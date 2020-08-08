Так сколько же лет египетской цивилизации?

В Египте есть пословица: «Человек боится времени, а время боится пирамид». И действительно, египетские пирамиды настолько древние, что невозможно точно определить их возраст. Интересно, что самые разные источники подтверждают: египетская цивилизация намного древнее, чем мы думаем.

Официально принято считать, что история цивилизованного Египта началась примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Однако многие источники приводят совсем другие даты и указывают на то, что задолго до этого времени в Египте уже существовала развитая цивилизация.

Знаменитый Геродот (484-425 годы до нашей эры), к примеру, в «Эвтерпе» (второй части своей знаменитой «Истории») писал:

«До сих пор египтяне и их жрецы передавали мне сказания о стародавних временах. Они объяснили мне, что со времени первого египетского царя и до этого последнего жреца Гефеста прошло 341 поколение людей, и за это время было столько же верховных жрецов и царей. Но 300 поколений составляет 10 000 лет, считая по три поколения в столетие. Да сверх 300 еще 41 поколение дает 13 400 лет».

Эти числа, приведенные отцом истории, как называют Геродота, намного превышают те, что приняты в официальной историографии Египта. Византийский историк Георгий Синкелл, живший в VIII веке, тоже писал довольно интересные вещи о древних египетских династиях: «У египтян есть некая плита, которая называется «Старая хроника»; она содержит 30 династий за 113 поколений на протяжении периода длительностью 36 525 лет. Первая династия принцев — Ауриты, вторая — Местроены, третья — египтяне».

Знаменитый философ и ученый Диоген вообще утверждал, что египтяне вели астрономические наблюдения почти за 49 000 лет до появления Александра Македонского, к слову, родившегося в 356 году до нашей эры.

А греческий философ Симпликий Киликийский, живший в VI веке нашей эры, пошел еще дальше и написал, что египтяне изучали космос на протяжении 630 000 лет!

История от жреца

Олег Олимский

[08/08/2020]

[14:53]

Источник иллюстрации / фото: Depositphotos

В Египте есть пословица: «Человек боится времени, а время боится пирамид». И действительно, египетские пирамиды настолько древние, что невозможно точно определить их возраст. Интересно, что самые разные источники подтверждают: египетская цивилизация намного древнее, чем мы думаем.СОДЕРЖАНИЕ

630 000 лет назад…

Официально принято считать, что история цивилизованного Египта началась примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Однако многие источники приводят совсем другие даты и указывают на то, что задолго до этого времени в Египте уже существовала развитая цивилизация.

Знаменитый Геродот (484-425 годы до нашей эры), к примеру, в «Эвтерпе» (второй части своей знаменитой «Истории») писал:

«До сих пор египтяне и их жрецы передавали мне сказания о стародавних временах. Они объяснили мне, что со времени первого египетского царя и до этого последнего жреца Гефеста прошло 341 поколение людей, и за это время было столько же верховных жрецов и царей. Но 300 поколений составляет 10 000 лет, считая по три поколения в столетие. Да сверх 300 еще 41 поколение дает 13 400 лет».

Эти числа, приведенные отцом истории, как называют Геродота, намного превышают те, что приняты в официальной историографии Египта. Византийский историк Георгий Синкелл, живший в VIII веке, тоже писал довольно интересные вещи о древних египетских династиях: «У египтян есть некая плита, которая называется «Старая хроника»; она содержит 30 династий за 113 поколений на протяжении периода длительностью 36 525 лет. Первая династия принцев — Ауриты, вторая — Местроены, третья — египтяне».

Знаменитый философ и ученый Диоген вообще утверждал, что египтяне вели астрономические наблюдения почти за 49 000 лет до появления Александра Македонского, к слову, родившегося в 356 году до нашей эры.

А греческий философ Симпликий Киликийский, живший в VI веке нашей эры, пошел еще дальше и написал, что египтяне изучали космос на протяжении 630 000 лет!

История от жреца

А что же писали сами египтяне? Дадим слово Манефону, жившему в III веке до нашей эры, верховному жрецу храма города Гелиополя. Этот город (в наши дни Аль-Матария около Каира) считался центром научной мысли Древнего Египта. Здесь хранилось множество документов, папирусов, табличек с иероглифами и других свидетельств прошлого.

