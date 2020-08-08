Недетская тайна «Золотого ключика», или Почему у Мальвины были голубые волосы

Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» наверняка знакома каждому. Более того, всем известно, что в основе сюжета этой истории, написанной Алексеем Толстым, лежала повесть Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы» и писатель этого никогда не скрывал. Какие тут могут быть тайны? Но оказывается, история деревянного мальчика и его друзей хранит немало секретов, в том числе достаточно жутких.

В предисловии к своей сказке Алексей Толстой написал, что в детстве читал книгу Карло Коллоди и она произвела на него неизгладимое впечатление. Он неоднократно рассказывал своим друзьям историю Пиноккио, так как сама книжка потерялась. Разумеется, с каждым разом повествователь отходил от оригинального сюжета и в итоге родилась новая сказка, которую все знают как «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Оказывается, Толстой кривил душой и все было совсем иначе. Начнем с того, что первое издание «Пиноккио» на русском языке появилось, когда писателю было уже 23 года. Итальянского Толстой не знал ни в детстве, ни в более зрелом возрасте, поэтому читать книгу в оригинале он не мог.

Создатель Буратино, как многие в те годы, знал французский, а на этот язык книга переводилась неоднократно. Но сам Толстой неоднократно вспоминал, что в доме, где он рос, не было детских книг, поэтому и такой вариант полностью отпадает.

Итак, Толстой прочитал сказку о Пиноккио, будучи вполне взрослым человеком. Но что так тронуло в этой истории молодого дворянина, что он решил написать собственную версию похождений деревянного мальчишки? Ответ на этот вопрос можно найти, заглянув в детские годы писателя.

Иллюстрация Роберто Инноченти (Roberto Innocenti)

Дело в том, что Алексей был нелюбимым сыном своего отца, графа Николая Толстого. Более того, есть неподтвержденная информация о том, что он был ему не родным. Скорее всего, именно поэтому до 16 лет мальчик носил фамилию Бостром и воспитывался в доме дяди. Кроме этого, биографы писателя утверждают, что Николай Толстой долго не хотел давать Алексею свою фамилию и титул.

Неудивительно, что трогательная история безродного деревянного мальчика, который изо всех сил стремился стать человеком, нашла живой отклик в душе несчастного юноши. И переписал он сказку не потому, что запамятовал детали, а совсем по иной причине.

Призрак с голубыми волосами

В сказке про Пиноккио, написанной итальянским автором, Мальвины не было. Но там был другой персонаж с голубыми волосами — это фея. Но изначально эта второстепенная героиня была даже не феей, а… призраком. У Коллоди было два варианта истории деревянного мальчишки, причем первый, с точки зрения современного человека, совершенно не детский.

В первой редакции сказки Пиноккио должен был умереть в конце сказки. По замыслу автора он убегал через лес от разбойников и силы почти оставили его. Но впереди, в чаще, появился небольшой белый дом, увидев который герой подумал, что сможет найти там спасение.

Иллюстрация Роберто Инноченти

Мальчишка долго колотит в запертые двери, но ему никто не открывает. Взглянув в окно, Пиноккио видит странную девочку:В окне появилась красивая девочка. У нее были волосы цвета небесной лазури, бледное словно восковое лицо, глаза закрыты, а руки скрещены на груди. Даже не шевеля губами, она сказала голосом, который шел, казалось, с того света: — В этом доме никого нет. Все умерли. — Открой мне хотя бы ты! — взмолился Пиноккио, рыдая. — Я тоже умерла. — Умерла? Но что тогда ты делаешь тут, у окна? — Жду, когда прибудет гроб, чтобы забрать меня отсюда, — и с этими словами девочка исчезла, а окно бесшумно закрылось.

Вслед за этим к дому подоспели разбойники и расправились с Пиноккио. Сейчас такой финал детской сказки кажется более чем странным, но в середине XIX века, когда писалась книга, такое завершение было вполне обычным и никого не шокировало.

Иллюстрация Роберто Инноченти

Возможно, что на гибели Пиноккио все и закончилось, но его приключения так понравились читателям, что Коллоди был вынужден в следующем варианте сказки превратить мертвую девочку с голубыми волосами в добрую фею, которая его оживила. Изменять внешность персонажа автор не стал, так как она вполне соответствовала образу мистического создания.

Что значит имя Мальвина?

Толкований имени Мальвина существует немало. Чаще всего встречается вариант, что оно означает «нежная». Но на самом деле все как раз наоборот. В классической литературе это женское имя встречается впервые в произведении шотландского поэта-романтика Джеймса Макферсона «Поэмы Оссиана».

Оссиан — это легендарный британский бард, живший примерно в III веке нашей эры. Поэмы Макферсона были написаны от имени этой личности. Согласно легендам, у героя был сын, жену которого и звали Мальвина. Когда сын трагически погиб, невестка осталась в его родовом доме, став пожилому и немощному Оссиану дочерью и помощницей.

Бард Оссиан с невесткой Мальвиной

В России «Поэмы Оссиана» были невероятно популярны в первой половине XIX столетия. Это произведение оказало существенное влияние на творчество Жуковского, Батюшкова и даже Пушкина. В поэмах и стихах этих авторов имя Мальвина встречается неоднократно.

