Разбудить воображение: как придумать гениальную идею

Давайте сразу проверим, насколько творчески вы мыслите. Для этого вам нужно назвать, не задумываясь, поэта, часть тела и фрукт.

Большинство россиян вспомнят Пушкина или Есенина, нос или губы, яблоко или апельсин. Это происходит из-за общего культурного кода. Если вы не упомянули ни один из этих вариантов, поздравляю: вы творческий человек. Если ответы совпали, отчаиваться не стоит — творческие способности можно развить.

Чтобы сделать открытие, нужно много учиться: разбираться в предмете и не изобретать велосипед. Парадокс в том, что именно знания мешают совершать открытия.

Образование основано на штампах «как надо» и на списке запретов «как нельзя». Эти оковы мешают творить. Придумать новое — значит взглянуть на известный предмет под необычным углом, без запретов и ограничений.

Однажды студент Калифорнийского университета Джордж Данциг опоздал на лекцию. На доске было уравнение. Джордж решил, что это домашнее задание. Он ломал над ним голову несколько дней и очень волновался, что сдал решение с опозданием.

Через пару дней в дверь Джорджа постучал взволнованный профессор университета. Оказалось, Джордж случайно доказал теоремы, над решением которых бились десятки математиков, начиная с Эйнштейна. Преподаватель записал теоремы на доске как пример нерешаемых задач. Другие студенты были уверены, что ответа нет, и даже не пытались его найти.

Сам Эйнштейн говорил: «Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно, — он-то и делает открытие».

Мнение авторитетов и большинства мешает появлению нестандартных подходов

Мы склонны не доверять себе. Даже если сотрудник уверен, что идея принесет компании деньги, под давлением коллег он опускает руки.

В 1951 году психолог Соломон Аш попросил студентов Гарварда «проверить зрение». Группе из семи человек он демонстрировал карточки, а потом задавал по ним вопросы. Правильные ответы были очевидны.

Из семи человек только один был участником эксперимента. Шесть других работали «подсадными утками». Они специально выбирали неправильные ответы. Настоящий участник всегда отвечал последним. Он был уверен, что остальные ошибаются. Но когда очередь доходила до него, он подчинялся мнению большинства и отвечал неправильно.

Мы выбираем готовые ответы не потому, что слабохарактерны или глупы

На решение задачи мозг расходует много энергии, а все рефлексы организма направлены на то, чтобы ее сохранять. Готовые ответы экономят наши ресурсы: мы на автомате водим машину, наливаем кофе, закрываем квартиру, выбираем одни и те же бренды. Если бы мы обдумывали каждое действие, уставали бы быстрее.

Но для выхода из нестандартной ситуации придется сражаться с ленивым мозгом, ведь стандартные ответы не продвинут нас вперед. Мир постоянно развивается, и мы ждем новинок. Марк Цукерберг не создал бы Facebook, если бы был уверен, что форумов людям достаточно для общения.

Приготовить шоколад в форме яйца или налить молоко в пакет вместо бутылки — значит сломать стереотипы у себя в голове. Именно это умение комбинировать несовместимое помогает придумывать новые, более удобные и полезные вещи.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ КРЕАТИВ

В прошлом авторы гениальных шедевров и изобретений были одиночками: да Винчи, Эйнштейн, Тесла. Сегодня все чаще появляются работы, созданные коллективами авторов: так, по исследованиям Северо-Западного университета США, за последние 50 лет уровень открытий, совершенных группами ученых, увеличился на 95%.

Причина — усложнение процессов и увеличение объема информации. Если изобретатели первого самолета братья Уилбур и Орвилл Райт собирали летающий аппарат вдвоем, сегодня только для одного двигателя Боинга нужны сотни рабочих.

МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА

Для решения сложных задач нужны специалисты из разных областей. Иногда вопросы появляются на стыке рекламы и логистики, планирования и бюджетирования. Простой взгляд со стороны помогает выпутаться из неразрешимых ситуаций. Именно для этого и существуют техники коллективного поиска идей.

В книге «Управляемое воображение» Алекс Осборн описал метод мозгового штурма. Во время Второй мировой войны он служил офицером на корабле, перевозившем военные грузы в Европу. Корабли были беззащитны перед торпедными атаками противника. В один из рейсов Алекс предложил морякам высказать самые безумные идеи, как уберечь судно от торпед.

Один из матросов пошутил, что все моряки должны встать по борту и дуть на торпеду, чтобы сбить ее с курса. Благодаря этой фантастической идее по бокам судна установили подводные вентиляторы. При приближении торпеды они создавали мощную струю, которая «отдувала» опасность в сторону.

Вы наверняка слышали о мозговом штурме, возможно, даже применяли. Но точно забывали о главном правиле мозгового штурма: когда люди высказывают идеи, нельзя критиковать, высмеивать и запугивать властью. Если бы матросы боялись офицера, никто бы не стал шутить, — решение так и не нашли бы. Страх мешает творить.

