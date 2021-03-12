Подземные тоннели Земли

Многие исследователи натыкались на странные подземные тоннели, залегающие на глубине примерно 200-300 метров, имеющие правильную форму и гладкие стены, как будто из оплавленного стекла.

Таинственная подземная вселенная существует не только в легендах. В предыдущие десятилетия количество посетителей пещер заметно возросло. Все глубже и глубже пробиваются в недра Земли искатели приключений а также горняки, и всё чаще они наталкиваются на следы деятельности таинственных подземных жителей. Оказалось, что сейчас почти под нами существует целая сеть тоннелей, протягивающихся на тысячи километров а также окутывающих сетью всю Землю, а также огромные, порой даже населенные подземные города

Можно сказать, что эта тайна разгадана, ведь современные исследователи уже сделали свой вывод — мы не единственные жители на планете Земля. Свидетельства давних лет, а также открытия ученых 20 — 21 века, утверждают, что на Земле, вернее, под землей с глубокой древности и до наших дней существовали загадочные цивилизации.

Представители этих цивилизаций по какой-то причине не вступали в контакт с людьми, но все же давали о себе знать, и у наземного человечества с давних пор существуют предания и легенды о таинственных и странных людях, выходящих иногда из пещер. Кроме этого, у современных людей остается все меньше и меньше сомнений в существовании НЛО, которых часто наблюдали вылетающими из-под земли или из глубин морей.

Исследования, проведенные специалистами NASA совместно с французскими учеными, обнаружили подземные города, а также подземную разветвленную сеть тоннелей и галерей, простирающуюся на десятки и даже тысячи километров на Алтае, Урале, Пермской области, Тянь-Шане, Сахаре и Южной Америке. И это не те древние наземные города, что разрушились и со временем руины их покрылись землей и лесами. Это именно подземные города и сооружения, воздвигнутые неизвестным нам способом прямо в подземных скальных породах.

Польский исследователь Ян Паенк заявляет, что под землей проложена целая сеть тоннелей, которые ведут в любую страну. Эти тоннели созданы при помощи высокой технологии, не известной людям, и проходят не только под поверхностью суши, но и под ложем морей и океанов. Тоннели не просто пробиты, а как будто выжжены в подземных скальных породах, и их стенки представляют собой застывший расплав горных пород — гладкие, как стекло и обладают необычайной крепостью. Ян Паенк встречался с шахтерами, которые при проходке шреков наталкивались на такие тоннели. Как считает польский ученый и многие другие исследователи, по этим подземным коммуникациям носятся летающие тарелки из одного конца света в другой. (Уфологи имеют огромное количество свидетельств того, что НЛО вылетают из-под земли и из глубины морей). Такие тоннели обнаружены также в Эквадоре, Южной Австралии, США, Новой Зеландии. Кроме этого, во многих частях света обнаружены вертикальные, абсолютно прямые (как стрела) колодцы с такими же оплавленными стенками. Эти колодцы, имеют разную глубину от десятков до нескольких сотен метров.

Впервые о неизвестном подземном народе заговорили 1946 году. Это произошло после того, как писатель, журналист и ученый Ричард Шейвер рассказал читателям американского журнала «Удивительные истории», посвященного паранормальным явлениям, о своем контакте с инопланетянами, живущими под землей. По словам Шейвера, он несколько недель жил в подземном мире мутантов, похожих на демонов, описанных в старинных легендах и сказаниях землян.

Можно было бы списать этот «контакт” на разгулявшееся воображение писателя, если бы не сотни откликов читателей, которые утверждали, что тоже посещали подземные города, общались с их обитателями и видели разнообразные чудеса техники, не только обеспечивающие подземным жителям Земли комфортное существование в самих ее недрах, но и дающие возможность… контролировать сознание землян!

Таинственный подземный мир существует не только в легендах. В последние десятилетия число посетителей пещер заметно возросло. Все глубже и глубже пробиваются в недра Земли искатели приключений и горняки, все чаще они наталкиваются на следы деятельности таинственных подземных жителей. Оказалось, что под нами существует целая сеть тоннелей, протягивающихся на тысячи километров и окутывающих сетью всю Землю, и огромные, порой даже населенные подземные города.

Существуют и у нас в России легенды о таинственном народе Чудь, которые от преследования уходят в подземелья Уральских гор.

