Воспитание ПОДРОСТКОВ: между осуждением и вседозволенностью

Осуждение, критика, негативизм — те деструктивные механизмы, которые создают в жизни каждого человека мощный пласт негативных переживаний и, как правило, формирует модель поведения, построенного на высокомерии и критицизме. И в немалой степени подобное поведение является продуктом воспитания, обесценивающего и отторгающего иные точки зрения, возможности, идеи, словом, все то, что не вписывается в ценностный мир конкретной семьи.



Как воспитывать подростка

В частности, приведем примеры:

1. Практика осуждения как доминанта общения в семье.

В семье при ребенке открыто осуждают и критикуют. Это едва ли не является единственной возможной темой, сближающей родственников разных поколений. Чего только стоят разговоры-осуждения учителей, врачей и любых других знакомых и даже совершенно не знакомых людей.

Ввиду собственных ограничителей и отсутствия какого бы то ни было сопротивления со стороны ребенка или подростка, такая практика становится нормой в семье.

2. Обесценивание чьей-либо профессиональной компетенции.