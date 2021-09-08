Реальность не существует без наблюдателя, считают ученые

Исследователи пришли к выводу, что Вселенная не существует, если ее больше никто не воспринимает.

Этому утверждению может соответствовать, по крайней мере, одна популярная теория в квантовой механике, согласно которой, состояние частицы меняется, как только она обнаруживается.

Чтобы доказать правильность этой теории, ученые-физики физики из Австралийского национального университета решили провести соответствующий эксперимент. Исследование было опубликовано в журнале Nature Physics.