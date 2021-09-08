Реальность не существует без наблюдателя, считают ученые

Исследователи пришли к выводу, что Вселенная не существует, если ее больше никто не воспринимает.
Этому утверждению может соответствовать, по крайней мере, одна популярная теория в квантовой механике, согласно которой, состояние частицы меняется, как только она обнаруживается.
Чтобы доказать правильность этой теории, ученые-физики физики из Австралийского национального университета решили провести соответствующий эксперимент. Исследование было опубликовано в журнале Nature Physics.
Согласно законам квантовой механики, между внешним миром и нашим субъективным сознанием чекой границы не существует. Например, когда ученые смотрят на фотоны или атомы, то их восприятие будет полностью зависеть от их эксперимента. Физики провели мысленный эксперимент Джона Уилера.
Во время эксперимента движущемуся объекту был предоставлен выбор, вести себя как частица или как волна. Но в какой момент объект делает выбор? Можно только предположить, что состояние объекта не зависит от измерений, проведенных учеными.
Однако квантовая механика способна предсказать поведение объекта, которое будет зависеть от того, как он будет измерен в конце своего движения.
«Все дело в измерении», — делится мнением профессор Эндрю Траскотт (Andrew Truscott). «На квантовом уровне реальность не существует, если вы на нее не смотрите. Если вы считаете, что атом идет по определенному пути, вы должны согласиться с тем, что на будущие измерения влияет история атома», — уточнил Траскотт.
«Атомы не переходили из А в В», — сказал он. «Только когда мы проводили опрос в конце поездки, они действовали как волна или как частица».
Звучит слегка запутанно, но в целом можно сказать, что физики в своем исследовании приблизились к чему-то очень важному. Теперь ученым, вероятно, предстоит задаться вопросом, кто этот таинственный «наблюдатель», благодаря которому существует Вселенная.