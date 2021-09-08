Обнаружены новые доказательства существования Планеты X

Астрономы из США провели исследование и пришли к выводу, что девятая планета в Солнечной системе существует. Об этом сообщается в статье, опубликованной в arXiv.

Исследователи выяснили, что текущее расположение орбит объектов Пояса Койпера вызвано массивным объектом или загадочной «Планетой X», которую до сих пор не обнаружили астрономы.

Авторы исследования в своей работе учли возможные искажения данных, однако даже в этом случае распределение орбит выглядит слишком аномальным.