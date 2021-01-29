Ледяное бессмертие

Совсем недавно был заморожен мозг самого младшего на сегодня пациента – двухлетней девочки, умершей от рака мозга. Ее родители, пытаясь справиться с утратой, решили подарить ребенку второй шанс на жизнь и обратились за помощью в компанию по криоконсервации Alcor. Отец малышки считает, что погружение ребенка в жидкий азот позволит дать шанс на выздоровление в будущем, когда подобные заболевания смогут вылечить.

Крионика – это технология сохранения умерших людей и животных при сверхнизких температурах в надежде на то, что скоро наука сможет их «воскресить» и избавить от тех болезней, которые не поддаются лечению сейчас.

Преставления о том, как будет проходить процесс оттаивания и починки организма, у поклонников крионики довольно смутны. Это, однако, не мешает им считать крионику важным научным направлением. Впрочем, большинство ученых, естественно, смотрит на это со скепсисом и подозрением.

Профессор Костас Эфтимиу (Costas Efthimiou) из Университета центральной Флориды (UFC) и Соан Ганди (Sohang Gandhi) из университета Корнелла (Cornell University) обратили свое внимание на призраков, вампиров и зомби.

Уже около 150 человек в США воспользовались криотехнологией для заморозки целого тела, 80 человек – для заморозки только головы и головного мозга. Еще более тысячи человек уже договорились о процедуре после их смерти.

Стремление к долгой жизни не отличается и дешевизной. Ожидающие заморозки пациенты платят ежегодный членский взнос в размере около $770. Консервация только мозга обойдется в минимум 80 000 долларов США, а не менее 200 000 долларов США потребуется для того, чтобы сохранить весь организм. Обычно деньги просят внести заранее.

Кто это придумал?

Тяга некоторых представителей рода человеческого к бессмертию вечна. Крионическое движение началось в 1960 годах с публикации Робертом Эттингером книги «Перспективы бессмертия» («The Prospect of Immortality»). Он основал Институт крионики в штате Мичиган, а в 2011 году после его смерти в возрасте 92х лет тело Эттингера было заморожено.

Первый человек, 73-летний Джеймс Бедфорд был криоконсервирован в 1967. На сайте Института крионики указано, что он уже «пережил» (в их понимании слова) холодную войну, войну во Вьетнаме, Уотергейтский скандал, войну в Персидском заливе, крах Советского Союза и атаку на башни-близнецы 11 сентября.

Коммерческие компании начали широко предлагать услуги по криоконсервации в 1970-е годы.

Как это работает?

Сам процесс криоконсервации в идеальной ситуации проходит следующим образом. Как только человек юридически объявлен мертвым, к нему выезжает команда криоконсерваторов от компании. Если организацию предупредили заранее об ухудшившемся состоянии больного, то команда приезжает на место и ждет последнего часа своего подопечного. Они обкладывают мертвое тело льдом и поддерживают в нем кровоток. Кроме того, в организм вводят антикоагулянты и вещества, снижающие повреждение мозга. Умершего уважительно называют «криопациентом».

После человека доставляют на крионическую базу. Макс Мор (Max More), президент и главный исполнительный директор компании Alcor, рассказывает, что им приходится сталкиваться с множеством трудностей, например в тех случаях, если пациент умер внезапно, был тяжело болен и не сообщил об этом криокомпании либо совершил самоубийство. Тогда процесс доставки «криопациента» на крионическую базу затягивается.

После того как тело доставлено, его охлаждают почти до температуры замерзания воды,а кровь заменяют криопротекторами. При замерзании вода обычно расширяется, что приводит к повреждению клеток тела. Добавление специальных молекул предотвращает образование кристаллов льда при глубокой заморозке и, хотя бы частично, позволяет справиться с одной из главных проблем крионики.

После труп охлаждают до температуры в -130C и помещают в контейнер. Тела всех криопациентов хранятся в жидком азоте при температуре в -196C. В неопределенно далеком будущем планируется как-то разморозить тело и вылечить криопациента. Впрочем, как это будет происходить, пока неясно.

