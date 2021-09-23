Как пустые голодные души питаются другими гостями

Они постоянно сплетничают, осуждают, критикуют и смакуют подробности. И вас обсудят, только за вами закроется дверь. Нет, вы не станете исключением. А в их паутине можно утратить силы, энергию, здоровье, радость…

Одна женщина пришла на свадьбу к знакомым. Шикарная свадьба, множество гостей. Ее тоже позвали, потому что она приехала в гости к институтской подруге, а подруга была дальней родственницей со стороны жениха. Там так принято было, в той стране. Богатые люди всех звали на свадьбу.

И свадьба была очень пышная, действительно. От угощения столы ломились. Гости с аппетитом ели. И очень любезно и дружелюбно разговаривали друг с другом. Улыбались во весь рот и предлагали наилучшие кусочки, подвигали лакомые блюда.