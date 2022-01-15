«Роковая Аврора»: любить и быть любимой — это ли не дар Божий? В сентябре 2007 года в Лондоне на аукционе Sotheby’s должна была состояться распродажа уникального собрания произведений русского искусства, принадлежавшего Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской. Среди самых дорогих лотов коллекции был «Портрет А.К. Демидовой» кисти Карла Брюллова. Его оценивали в 800 000-1 200 000 фунтов стерлингов. В 1995 году Третьяковская галерея хотела приобрести это полотно, но Галина Павловна его «перехватила». Казалось, что у музея вновь появилась возможность стать владельцем картины… Однако торги не состоялись. Собрание полностью выкупил российский миллиардер Алишер Усманов за 72 миллиона долларов и позже передал его в дар государству.***История женщины с портрета весьма необычайна, окутана мистикой и легендами… Ей завидовали — сказочно богата. Ее красоту старались не замечать, её ум — приуменьшить. Доброту её сердца называли холодным расчетом.Те, кому посчастливилось встречаться с Авророй Карловной, отмечали, что даже в преклонном возрасте глаза ее сохраняли какую — то детскую чистоту. Казалось, трудная и безжалостная судьба не заставила ожесточиться это доброе сердце.Сама же она не считала свою судьбу несчастной. «Меня любили на этой Земле четверо мужчин. Они простились с жизнью в уверенности, что и я любила их столь же сильно, как и они меня. Любить стольких и быть ими любимой — это ли не Дар Божий?»***Родилась Аврора Шернваль в 1808 г. в городе Бьёрнеборге (Пори) в семье знатных шведских дворян. После вхождения Великого княжества Финляндского в состав Российской империи, ее отец подполковник Карл Густав Шернваль был назначен выборгским губернатором. Семья переехала в Выборг. Но в семь лет девочка потеряла отца. Мать Ева Густава, урожденная фон Виллебранд, повторно вышла замуж. И когда отчима избрали в Финляндский сенат, семейство обосновалось в Гельсингфорсе (Хельсинки). Аврора (полное имя — Ева Аврора Шарлотта Шернваль; с 1836 года носила фамилию Демидова, с 1846-го — Карамзина).В переводе с латинского «Аврора» означает «утренняя заря».Впервые она влюбилась в 18 лет. И сразу скандально. В провинциальном Гельсингфорсе светское общество невелико и все на виду. За Авророй начал ухаживать Александр Муханов. Репутация его была незавидной: бабник, карточный шулер и мот. А мадемуазель Шернваль получила приличное образование, свободно говорила на пяти языках. Родные девушки тревожились и неустанно хлопотали о переезде в столицу, подальше от назойливого ухажера. Пылкие ухаживания, однако, неожиданно прекратились — матушка сделала внушение сыну: бесприданница ему ни к чему. Аврора тяжело переживала внезапное охлаждение кавалера — похудела, осунулась.Через два года к ней посватался шведский аристократ и родные дали согласие, но ее избранник внезапно умер накануне свадьбы.Затем был переезд в Петербург, назначение Авроры фрейлиной Государыни. Первый же столичный бал, на котором Рори, как ласково звали ее в семье, имела невероятный успех.Жизнь фрейлины лёгкая лишь на вид: дежурства в Зимнем и Аничковом, выезды, концерты, балы, маскарады! Блестящая и трудная жизнь. Аврора несла свою службу исправно, не жалуясь, хотя и тяготилась — ей, скромнице, блеск двора был непривычен.В столице в нее влюблялись и юноши из самых блестящих аристократических семейств, и бравые кавалергарды, ее воспевали поэты и музыканты. Среди поклонников юной красавицы оказались П. А. Вяземский и В. А. Жуковский.И тут опять на её пути возник Муханов, промотавший остатки родительского состояния и не сделавший успешной военной карьеры. Теперь Аврора представлялась ему весьма завидной невестой: у нее был доход от службы при императорском дворе!На этот раз уговоры близких не возымели действия, назначен был день свадьбы. Сложилась бы судьба блистательной Авроры столь же блистательно в таком браке, мы не знаем. Вмешалось провидение — жених умер незадолго до свадьбы. Из невесты Аврора сразу стала вдовой.В свете её стали называть «роковой Авророй».Служба при дворе продолжалась, тенью мелькала она на приемах, по слухам, намереваясь покинуть Двор и уйти в монастырь.На одном из вечеров печальную красавицу увидел Павел Николаевич Демидов, сын знаменитого владельца уральских заводов и рудников. Друзья отговаривали его: «Не подходи! Эта девица приносит несчастье. Два ее жениха умерли накануне свадьбы. Недаром ее зовут роковой Авророй!». Однако Демидов тут же сделал ей предложение! Ошеломленная Аврора смогла в ответ лишь слабо кивнуть головой, плохо сознавая, наверное, что происходит. Тридцативосьмилетний Павел Демидов считался одним из самых завидных женихов России: миллионер, промышленник, коллекционер, археолог, любитель антиквариата.Свадьба состоялась скоропалительно, гостями на ней перебывало пол-Петербурга: вся высшая знать и придворные чины. Фейерверки искрились во всё небо, столы ломились от диковинных яств и заморских фруктов, платье невесты, расшитое вручную парижскими мастерицами золотыми нитями и бисером, смотрелось изумительно, но сама Аврора во время венчания почти не улыбалась. Она казалась ошеломленной.