Реальность или фантазия?

Большинство критиков небезосновательно называют крионику лженаукой. Однако фанаты крионики придерживаются иного мнения. Они оговариваются, что «современной наукой» назвать ее затруднительно, ведь она ориентируется только на технологии будущего.

В основе крионики действительно лежит несколько принципов, имеющих некоторое отношение к науке.

Во-первых, низкие температуры замедляют метаболизм. При температуре в -196C процессы разложения прекращаются. Ученые обнаружили белок RBM3, который помогает сохранить клетки мозга животных во время зимней спячки. Его даже планируют испытать в качестве терапии для сохранения памяти больных, страдающих болезнью Альцгеймера. Правда, в опытах температура не достигала таких низких отметок, какие предполагается использовать при крионической заморозке.

Во-вторых, уже сейчас существуют технологии, которые позволяют избежать образования кристаллов льда. С их использованием успешно и на длительный срок замораживаются клетки и небольшие участки тканей. Особыми преимуществами обладает медленная заморозка, называемая еще витрификацией. При охлаждении таким образом вода переходит в стеклообразное состояние.

Пациентка с удаленным в детстве правым яичником и развившейся впоследствии дисфункцией левого яичника стала первой женщиной в мире, которая смогла зачать, выносить и родить ребенка благодаря пересадке части удаленного и замороженного яичника.

Криоконсервация успешно используется для заморозки мужских и женских половых клеток, а также эмбрионов на ранней стадии развития. Благодаря этой технологии, в мае 2006 года родилась вторая из девочек-близнецов — через 16 лет после своей сестры.

Применяется эта технология и в онкологии. Агрессивная химиотерапия и облучение могут привести к бесплодию, поэтому врачи рекомендуют заморозить ооциты или даже эмбрионы.

Конечно, пока что самый длительный срок хранения, завершившийся развитием плода, всего несколько десятков лет. Для того чтобы разработать технологии, необходимые для успешной разморозки и «лечения» криопациентов, требуется гораздо больше времени.

В 2012 году Американское общество репродуктивной медицины объявило, что криоконсервация ооцитов (яйцеклеток) — больше не «экспериментальная» методика. Однако по экономическим и биологическим причинам оптимальный возраст для ее проведения все еще остается спорным.

В-третьих, как провозглашают любители крионики, юридически мертвый — не значит, окончательно мертвый.

Когда медики констатируют клиническую смерть, многие клетки организма еще живы. Кроме того, медицинский прогресс стремительно развивается. Если сейчас невозможно починить нарушения в теле на молекулярном уровне, то это можно будет сделать в будущем, считают фанаты крионики. Некоторые уверены, что в будущем можно будет вылечить не только болезни, но и старость.

Технологии будущего?

На вопрос о том, кто гарантирует успешность технологии и то, что деньги криопациентов потрачены не впустую, представители Института крионики отвечают, что «никто не может гарантировать успех, потому что никто не может гарантировать будущее». Это открыто признает и Макс Мор из Alcor.

Предсказать, когда медицина достигнет того уровня развития, при котором станет возможно разморозить хранящиеся в жидком азоте тела криопациентов, невозможно. Также как и сейчас нельзя ответить на вопрос, сколько тело пациента будет оставаться в замороженном состоянии. «Возможно, мы даже не знаем, какая технология (для оживления) будет использоваться», – отмечает Мор

Сама криоконсервация тоже вызывает вопросы. Неясно, можно ли полностью избежать формирования кристаллов льда — не в клетке или маленьком образце ткани, а в целом организме. Кроме того, тело при переводе в стеклообразное состояние может стать очень хрупким и легко разломаться.

Несмотря на то что появившиеся технологии все же дают надежду на то, что тело будет заморожено с наименьшими последствиями для клеток и тканей, пока непонятно, как можно с минимальными потерями разморозить труп, а затем оживить его и вылечить. Наибольшие вопросы вызывает восстановление сложнейшей структуры мозга, которая определяет личность пациента.

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