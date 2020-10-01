Стив Джобс считал, что у по-настоящему умных людей есть одна общая черта

Все мы отлично знаем, что школьные оценки и то, насколько вы умны в реальной жизни – далеко не одно и то же. Сплошь да рядом встречаются случаи, когда люди, окончившие школу и институт с идеальными оценками и «красным» дипломом оказываются не особо успешными в реальной жизни. Но если академических оценок и дипломов недостаточно для того, чтобы понять, насколько тот или иной человек умен в действительности, как наиболее успешные люди распознают по-настоящему умных людей, которых можно привлечь к тому или иному проекту?

Джефф Безос ищет в новых соискателях способность подстраивать свой разум под различные обстоятельства, Илон Маск считает, что не нужно особо смотреть на дипломы и сертификаты, и вместо этого нужно проверять, обладает ли соискатель нужными навыками. Ну а Стив Джобс… его подход был совершенно иным.

Легендарный сооснователь компании Apple рассказал о том, как он определяет, насколько человек умен на самом деле, еще в 1982 году в интервью Академии Достижений. Как считал Джобс, по-настоящему умного человека можно узнать не по глубоким познаниям в какой-то одной сфере деятельности, но по умению создавать и устанавливать неожиданные связи между ними.

Чем шире кругозор человека, тем он глубже как личность.

«По-настоящему умных людей во многом определяет способность видеть картину происходящего – так, словно вы забрались на 80 этаж в здании посреди города, и можете увидеть оттуда его целиком. И пока другие люди безуспешно пытаются проложить путь между точками А и Б, пользуясь неудобными бумажными картами, вы видите перед собою весь этот путь, видите его целиком», – сказал в интервью Джобс.

Это довольно неожиданное определение ума, но оно ведет ко вполне ожидаемому вопросу: как, собственно, можно развить в себе способность окидывать любую ситуацию взглядом с высоты птичьего полета – и можно ли это сделать вообще? Ответ на этот вопрос, как считал сам Джобс, довольно просто – нужно просто стать всеядным в интеллектуальным плане, исследуя мир вокруг множеством обычных, необычных и даже неожиданных способов.

«Вы не должны довольствоваться тем же жизненным опытом, что и все остальные, иначе вы установите те же связи с миром и окружающими людьми, что и они, и никогда не сделаете ничего по-настоящему инновационного. Так что, если вам хочется отправиться в Париж и несколько лет побыть там поэтом – пожалуйста, если вы можете себе это позволить. Или вы можете отправиться на несколько лет в одну из стран «третьего мира» – этот вариант я особенно рекомендую. Влюбившись в двух людей сразу, вы получите незабываемый жизненный опыт. Ну а, скажем, Уолт Дисней принимал ЛСД», – сказал Джобс.

И хотя обреченная и запутанная любовь, как и психоделические вещества могут и не входить в сферу ваших интересов, вы все же можете подобрать что-то такое, что одновременно и поспособствует вашему интеллектуальному развитию, и не будет идти вразрез с вашими принципами и моралью.

Смысл подхода Джобса к интеллектуальному развитию не в том, что какой-то конкретный жизненный опыт или знания могут оказаться для вас особенно ценными, но в том, что сочетание, казалось бы, несвязанных (и относительно редких) сфер познаний может дать вам более широкий и полный взгляд на некоторые проблемы и уникальные озарения, помогающие их решать. Так, к примеру, широко известна история о том, как экранные шрифты Apple были вдохновлены курсом каллиграфии, на который когда-то ходил Джобс.

Ученые согласны с Джобсом

Кстати, если хорошенько над всем поразмыслить, этот подход вполне логичен и очень даже соответствует здравому смыслу. Вы вряд ли сможете привнести в свою работу какую-то кардинально новую идею или взглянуть на нее с неожиданной стороны, если у вас будут те же интересы и жизненный опыт, что и у всех ваших коллег. Но многие из нас, тем не менее, упускают из виду этот простой и очевидный факт, настолько увлекаясь развитием знаний и умений в избранной сфере деятельности, что раз за разом говорим себе, что у нас попросту нет времени на получение «ненужных» знаний и случайные прыжки в сторону.

Но знаете, что? Ученые вполне согласны с Джобсом – зацикленность на чем-то одном вполне может стать барьером на пути развития вашего интеллекта и креативности. Результаты многих исследований указывают на вполне четкую связь между открытостью для новых знаний и по-настоящему выдающимся интеллектом.

Еще в 1960-е, когда ученые проводили наблюдение за группой гениев, пытаясь выяснить, какие черты характера объединяют их всех, они обнаружили, что все эти невероятно умные и успешные люди, от поэтов до предпринимателей, были невероятно открыты к новым идеям, знаниям и жизненному опыту. А еще одно сравнительно недавнее исследование указало на то, что большой аппетит к новым идеям и опыту не только коррелирует с высоким интеллектом у молодых людей, но и помогает им справляться с возрастным снижением интеллекта в старости – если, конечно, они остаются столь же открытыми к новым идеям и в последующие годы своей жизни.

Стив Джобс ничуть не отрицал того, что концентрация внимания очень важна, когда вы пытаетесь воплотить в реальность уже появившуюся у вас хорошую идею. Но это не означает, что вы должны приструнивать свое любопытство каждый раз, когда беретесь за работу. Если вы хотите оставаться настолько умными, чтобы эти хорошие идеи появлялись у вас и в дальнейшем, вы должны постоянно взращивать в себе интеллектуальную открытость и широту интересов.

Лишь поддавшись своему любопытству, отвлекающему вас от того, что в этот момент кажется главным, вы сможете обрести то, на чем действительно стоит сосредоточить все свое внимание.

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