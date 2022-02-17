Нe cтoит пpocить ни у кoгo. И у дeтeй нe нужнo пpocить

Дама шестидесятилетняя заболела. У нее хлеб закончился. Хотела попросить соседку сходить в магазин, но передумала. Поела суп без хлеба. И ничего: организм не «ругался». Однако главное в другом: она не стала просить.

Она уже как-то побывала в подобной ситуации. У нее молока не было, а из дома выйти не могла. Соседка согласилась помочь. И принесла молочко только на следующий день. У нее не получилось. А больная женщина ждала, и переживала. Но в конечном итоге запросто без молока обошлась.

Она полагает, что нельзя нарушать принцип своей независимости: никогда ни у кого ничего не просить. Так легче, и даже, как ни странно, интереснее жить.

Поняла это еще в детстве, когда списала у подружки контрольную работу. Всё открылось, и неприятность получилась.

Женщина начала вырабатывать в себе этот принцип независимости. Нужно просить только в крайнем случае, когда не просить нельзя.

Например, не брать деньги в долг. Постараться обойтись. Попросишь у друга – он даст. А о чем он подумал? Не признается. Вдруг это не понравится, к примеру, его жене. И у него во внутреннем мире останется неудовольствие.

И у взрослых детей тоже не следует просить. Тоже только в крайнем случае. Если уж совсем жуткий приступ. А так – полежать, встать и ту же лапшу сварить и поесть с подсолнечным маслом. Но не просить: спать спокойно будешь. Потом поправишься – и все наладится. Лучше не напрягать никого.

Если праздник наступил, и тебя не позвали – сын, дочь, подруга, просто родня – не стоит напрашиваться. Отсиди дома. Только себя не жалей.

Это очень важно: только себя не жалей! Появится в голове ненормальная мысль: детей вырастил, а за молоком сходить некому – всё. Это обида пришла, она лишит последних сил. Или: потратил всю пенсию, а дочь не спросит, есть ли у тебя папа (или мама) деньги? И пожалеешь себя. Это опять обида. Она разрушит и здоровье, и отношения с дочерью.

То есть стараться вообще ничего не просить. А потом порадоваться: благодарю, Господи, что помог мне обойтись без просьб. И у меня всё получилось.

Не просить ни хлеба, ни денег, ни зрелищ. Ни совета и ни привета. Тогда придет и совет, и привет, и деньги, и хлеб со зрелищами.

Я тоже это испытал. После просьбы почему-то на душе каменно делается. Неприятно, будто кошка нагадила. Когда обойдешься, разбудишь в себе разум – получишь награду: спокойную совесть.

По материалам — Георгий Жаркой