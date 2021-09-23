На Марсе нашли остатки снегопада, прошедшего миллион лет назад

Согласно новому исследованию под руководством НАСА, около 1 млн лет назад на Марсе шел снег. На Красной планете сохранились следы древних снегопадов — плотные зерна льда, способные таять.



Ученые проанализировали данные с различных космических аппаратов, собранные за последние 20 лет. Большая часть мест с содержанием льда была снята с орбитальных аппаратов, например с помощью Mars Reconnaissance Orbiter. Сложность состояла в том, чтобы выявить размер крупинок льда и то, сколько в нем пыли. Содержание пыли важно, ведь на поверхности Марса постоянно появляются мощные пыльные вихри. Исследование состава пыли во льду могло бы помочь пролить свет на историю его образования.

Планетологи из Университета штата Аризона предположили, что марсианский лед по своим особенностям может быть схож с земным и пригласили в команду эксперта по льду Стивена Уоррена из Вашингтонского университета.

Вместе они провели моделирование, сравнив яркость и цвет земного и марсианского льда.

Ученые отмечают, что лед на Марсе темнее, чем на нашей планете, поскольку в нем больше пыли, которая приводит к его нагреву. Таким образом, содержание пыли оказывает влияние на изменение марсианского льда — он может таять, как и на нашей планете.