О существовании в России системы глобальных тоннелей написал в своей книге «Легенда об ЛСП» спелестолог — исследователь, занимающийся изучением искусственных сооружений, — Павел Мирошниченко. Начертанные им на карте былого СССР линии глобальных тоннелей шли от Крыма и Кавказа к широко известной Медведицкой гряде. В каждом из этих мест группы уфологов, спелеологов, исследователей непознанного обнаруживали фрагменты тоннелей или таинственные бездонные колодцы.

Медведицкую гряду множество лет изучают экспедиции, организованные объединением «Космопоиск». Исследователям не только удалось записать рассказы местных жителей, но и с помощью геофизической аппаратуры доказать реальность существования подземелий. К сожалению, впоследствии Второй мировой войны устья тоннелей были взорваны.

По рассказам старожилов, пещеры представляют собой расположенные параллельно друг дружке подземные тоннели поперечником, по различным данным, от 6 и до 20 метров, к тому же имеющие гладкие и ровненькие стенки. Было решено начать раскопки тоннелей и для ориентации расставили белоснежные флажки. Вид сверху был последующий: флажки расставлены как будто по ниточке! Пещера была прямой, как стрела. В природе до сего времени не было понятно настолько ровненьких подземных рек, разломов либо трещинок. Под самой верхушкой горы обнаружилось, что пещера расширяется до 35 метров, и из этой большой залы в различные стороны уходят еще три ответвления. И ведут они… к местам посадок НЛО. Таким образом, выходит, что туннели-то искусственные. Но кому пригодилось сооружать настолько потрясающую постройку? Такая точность неплохо бы понадобилась, будь этот тоннель взлетной полосой какого-то подземного аэродрома. Но отпадает и эта версия: во-1-х, до 1942 года под землей строили не взлетные полосы, а укрытия для самолетов; во-вторых, взлету самолета из тоннеля очень мешала бы гора, находящаяся сходу до выхода. Разве что в тоннеле летали не самолеты, а аппараты с еще наилучшей системой управления, чем у самолетов.

Саблинские пещеры

Любопытно к тому же то, что совсем случаем рядом с одной из деревенек строители случаем разрыли старый могильник, где оказались скелеты… гигантов, людей ростом в 2,5 м, которые жили тут, может быть, за длительное время до новейшей эпохи. В деревне недалеко от раскопок до сего времени вспоминают, как в прежние времена часто во время пахоты находили на поле людские черепа «размером раза в два более обыденного». А с другой стороны реки Медведицы, выше по течению, в районе одноименного села уже другие копатели вскрыли древнее захоронение народа лилипутов, чей рост не превосходил 50-60 см. Вопрос «кто же пребывал на этой местности?» — остается открытым….

Протянувшийся с Крыма на восток субширотный тоннель в районе Уральских гор пересекается вместе с другим, вытянутым вместе с севера на восток. Поэтому вдоль этого тоннеля можно услышать рассказы об «дивьях людях», которые в начале прошлого века выходили к местным жителям. «Дивьи люди», — рассказывается в былинах, распространенных в Приуралье, — живут в Уральских горах, выходы имеют в пещеры. Культура около них величайшая. «Дивьи люди» небольшого роста, очень красивы, а также с приятным голосом, только слышать их могут лишь избранные… Приходит на площадь старец из «дивьих людей» и предсказывает, что именно станет. Недостойный человек ничто не слышит, а также ничего не наблюдает, но мужики в тех местах знают всё, что сейчас скрывают большевики».

В Южной Америке есть удивительные пещеры, связанные бесконечными запутанными переходами — так называемые чинканасы. Легенды индейцев хопи гласят, что в их глубине живут люди-змеи. Эти пещеры практически не исследованы. По распоряжению властей все входы в них наглухо закрыты решетками. В чинканасах уже бесследно пропали десятки авантюристов. Одни попытались проникнуть в темные глубины из-за любопытства, другие — из-за жажды наживы: по легендам в чинканасах спрятаны сокровища инков. Выбраться из жутких пещер удалось лишь немногим. Но и эти «счастливчики» навсегда повредились в рассудке. Из бессвязных рассказов спасшихся можно понять, что они встречались в глубинах земли со странными существами. Эти жители подземного мира были одновременно похожи и на человека, и на змею.

Имеются снимки фрагментов глобальных подземелий в Северной Америке. Автор книги о Шамбале Эндрю Томас на основании тщательного анализа рассказов американских спелеологов утверждает, что в горах Калифорнии есть прямые подземные ходы, которые ведут в штат Нью-Мексико.