Брак этот поначалу многие в свете называли не более, чем удачной сделкой. Да и сам Павел Николаевич не скрывал, что женитьбу на Авроре считает пополнением своей коллекции дорогих редкостей.Скромным и уступчивым был и ее нрав. Она изо всех сил старалась выполнять условия их брака: как можно реже показываться на глаза Павлу Николаевичу. Случилось невозможное: Демидов безоглядно влюбился в собственную жену.Брак c Авророй продлился 4 года, Аврора родила мужу сына. В 1840 году Павел скончался. Было ему 42 года.После его смерти Аврора пять лет ходила в трауре. Вместе с младшим братом мужа она стала наследницей колоссального демидовского состояния. Но Анатолий Николаевич Демидов жил почти все время за границей, в Италии, и Аврора приняла довольно смелое для женщины ее круга решение: взять на себя управление делами на уральских заводах.Как большинство промышленников XIX века, она обратила внимание на нужды заводских рабочих: построила богадельню, родильный дом, несколько школ и детский приют, распорядилась выплачивать денежные пособия семьям рабочих, с которыми произошел несчастный случай. Рабочие звали ее Заря Карловна.«Это мое пребывание на Урале дало жизни содержание и смысл, так как появилась возможность делать добро и утешать несчастных. Я почувствовала пользу от своего существования. Радостно, что я основала там три больницы и дом для престарелых» — писала она.По возвращении в Петербург, когда почти сорокалетняя Аврора Карловна уже и не ждала никаких подарков от судьбы, она познакомилась со старшим сыном Карамзиных Андреем — офицером русской армии, адъютантом графа А.Ф.Орлова, незаурядным человеком.Андрей Николаевич страстно полюбил Аврору, но она не соглашалась на брак. По всей видимости, ее смущала разница в возрасте: она была старше Карамзина на восемь лет. Но разве это может служить преградой для истинно любящих? В июле 1846 года состоялась их свадьба.Почти десятилетие, прошедшее после венчания, показалось Авроре счастливым сном. В конце 1840-х годов Андрей Карамзин вышел в отставку в чине гвардии полковника и зажил «партикулярной жизнью», управляя демидовскими заводами и фабриками.Они частенько путешествовали за границей, подолгу жили в Нижнем Тагиле, где стараниями Андрея Николаевича открылись для рабочих столовые, школы, больницы и даже городской клуб-читальня. Именно А. Н. Карамзиным на заводах Демидова впервые был введен восьмичасовой рабочий день.Но началась Крымская война, и Андрей Карамзин отправился в действующую армию. С собой офицер Карамзин всегда носил миниатюрный портрет любимой жены, говоря, что этот предмет у него «могут отобрать лишь с жизнью».В 1854 году Андрей Карамзин погиб в неравном бою с турками, ему было 40 лет.Разговоры о проклятье, полученном ею при рождении, вспыхнули в обществе с новой силой.Во всех официальных бумагах она подписывалась длинно: «Аврора Демидова-Карамзина, урожденная Шернваль». Это не очень принято было в тогдашней России, но она лишь пожимала плечами, и говорила тихо, но твердо: «Я горжусь всеми фамилиями, которые ношу!»Аврора вернулась в Гельсингфорс и последние годы жизни провела там. На болтовню злых языков о проклятье отвечала: «Просто Судьба! Таков мой удел, определенный Богом, — жить за всех, кого я любила и сейчас люблю. Я будто бы обручена с Жизнью!» — говорила она.Ее век был долог, она пережила двух мужей, единственного сына. Аврора Карловна cкончалась 13 мая 1902 года в возрасте 93 лет.Несколько легенд о «роковой Авроре»В начале ХХ века поэт Григорий Маслов решил написать о ней. Говорили, что он одержим загадочным образом Авроры. Умер он в 24 года, вскоре после того, как дописал поэму.«И на смерть роком обреченПоцеловавший эти губы…»***Она скончалась в 1902 году. В России тогда уже вспыхивала новая Заря. Тревожная. Через пятнадцать лет точный отчет этой новой эры, начался с выстрела орудий крейсера «Аврора», носящего имя той, которую любили столь многие. Крейсер «Аврора» был своеобразным «потомком» корабля, принимавшего участие в Крымской компании 1855 года. По легенде, это имя было дано судну во время шутливого пари, проигранного командиром корабля, его доброму знакомому, полковнику Андрею Николаевичу Карамзину. Переименованное судно погибло, разгромленное англичанами, но название осталось и, храня легенду о пари, само стало живой легендой.***По семейной легенде Шернваль, Аврора была проклята при рождении.Отец Авроры — Карл Шернваль опасался, что городской доктор не успеет приехать к родам его жены Евы и велел поскорей привести бабку-повитуху из ближайших окрестностей. Ему привели старуху, которая оказалась такой неприятной внешности, что Ева Шернваль испугалась. «Уведите — от нее смертью веет!» — закричала госпожа. Бабка оказалась колдуньей и произнесла свое проклятье: «Смертью? Так пусть смерть при тебе и останется! Ты родишь на рассвете дочь, будет она красавицей, но всех, кто ее полюбит, ждет могила!»Утром родилась Аврора, получившая имя античной богини утренней зари…По материалам: tg-m.ru, diletant.media