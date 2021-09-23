Создана карта крупнейшего из древних городов Америки

Исследователи из США с помощью информации лидарных измерений и архивных данных смогли построить карту Теотиуакана — одного из крупнейших городов древности — и восстановить историю его создания.



Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Расположенный в 25 километрах от Мехико Теотиуакан на протяжении около 650 лет с момента своего основания — примерно с 100 года до нашей эры до 550 года нашей эры — был одним из крупнейших городов мира. Его население превышало 125 тысяч человек, однако впоследствии по неясным до сих пор причинам город был заброшен.

Для картирования находящихся под землей участков Теотиуакана американские исследователи использовали данные лидарных измерений — в которых замеряется время, проходимое лазерным лучом до и от объекта — для того, чтобы отделить изменения в ландшафте, связанные с постройкой города, от современных. Полученную информацию подтвердили с помощью полевых наблюдений и архивных данных.