Однажды пришлось заняться исследованием таинственных тысячекилометровых тоннелей и американским военным. На полигоне в штате Невада произвели подземный ядерный взрыв. Ровно через два часа на военной базе в Канаде, удаленной от места взрыва на 2000 километров, зафиксировали уровень радиации, в 20 раз превышающий норму. Проведенное геологами исследование показало, что рядом с канадской базой находится подземная полость, соединяющаяся с огромной системой пещер, пронизывающей Североамериканский континент.

Особенно много легенд ходит о подземном мире Тибета и Гималаев. Здесь в горах имеются тоннели, уходящие глубоко в землю. Через них «посвященный» может путешествовать к центру планеты и встретиться с представителями древней подземной цивилизации. Но не только мудрые существа, дающие советы «посвященным», обитают в подземном мире Индии. Древние индийские легенды рассказывают о таинственном царстве Нагов, скрытом в глубинах гор. В нем живут нанасы — люди-змеи, которые хранят в своих пещерах несметные сокровища. Холоднокровные, как змеи, эти существа не способны испытывать человеческие чувства. Они не могут сами согреваться и крадут тепло, телесное и душевное, у других живых существ.

Очень интересное свидетельство о посещении таинственных тоннелей оставил известный путешественник и посвященный Георгий Сидоров в своей книге «Сияние Высшних Богов и крамешники» :

«Наскоро позавтракав, мы запрягли оленей и, прыгнув на нарту, понеслись вниз по пологому склону. Минут через тридцать совсем рассвело, и я увидел надвигающуюся на нас цепь низких холмов.

— Вот мы и у цели, — показал валиком* челдон на холмы. — Ещё немного и отпустим оленей.

Это значило, что нам здесь быть не день и не два, а намного дольше. Проехав километра три или четыре, Светозар остановил нарту и, кивнув на торчащий из снега валун, сказал:

— Видишь, если на склонах холмов стоят такие вот останцы, запомни форму валуна, это очень важно, значит рядом вход в подземный мир. Посмотри, валун, практически, один. Другие камни от него стоят на расстоянии двухсот и более шагов. Это тоже примета, — показал рукой на лежащие вдалеке камни челдон. — Давай отвяжи оленей, а я пока откопаю плиту, закрывающую вход в колодец.

Когда я возвратился, вход в подземный мир был уже открыт. Плоская каменная напоминающая большой щит плита была отодвинута и под ней виднелись серые базальтовые ступени.

— Милости прошу! — показал на них хранитель. — Только я первый. А ты — за мной.

— А как же свет! — спросил я.

— У меня вот что! — вытащил челдон из-за пазухи фонарик. — И потом без света пройти придётся метров пятьсот, не более. Дальше всё освещено.

Я не стал спрашивать кем, просто молча последовал за Светозаром.

Хранитель с рюкзаком на плечах шёл впереди и освещал дорогу своим фонариком. Я не отставая, след в след, продвигался за ним. Ступени круто забирали вниз, и вокруг стояла такая гнетущая тишина, что, казалось, было слышно биение наших сердец.

На секунду оторвав взгляд от ступеней, я посмотрел на стены туннеля. И поразился: они были покрыты чем-то гладким и блестящим, наподобие стекла.

— Что это? — коснулся я рукой странного вещества.

— Обсидиан, — повернулся ко мне Светозар. — Когда-то очень давно галерею прожгли лазером. Видишь, какие стены? Они круглые. Это то, что осталось от оплавленного базальта. Вещество наподобие стекла.

Когда мы прошли ещё пару сотен шагов, впереди забрезжил слабый свет.

— Видишь! — показал хранитель. — Это галерея или квершлаг. Он полностью освещён.

— Чем?! — не выдержал я.

— Скоро увидишь, загадочно посмотрел на меня Светозар. — Только прошу, ничему не удивляйся. Для тебя началась сказка. И ты теперь — сказочный герой.

Когда мы вошли в галерею, я увидел на её потолке вытянутую наподобие капли стеклянную лампу, в которой что-то ослепительно светилось. Лампа была подвешена к потолку, находящемуся примерно на высоте трёх с половиной метров. За этой странной лампой на расстоянии десяти шагов светился ещё такой же фонарь, за ним второй, потом третий, четвёртый и так — по всему квершлагу. Благодаря этим удивительным светильникам галерея была полностью освещена. Открыв рот, я глядел на потрясающую картину и не мог понять, где я нахожусь.

— Почему к фонарям не тянутся провода? — показал я на потолок Светозару.

— А зачем? — улыбнулся волхв. — В них светится плазма. Энергия же поступает из эфира, его кругом видимо-невидимо!

— Как же она поступает? Не видно никаких приборов!

