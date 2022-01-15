Воспитание ПОДРОСТКОВ: между осуждением и вседозволенностью

В семье при ребенке открыто осуждают и критикуют. Это едва ли не является единственной возможной темой, сближающей родственников разных поколений. Чего только стоят разговоры-осуждения учителей, врачей и любых других знакомых и даже совершенно не знакомых людей.
Ввиду собственных ограничителей и отсутствия какого бы то ни было сопротивления со стороны ребенка или подростка, такая практика становится нормой в семье.
2. Обесценивание чьей-либо профессиональной компетенции.
В частности, в психологической практике при занятиях с детьми такое не редкость. Низкий общий культурный уровень, стереотипное мышление,создание негативного образа педагога или психолога в силу каких-то субъективных причин, будь-то несовпадение по политическим интересам или вовсе «слишком заумный какой-то, значит, дурак!» (говоря о том или ином представителе интеллигенции).
Самым опасным, пожалуй, здесь является формирование вседозволенности и выраженной манипулятивной практики, направленных на подавление других детей или даже учителей.
Это происходит в различных аспектах жизни подростка: в отношениях со сверстниками, со взрослыми. Ребенку даже, если и объясняется, что «так вести себя нельзя», не доходит до уровня осознанности. Так как наблюдая за тем, как с помощью негативизма, осуждения происходит подавление другого человека, особенно это касается «заочного» осуждения, когда объект ненависти или критики находится в «безответной» позиции, а значит, по мнению подростка, в подавляемой.
Вседозволенность выражается в нарушении личностных границ других людей, когда подросток может сказать, абсолютно не задумываясь об этической стороне вопроса, любую колкость, сделать необоснованное замечание взрослому, даже использовать хитрость и манипуляцию в разговорах за пределами cемьи.
Дезориентация подростка в социальной среде в результате такого пренебрежения, критицизма. Повторяя слова или модели поведения взрослых, подросток не имеет еще прочного мировоззренческого фундамента и балансирует между крайностями.
В целом, такая ситуация требует коррекции всей системы духовно-нравственных ценностей семьи. Нередко выявляется тенденция к перфекционизму, невротические состояния других членов семьи, обусловленные также воспитанием и стремлением «быть хорошим» на фоне объектов критики.