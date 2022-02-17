СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ НАХОДИТСЯ В ВАШЕМ ПОДСОЗНАНИИ!

Противники здорового образа жизни часто приводят в пример «случаи из практики», в которых фигурируют люди, имеющие вредные привычки, и дожившие почти до ста лет. Для современного общества, возраст более восьмидесяти лет, считается долголетием, и его мечтает достичь большинство молодежи. Но, между тем, человеческое тело рассчитано на куда более длительные сроки, и сто лет отнюдь не является его пределом.

Подсознанию подчиняются многие процессы в нашем организме. Современная медицина признает, что огромное количество заболеваний вызывается психосоматическими причинами, которые даже не осознаются самим человеком. Был сделан вывод, что разрушения организма происходят не под воздействием болезней или внешних факторов, а по причине психологической программированности на эти разрушения.

Подсознательные деструктивные установки срабатывают, как спусковые крючки. Если заболевший или заразившийся человек начинает себя «накручивать», предается унынию, раздражительности и уверен в плохом прогнозе, то чаще всего, его состояние становится намного хуже, чем у его соседей по палате.

Такое состояние, когда человек подозревает, что болен серьезным заболеванием, называют ипохондрией. Ему подвержены некоторые особо мнительные студенты медицинских ВУЗов, которые ощущают в себе симптомы различных заболеваний. Один пожилой профессор говорил, что за всю свою жизнь он не болел разве что родильной горячкой. Опытные психиатры знают подобные примеры, когда тело пациента «подстраивается» под его негативные мысли и начинает выдавать симптомы заболеваний. Известны случаи, когда такие мысли доводили человека до реальной смерти.

Подсознание человека управляет им, иногда напрочь игнорируя объективные причины. Другим примером могут быть старые фотографии. Наши родители, а тем более, бабушки и дедушки, выглядят на них намного старше многих современных ровесников ( а иногда, и куда более старших по возрасту). Почему так происходит? Одна из наиболее вероятных версий – та, что в те времена люди чувствовали себя старыми намного раньше, чем сейчас. Возраст 30 лет или «бальзаковский», считался пожилым, когда оставалось только готовиться к старости. А сейчас многие люди в 30 лет только начинают думать о создании семьи и рождении детей. Возраст, это чаще всего установка, которая находится в голове и управляет поведением и процессами нашего тела.

Запуск программы старения

Одинокие люди редко являются долгожителями. Это происходит в большинстве случаев потому, что они не ощущают свою нужность для других людей. Часто, если пожилая пара не имеет детей, то после смерти одного супруга, другой вскоре тоже умирает, просто потому что не хочет оставаться в одиночестве. Хотя, возможно, он имеет хорошее здоровье, позволяющее ему прожить еще и не один десяток лет.

Ученые сделали вывод, что заболевания и процесс старения во многом подчиняются мировоззрению самого человека. Существуют люди, которые терпеть не могут разговоров о бесконечных болезнях, и возрастные расстройства организма чаще обходят их стороной. А бывают такие, которые с маниакальным упорством выискивают у себя проявления очередных недугов и спешат с визитом в поликлинику и аптеку.

Программа смерти

Кто-то борется за жизнь, а кто-то нет. Постоянные размышления о том, что жизнь не приносит удовлетворения, что человек уже выполнил все свои дела, думы о болезнях, смерти и старости, вынуждают организм смириться с решением хозяина и выполнить его пожелание. А осознанное и позитивное отношение к жизни, спокойствие и уважение к природе, окружающим людям, к самому себе, что отличает долгожителей, продлевает все сроки и улучшает здоровье.

Иногда, для приобретения долголетия, достаточно выбросить все мысли о старости и каких-то навязанных сроках жизни, и просто радоваться каждому дню.

Навязанные стереотипы

Маленькие дети вообще не понимают, что такое смерть. Но взрослые сначала осознают, а потом примиряются с этой мыслью, и начинают походы по врачам, программируя разрушение организма. В обществе идет четкое разграничение по возрастным рамкам – в 20-30 лет пора обзаводиться семьей, в 30-40 – начинать болеть, в 50-60 – готовиться к смерти, а 90-летних вообще встречают с некоторым подозрением – почему это он до сих пор живет?

Тогда как история знает множество случаев, когда люди жили намного дольше ста лет. Правда, возможно, так случалось, потому что им никто не говорил, что уже пора умереть, а сами они об этом не догадывались.

Ключ к бессмертию

По статистике, большинство пожилых людей умирает через некоторое время после выхода на пенсию. Такой срок определяется потерей смысла жизни. Дети к тому времени вырастают, работать не нужно, и человек перестает понимать, как и главное, зачем ему дальше жить. Начинаются мысли, что «свое уже отжил», все дела сделал и никому не нужен.

Многие долгожители до самых последних дней вели активный образ жизни. История знает примеры, когда врачи, находясь уже в самом почтенном возрасте, оперировали больных и оказывали консультации. Другие – возделывали землю и кормили продуктами своих усилий родных и близких. Их роднит то, что они ежедневно приносили пользу людям, щедро делясь радостью и плодами трудов.

Закон бессмертия очень прост – долго живет тот, кто приносит пользу этому миру. Если человек чувствует свою ненужность, он запускает процессы саморазрушения. Напротив, человек, прочно и гармонично вплетенный в цепочку событий, будет жить столько, сколько необходимо вселенной.

Постоянное развитие

Пока человек развивается – он живет, как только он останавливается в своем развитии, то деградирует и постепенно умирает. Эта истина была известна еще тысячелетия назад. Тогда священнослужители, изучавшие Священное Писание жили очень долго, потому что полностью его постичь за земную жизнь – невозможно. И до сих пор известны случаи, когда смертельно больные люди начинали его изучение, чтобы подготовиться к смерти, и смерть отступала, а люди жили еще долгие годы.

Постоянное развитие, любопытство, помогает сохранять интерес к жизни во всех ее благодатных проявлениях. И пока сохраняется этот интерес, пока в душе имеется радость и вдохновение, смерть не находит в человеке своего места. Тайна долголетия довольно простая – человек живет до тех пор, пока знает, зачем живет.

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