Вариантов перевода имени Мальвина совсем немного — большинство филологов уверены, что в его основе лежат два древнегерманских слова, укоренившихся в современном английском языке: «male» (мужчина) «win» (победа). Подобное имя очень хорошо подходит властной девочке, запирающей озорных мальчишек в чулан.

Домик в лесу

Коллоди, которому, очевидно, нравилось убивать персонажей, расправился и с феей, спасшей Пиноккио. В сказке она умирает от огорчения, что деревянный мальчик оставил ее. Правда, спустя время они снова встречаются, но фея с голубыми волосами уже не девочка, а вполне взрослая женщина.

Иллюстрация Грега Хильдебрандта

Итальянский сказочник расправляется не только с мальчишками и феями. В его книге погибает даже сверчок, которого убивает молотком сам Пиноккио. Но мы не будем рассматривать творчество Коллоди с точки зрения психологии и вернемся к нашей героине.

Образ жизни Мальвины заслуживает самого пристального внимания. Девочка из сказки Толстого живет в лесу и ей подчиняются насекомые, мыши и жабы. Кроме этого, при ней находится черный пудель, которого можно встретить в самом известном произведении о нечистой силе — «Фаусте» Гете. Именно в образе черного пуделя к Фаусту являлся владыка Тьмы Мефистофель.

Учитывая все это, можно сделать выводы, что девочка с голубыми волосами имеет непосредственное отношение к нечистой силе. Эдакая европейская Баба-Яга в молодости или жрица какого-то не слишком приятного языческого культа. Можно с большой долей вероятности утверждать, что Мальвина Толстого — это фея, просто завуалированная.

Как связаны Мальвина и золотой ключик

Хотя Мальвина и связана с оккультизмом и магией, вряд ли Толстой, придумывая эту девочку, опирался на образ какой-то феи, постоянно умирающей и воскресающей. Секрет девочки с голубыми волосами напрямую связан с тем самым золотым ключиком и каморкой, которую он отпирает.

Работу над сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексей Толстой начал в эмиграции, тоскуя по России и страстно желая вернуться на родину. В созданном им мире ключик открывает дверь, за которой находится замечательный справедливый мир, в котором кукольный театр принадлежит не мироеду Карабасу-Барабасу, а самим куклам, которые в нем работают.

Можно сказать, что через волшебную дверцу за нарисованным на холсте очагом герои сказки попадают из капиталистического общества эксплуататоров в Советскую Россию, то есть в место, которое так идеализировал Толстой, находясь на чужбине. Но почему писатель выбрал такой странный способ перемещения из старого мира в светлое будущее?

У Карло Коллоди очаг в каморке старого Джеппетто нарисован просто на стене, а у Толстого — на холсте. Получается, что дверь была как-бы задрапирована тканью с изображением огня. Это очень важный момент истории, к которому нам позднее придется вернуться.В 1909 году Толстой сотрудничал с детским журналом «Тропинка», в котором публиковался русский перевод «Алисы в стране чудес», чьим автором была Поликсена Соловьева, сестра знаменитого философа Владимира Соловьева и дочь историка Сергея Соловьева. В этом переводе есть вот такое интересное место:На столе ничего не было, кроме маленького золотого ключика, и Алисе тотчас пришло в голову, что это ключик от одной из дверей. Но увы! Или замочные скважины были слишком велики, или ключик был слишком мал, только им нельзя было открыть ни одной из дверей. Но, обходя двери вторично, Алиса обратила внимание на маленькую занавесочку, которой не заметила раньше, и за этой занавесочкой нашла маленькую дверку, около пятнадцати дюймов высоты. Она попробовала отпереть дверцу золотым ключиком, и к ее великой радости, ключик подошел.

Есть ли у кого-то сомнения, что Толстой читал «Алису», которая публиковалась в том же журнале, что и его детские рассказы? О том, что не только читал, но и использовал при работе над своей сказкой, сомневаться не приходится. Внимательный читатель может вспомнить, что над домиком Мальвины проплывало облако в виде кошачьей головы, на которое рычал пудель Артемон. Чем не образ Чеширского кота, позаимствованный у Кэррола?

В номере журнала «Тропинка», где впервые в истории девочки Алисы появляется Чеширский кот, Алексей Толстой публикует свой рассказ о собаке под названием «Полкан». Таким образом, состоялась первая встреча чудесного кота и собаки вне страниц сказки о Буратино.

Алиса и Мальвина

Две девочки, из сказки Льюиса Кэррола и Алексея Толстого, несомненно, похожи. Алису расстраивает хаос, царящий в Стране Чудес, и она постоянно пытается навести там порядок. Мальвина также сторонник порядка, чистоты и дисциплины, которые пытается привить своему новому знакомому Буратино. При этом Алиса участвует в чаепитии с безумным Шляпником и Мартовским Зайцем, а Мальвина сама устраивает посиделки с чаем для Буратино.

Невероятно, но для того, чтобы родилась сказка о Буратино, в воображении автора должны были чудесным образом переплестись разные образы и сюжетные линии, мистические герои и собственные детские переживания. Мы рассмотрели только Мальвину, а ведь есть в этой истории не менее колоритные персонажи, достойные внимания, например, Карабас-Барабас и Дуремар. Какие тайны скрывают эти герои, явно не просто так рожденные фантазией писателя?

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