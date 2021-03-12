Сильных не любят — они всегда неудобны

Быть сильным — непросто. Быть с сильным — награда, стоит только заглянуть вглубь…

Сильных не любят — они неудобны. Ими нельзя управлять.

Они слышат себя, знают, чего достойны и не готовы от этого отказываться.

Внутри у них якоря, которыми они прочно держатся за желание жить без грязи и быть счастливыми вопреки всему.

Внутри у них крепкие корни, которые нельзя вырвать или разрушить. Как нельзя разрушить и их железные принципы, чувство собственного достоинства, мораль и веру в самих себя.

Сильные способны выдержать любую правду, удары Судьбы, пытку предательством и шторма из собственных эмоций в одиночку.

Они не боятся боли, ибо пережив войну в собственном сердце и пройдя через личный ад, научились превращать раны в мудрость и наслаждаться жизнью, сохранив в сердце красоту и нежность.

Сильные не маячат на чужих дорогах, не торгуют счастьем, не вымаливают любовь — но если Бог пошлет им это чувство, примут его как великий дар и никогда не предадут того, кого любят.

Живут честно, поступают по совести, не бравируют своей историей, не учат других жить, а предпочитают углублять и развивать себя.

Несут свой крест, не перекладывая его на чужие плечи, отвечают за сказанное и сделанное ими, а в падениях винят только себя, извлекая из ошибок уроки — сильным свойственно делать правильные выводы вместо пустых сожалений.

Разборчивы во всем — их нельзя прогнуть, навязать чужеродное против их желания и воли. Никогда и ни при каких условиях.

А еще они умеют уходить. Сильные умеют уходить однажды и навсегда. Не испытывайте их чувства, характер и терпение на прочность — сломаетесь.

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