— И не увидишь, потому что вся конструкция полевая. Из высшей мерности энергия эфира перетекает в нашу. Отсюда и яркое свечение.

— Всё равно, для меня это загадка, — сказал я.

— Со временем разберёшься. Я тоже поначалу глаза таращил. Пойдём, нам идти да идти!

И мы рядом пошли по гладкому полу галереи. Через десять минут я почувствовал, что не только согрелся, но мне стало жарко.

— Что, боишься изжариться? — посмотрел на мою разгорячённую физиономию Светозар. — Мне тоже жарковато, поэтому предлагаю сбросить здесь верхнюю одежду и идти налегке.

С этими словами волхв развязал завязки своей шубы и положил её на пол. Глядя на него, я сделал то же самое.

— На самом деле здесь тепло! — поднял я ладонь. — Может фонари греют?

— Просто мы зашли под гору. Это естественное тепло нашей матушки Земли. Пойдём, нас уже ждут! Нехорошо опаздывать! — подхлестнул меня Светозар.

— Кто? — вытаращил я на него глаза. — Уж не Минотавр ли? Это как раз для него место!

— Минотавр! Ха-ха-ха! — засмеялся волхв. — Слышишь, Дадоныч, тебя Минотавром назвали!

В этот момент буквально из стены вышел кто-то во всём белом. При виде его я отшатнулся. На меня в упор смотрели глаза Чердынцева.

— Я же говорил тебе, что мы скоро встретимся, — положил он на моё плечо свою жилистую руку. А ты сомневался…

— Но как? — недоумевал я. — Разве такое возможно?!

— Как видишь! — показал на Дадоныча Светозар. — Я же тебе говорил, что у нашего деда у избы в снегу спрятана ступа.

— Не придумывай небывальщину! — оборвал челдона старик. — Никакой ступы. Просто ты многого не знаешь, дружок. Но это дело поправимое. Лет эдак через двести, а может и раньше, и моим хитростям научишься.

— Через двести!! — у меня подкосились ноги.

— А что тебе не нравится? Это нормальный срок.

— У вас, куда не кинь — всё ерунда! Всё запросто! А на самом деле? Здесь же целая временная пропасть!

— Не пойму я тебя? — отступил от меня на шаг Дадоныч. — Ты что, жить не хочешь?

— Или может быть тебе две сотни лет мало? — поддержал своего друга Светозар.

— И жить я хочу, и пару сотен лет телепать не прочь. Просто в голове не укладываются ваши фокусы!

Услышав последнее моё слово, Чердынцев нахмурился.

— Вот что, ты говори, да не заговаривайся! Мы не из цирка! Перед тобой два хранителя, бестолочь! На колени! — вдруг закричал Дадоныч. — Щас же на колени! Иначе превращу тебя в лягушку, и будешь здесь десять лет квакать! Нас встречать и провожать.

Не понимая, что происходит, я невольно растерялся. Дадоныч выглядел вполне серьёзным, но что за странное требование?

— Давай я за него стану на колени, о Великий? — опустив глаза и сложив руки на груди проговорил Светозар. — Он такой дикий и тёмный, что никак не поймёт, с кем имеет дело?

И тут челдон стал опускаться.

— Смотри, какая у него физиономия! — внезапно показал на меня Чердынцев. — Он на самом деле поверил в моё требование! Ха-ха-ха! — опять разнеслось по галерее.

На этот раз смялся и я.

— Ну что, пошутили и хватит! — успокаиваясь, оглядел нас Чердынцев. — Надеюсь, ты показал Белославу руины?

— Даже на ближней пирамиде были. На покатой, где когда-то стояла обсерватория, — улыбнулся челдон.

— Что ж, молодцы! Теперь пора показать нашему будущему помощнику кое-что ещё. Пойдёмте!

И старик бодро зашагал по галерее. Через несколько минут, пройдя массу каких-то перекрёстков, он подвёл нас к массивной бронзовой двери.

— Открывай! — показал Светозару старик на закрытые створки.

Светозар протянул руку, и дверь стала медленно распахиваться. Когда она открылась, мы вошли в гигантский освещённый огромными светильниками зал.

— Что это? — не понял я. — Куда мы попали?

— Посмотри внимательно, юноша, — показал Дадоныч на пол зала.

И тут я остолбенел. Передо мной вырезанная из различного рода минералов и горных пород лежала гигантская карта земной суши. На ней были и океаны, и моря! Было всё! При виде такой красоты, я схватился за голову. Сознание отказывалось верить.»



Источник — wakeupman .