Правильный мозговой штурм проводят в три этапа.

Подготовка: обозначить проблему. Креатив: запретить критику, собрать как можно больше идей. Отбор: проанализировать результаты, выбрать 2-3 идеи и применить их.

Мозговой штурм работает, когда в обсуждении участвуют сотрудники разного уровня. Не один руководитель и подчиненные, а несколько руководителей отделов и подчиненные. Страхи выглядеть глупо перед лицом начальства и осуждения от вышестоящего мешают высказывать свежие идеи.

Нельзя говорить, что идея плохая. Нельзя отвергать идею, потому что «это смешно», «так никто не делает» и «как ты собираешься это воплотить».

Пользу приносит только конструктивная критика

В 2003 году Харлан Немет, профессор психологии из Университета Калифорнии, провела эксперимент. 265 студенток разбили на три группы и предложили решить проблему пробок в Сан-Франциско. Первая группа работала по системе мозгового штурма — никакой критики на этапе креатива. Второй группе разрешили спорить. Третья группа не получила условий.

После окончания каждую участницу спросили, не хочет ли она добавить еще пару идей. Члены первой и третьей предложили по 2–3 идеи. Девушки из группы спорщиков назвали по семь идей.

Критика-спор помогает увидеть недостатки идеи и найти зацепки для воплощения новых вариантов. Мозговой штурм не работает, если в обсуждении допускается субъективная оценка: вам не нравится идея, но нравится человек, который ее высказал. И наоборот. Оценивать идеи друг друга должны не коллеги, а третье, незаинтересованное лицо. Проблема — найти его.

ТЕХНИКА «ТРЕХ СТУЛЬЕВ»

Решение этой проблемы нашел Уолт Дисней — он разработал технику «трех стульев», которая требует всего 15 минут рабочего времени. Как ее применить?

У вас есть нестандартная задача. Представьте три стула. Один участник мысленно занимает первый стул и становится «мечтателем». Он придумывает самые фантастические методы решения задачи.

Второй садится на стул «реалиста» и описывает, как бы он воплощал идеи «мечтателя» в жизнь. Участник примеряет эту роль независимо от того, как сам относится к идее. Его задача — оценить трудности и возможности.

Последний стул занимает «критик». Он оценивает предложения «реалиста». Решает, какие ресурсы можно использовать в воплощении. Отсеивает идеи, которые не подходят по условиям, и выбирает оптимальную.

РЕЦЕПТ ГЕНИЯ

Креативность — это навык, а не талант. Не умение увидеть таблицу химических элементов во сне, а конкретные методики, которые помогают расшевелить сознание.

Если вам кажется, что вы не умеете мыслить творчески, значит, ваше воображение спит. Его можно разбудить — благо, что методов, схем и теорий по творческому развитию существует немало.

Есть общие правила, которые помогут в любом креативном поиске:

Четко формулировать. Правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа. Не стоит спрашивать себя: «Что делать?» Представьте результат, который вы хотите получить, и подумайте, какими способами его можно добиться. Зная, что нужно получить в финале, намного проще искать ответ.

Правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа. Не стоит спрашивать себя: «Что делать?» Представьте результат, который вы хотите получить, и подумайте, какими способами его можно добиться. Зная, что нужно получить в финале, намного проще искать ответ. Бороться с запретами. Не верьте на слово. Задача не решаема, если вы попробовали и не получилось. Не используйте готовые ответы: они как полуфабрикаты — решат проблему голода, но сделают это с меньшей пользой для здоровья.

Не верьте на слово. Задача не решаема, если вы попробовали и не получилось. Не используйте готовые ответы: они как полуфабрикаты — решат проблему голода, но сделают это с меньшей пользой для здоровья. Совмещать несовместимое. Выдумывайте что-то новое каждый день: меняйте маршрут до работы, находите общее между вороном и письменным столом, считайте количество красных пальто по дороге к метро. Эти странные задачи тренируют мозг быстрее выходить за рамки привычного и искать подходящие решения.

Выдумывайте что-то новое каждый день: меняйте маршрут до работы, находите общее между вороном и письменным столом, считайте количество красных пальто по дороге к метро. Эти странные задачи тренируют мозг быстрее выходить за рамки привычного и искать подходящие решения. Уважать коллег. Выслушивайте мнение тех, кто работает над задачей рядом с вами. Даже если их идеи кажутся абсурдными. Они могут стать толчком для ваших открытий и помогут продвинуться в нужном направлении.

Выслушивайте мнение тех, кто работает над задачей рядом с вами. Даже если их идеи кажутся абсурдными. Они могут стать толчком для ваших открытий и помогут продвинуться в нужном направлении. Воплощать идею. Нереализованные идеи не стоят ничего. Придумать интересный ход не так сложно, как применить его на практике. Если ход уникален, под него нет ни инструментов, ни исследований. Воплотить его возможно только на свой страх и риск. Творческие решения требуют смелости, но приносят самые желанные плоды.

Источник