Техника исполнения желаний — «Круг силы»

Помните сказку о Волшебнике Изумрудного города? Волшебник Гудвин дал героям те качества, о которых они мечтали: доброту, ум, храбрость. Но на самом деле, все это уже было в них. С помощью техники «Круг силы» вы сами для себя можете стать волшебником. Дать себе то, чего не хватает. Это не чудо, а тонкая психологическая работа. В этой статье я расскажу обо всех деталях техники и вы сможете применять ее самостоятельно.

Практика, которая помогает желаниям исполняться

Для начала вам нужно решить, какого качества характера или состояния вам сейчас не хватает. Например, уверенности, внутренней силы, энергии, любви, принятия, спокойствия, общительности, креативности. Не торопитесь, дайте себе время.

Представьте, что вы уже получили желаемое и прислушайтесь к эмоциям и ощущениям в теле. Если чувствуете тепло, энергию, позитив и внутреннюю гармонию, то вы правильно определили то, чего вам сейчас не хватает.