Символические часы судного дня остановились

Стрелки символических часов Судного дня остановились на отметке в сто секунд до полуночи. Об этом сообщается в заявлении на сайте проекта.



Движение стрелок отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанной с климатом. После анализа новых рисков руководители проекта приняли решение оставить стрелки на актуальной отметке. Одной из главных опасностей для человечества была названа пандемия коронавируса, последствия которой «будут серьезными и долговременными». Однако специалисты верят, что COVID-19 не уничтожит цивилизацию. «Тем не менее пандемия служит тревожным сигналом, что национальные правительства и международные организации не готовы управлять ядерным оружием и решать проблемы изменения климата», — говорится в отчете.

Организаторы заметили, что пандемия вызвала спад экономики, из-за чего временно были снижены выбросы углекислого газа. Однако массовые пожары и природные катаклизмы демонстрируют, что разрушения будут только увеличиваться, если мировые правительства не приложат больших усилий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В заявлении говорится, что в 2020 году обладающие ядерным оружием страны продолжали тратить огромные суммы на программы по модернизации. «Правительства США, России и других стран, похоже, считают ядерное оружие все более и более пригодным для использования, что увеличивает риски его фактического применения», — уточняется в отчете. Также участники проекта выразили опасения относительно повышенного интереса к ядерному оружию в странах Северо-Восточной Азии и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.