Вся эта информация позволила Манефону написать уникальную «Историю Египта». В ней перечислялись различные династии египетских царей, составленные по подлинным документам.

Однако труд Манефона погиб во время пожара в Александрийской библиотеке -вместе со множеством других бесценных рукописей Древнего мира. Из «Истории» Манефона сохранилось лишь несколько отрывков, которые цитировались в трудах древних историков Юлия Африкана и Евсевия.

И вот как выглядела история Египта в описании жреца.

«Первый человек (или Бог) в Египте -это Гефест, который также известен египтянам как первооткрыватель огня. Наследником его сына Гелиоса (Солнце) был Сосис, затем по очереди Кронос, Осирис, Тифон, брат Осириса, и, наконец, Хор, сын Осириса и Исиды. Они были первыми властителями Египта. После этого царская власть переходила от одного к другому, не прерываясь, вплоть до Бидиса на протяжении 13 900 лет. Потом в течение 1255 лет правили боги и полубоги, и снова на 1817 лет другой царский род получил власть в стране. Затем еще тридцать мемфисских царей правили на протяжении 1790 лет, а после них еще 10 царей — в течение 350 лет. Потом наступило время правления «духов мертвых», которое длилось 5813 лет».

Согласитесь, что эти числа никак не соответствуют тому, что мы знаем о Древнем Египте.

Папирус из Луксора

Олег Олимский

[08/08/2020]

[14:53]

Источник иллюстрации / фото: Depositphotos

В Египте есть пословица: «Человек боится времени, а время боится пирамид». И действительно, египетские пирамиды настолько древние, что невозможно точно определить их возраст. Интересно, что самые разные источники подтверждают: египетская цивилизация намного древнее, чем мы думаем.СОДЕРЖАНИЕ

630 000 лет назад…

Официально принято считать, что история цивилизованного Египта началась примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Однако многие источники приводят совсем другие даты и указывают на то, что задолго до этого времени в Египте уже существовала развитая цивилизация.

Знаменитый Геродот (484-425 годы до нашей эры), к примеру, в «Эвтерпе» (второй части своей знаменитой «Истории») писал:

«До сих пор египтяне и их жрецы передавали мне сказания о стародавних временах. Они объяснили мне, что со времени первого египетского царя и до этого последнего жреца Гефеста прошло 341 поколение людей, и за это время было столько же верховных жрецов и царей. Но 300 поколений составляет 10 000 лет, считая по три поколения в столетие. Да сверх 300 еще 41 поколение дает 13 400 лет».

Эти числа, приведенные отцом истории, как называют Геродота, намного превышают те, что приняты в официальной историографии Египта. Византийский историк Георгий Синкелл, живший в VIII веке, тоже писал довольно интересные вещи о древних египетских династиях: «У египтян есть некая плита, которая называется «Старая хроника»; она содержит 30 династий за 113 поколений на протяжении периода длительностью 36 525 лет. Первая династия принцев — Ауриты, вторая — Местроены, третья — египтяне».

Знаменитый философ и ученый Диоген вообще утверждал, что египтяне вели астрономические наблюдения почти за 49 000 лет до появления Александра Македонского, к слову, родившегося в 356 году до нашей эры.

А греческий философ Симпликий Киликийский, живший в VI веке нашей эры, пошел еще дальше и написал, что египтяне изучали космос на протяжении 630 000 лет!

История от жреца

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А что же писали сами египтяне? Дадим слово Манефону, жившему в III веке до нашей эры, верховному жрецу храма города Гелиополя. Этот город (в наши дни Аль-Матария около Каира) считался центром научной мысли Древнего Египта. Здесь хранилось множество документов, папирусов, табличек с иероглифами и других свидетельств прошлого.

Вся эта информация позволила Манефону написать уникальную «Историю Египта». В ней перечислялись различные династии египетских царей, составленные по подлинным документам.

Однако труд Манефона погиб во время пожара в Александрийской библиотеке -вместе со множеством других бесценных рукописей Древнего мира. Из «Истории» Манефона сохранилось лишь несколько отрывков, которые цитировались в трудах древних историков Юлия Африкана и Евсевия.

И вот как выглядела история Египта в описании жреца.

