, тактильные ощущения, звуки. Все это должно быть приятным.
- Выдохните, представьте, что у вас уже есть желаемое качество. Вслух произнесите, во сколько раз нужно сделать его сильнее, в 5,10,20, не ограничивайте себя. После этого зайдите в круг.
- Постойте в круге, прислушиваясь к изменениям внутри.
- Скажите вслух «Я нахожусь в круге своей силы. Все мое тело наполняет (желаемое качество). Я чувствую это каждой клеточкой, я пропитываюсь им. Этот ресурс неисчерпаем. Чем больше я возьму в себя, тем больше его останется. Я почувствую, когда наполнюсь достаточно. Сейчас я позволяю себе принимать (желаемое качество)».
- Выходите из круга, когда почувствуете, что получили достаточно желаемого качества. Сделайте глубокий вдох и выдох, оцените свои ощущения и эмоции.
- Посмотрите на круг, как он изменился?
- Вы можете взять круг с собой. Буквально протяните руки, возьмите круг вашей силы и разместите его на своем теле.
- Скажите вслух «Круг будет помогать мне ровно 21 день, каждый раз, когда мне понадобится (желаемое качество). Через 21 день (желаемое качество) войдет в привычку и станет частью меня. Оно будет во мне всегда, я сам смогу им управлять. Я разрешаю себе принимать изменения. Они уже начались и будут нарастать».
- Искренне поблагодарите себя, свое тело, свое подсознание за проделанную работу. И отправляйтесь применять полученное качество. Вы будете приятно удивлены произошедшим переменам.
Когда вы только начнете осваивать эту практику, не спешите. Идите постепенно – одно желаемое качество раз в 21 день. Когда вы в совершенстве овладеете созданием кругов своей силы, сможете повторять чаще
У этой практики сразу несколько плюсов: вы актуализируете свои сильные стороны, лучше знакомитесь с собой, прокачиваете свой творческий потенциал, мягко и безопасно трансформируете свое мышление.
Автор Наумов Виталий