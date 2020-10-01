На Америку выпал радиоактивный пепел

30 августа 2020 года жители Донецка наблюдали очень необычное природное или не очень явление – город и пригороды заволокло какой-то непонятной желтой пылью, подборку фото которой собрал наш читатель Misteryo:

Донецк – это промышленный город и с воздухом там бывает и не такое, особенно вблизи металлургического завода и терриконов. Снег сереет еще в воздухе, а за ночь покрывается точками угольной крупы, однако такой грязи как на фото не бывает и в городах, где коммунисты построили заводы по обработке графита.

Поскольку люди заволновались, местные пропагандисты сразу придумали для народа объяснение – это что-то распылили B-52, которые накануне летали над Украиной. Чувствуется школа гражданина Киселева – ядерный пепел и всё такое. Хотя, возможно, с американскими самолетами это и связано: как только местные начальники их узрели – стали поливать бензином и жечь секретные документы, кремировать трупы и сломя голову драпать через границу. Вот пепел и выпал.

Синоптики нашли для народа промежуточное объяснение, сказав, что это песок из Средиземного моря. Их заявление было принято как официальное, поскольку, с одной стороны, похоже на правду, с другой – всё равно виноват Запад, ведь с Востока приходит только хорошее: вакцинки против ковида, сам ковид по китайской почте, вкусное советское мороженое и паровозы со ржавыми танками.

Тем не менее, тема на самом деле очень интересная, поскольку в Калифорнии приблизительно в то же время (разница в дате из-за часовых поясов) выпало вот что:

Это – если кто-то подумал на черный град – на самом деле как бы пепел, от которого местные жители были в ужасе ибо такого и при извержении вулканов не бывает. Людям объяснили, что это пепел от пожаров, но люди не идиоты – пожары и в Калифорнии, и в других местах случаются очень часто, но такие хлопья с неба не падают никогда.

Что это такое мы, как и все не знаем, но, судя потому, что все произошло почти одновременно в двух городах, разделенных где-то на 20 00 километров, можно думать о каком-то процессе в атмосфере, например – падении крупного метеорита, который как-то уничтожили “марсиане”. В результате “песок из Сахары” упал не на Мексику, как в прошлый раз, а на Донецк. Так же метеорит мог как-то разрушится и сам, например – на Землю упала метеоритная пыль.

Еще один вариант – какие-то битвы в космосе между пепелацами “марсиан”: один стрельнул в другой – и тот, что подбили, превратился в какую-то паклю или затвердевшую слизь, как в фильме со спецэффектами.

Наконец, могут быть и какие-то фокусы с химиотрассами: распылители переложили в замес тот или иной ингредиент – и волокна химтрейлов стали собирать на себя дисперсный пепел, превращая его в комки. Правда, такой вариант не объясняет Донецка, поскольку там явно было что-то другое.

Для окончательных выводов нужна статистика – то есть информация, что в ближайшие дни что-то подобное было где-то еще. На основе этого уже можно будет что-то сравнивать и как-то рассуждать, поэтому информацию придется общими усилиями собирать и следить за развитием событий.

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