«Первый человек (или Бог) в Египте -это Гефест, который также известен египтянам как первооткрыватель огня. Наследником его сына Гелиоса (Солнце) был Сосис, затем по очереди Кронос, Осирис, Тифон, брат Осириса, и, наконец, Хор, сын Осириса и Исиды. Они были первыми властителями Египта. После этого царская власть переходила от одного к другому, не прерываясь, вплоть до Бидиса на протяжении 13 900 лет. Потом в течение 1255 лет правили боги и полубоги, и снова на 1817 лет другой царский род получил власть в стране. Затем еще тридцать мемфисских царей правили на протяжении 1790 лет, а после них еще 10 царей — в течение 350 лет. Потом наступило время правления «духов мертвых», которое длилось 5813 лет».

Согласитесь, что эти числа никак не соответствуют тому, что мы знаем о Древнем Египте.

Папирус из Луксора

Существование древнейших правителей Египта подтверждает и Туринский папирус. Он был приобретен в 1820 году в Луксоре итальянцем Бернардино Дроветти и вывезен в Турин, где и хранится по настоящее время. Папирус изначально был Длиной около 170 сантиметров, но при перевозке рассыпался на несколько фрагментов.

Время его изготовления точно не известно, но на обороте имеется имя Рамсеса III, который правил в 1185-1153 годах до нашей эры. В этом папирусе перечисляются имена всех египетских царей и фараонов, причем очевидно, что этот список был скопирован с более древних источников.

Перечисленные в нем династии значительно шире тех, о которых известно науке. Любопытно, что начинается список с династии богов: Пта, Амона, Анубиса, Ибиса, Аписа, Мневиса и других.

Самое любопытное: лишь в 2009 году было объявлено, что в запасниках туринского музея найдено несколько неизвестных ранее фрагментов папируса. Напрашивается вопрос: почему же такой раритет был на столько лет забыт и что же написано в этих найденных кусочках? Не исключено, что там идет речь о каких-то еще более древних династиях.

Там же, в Италии, хранится Палермский камень, вывезенный из Египта при неизвестных обстоятельствах.

Долгое время он лежал в палермском музее, не вызывая никакого интереса. И лишь в конце XIX века эта древняя черная базальтовая плита привлекла внимание исследователей, и камень начали подробно изучать.

Выяснилось, что на нем перечислены имена загадочных древних правителей Египта. Причем позже оказалось, что этот камень — один из подобных, так что где-то имеются аналогичные стелы с высеченными именами правителей Египта, живших много-много тысячелетий назад.

Дендерский храм



Однако самое любопытное свидетельство того, что цивилизация Древнего Египта намного древнее, чем можно себе представить, хранится в Дендерском храме.

Точнее, хранилось, потому что предприимчивые европейцы, грабившие Египет в прошлые века, вывезли это свидетельство из страны целиком и полностью.

Речь идет о знаменитом потолке в Дендерском храме, который так поразил французов, что они целиком отправили его в Париж. Сейчас он хранится в Лувре, а в храме воссоздана точная копия. На этом потолке изображен зодиакальный круг удивительной красоты.

Но самое любопытное в этом потолке выяснилось позже — знаки зодиака на нем изображают звезды в том положении, в котором они находились приблизительно за 90 000 лет до нашей эры! Так что те, кто создавал этот зодиакальный круг, явно видели над собой другое небо…

Украденный кусок

А недавно в СМИ была напечатана сенсационная новость, которая подтверждает то, что египетская цивилизация намного древнее, чем можно вообразить. В Египте произошел почти курьезный случай, доказавший: пирамиды действительно построены раньше, чем принято считать.

Официальная история утверждает, что строительство пирамиды Хеопса было закончено около 2540 года до нашей эры. И вот два немецких студента залезли внутрь этой пирамиды, откололи кусок, тайком вывезли из страны и в Германии проверили его возраст. Оказалось, что этому куску больше 20 тысяч лет! И еще неизвестно, на сколько именно тысяч лет больше — не исключено, что очень и очень на много.

Но так как способ добычи информации студентами оказался, мягко говоря, противозаконным, исследования обычного развития не получили — как можно для доказательства древности пирамид опираться на украденный и вывезенный контрабандой кусок?

Так что в официальной историографии Египта пока ничего не изменилось — и все тайны прошлого ученые обходят стороной…

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