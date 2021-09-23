Как пустые голодные души питаются другими гостями

Они постоянно сплетничают, осуждают, критикуют и смакуют подробности. И вас обсудят, только за вами закроется дверь. Нет, вы не станете исключением. А в их паутине можно утратить силы, энергию, здоровье, радость…
Одна женщина пришла на свадьбу к знакомым. Шикарная свадьба, множество гостей. Ее тоже позвали, потому что она приехала в гости к институтской подруге, а подруга была дальней родственницей со стороны жениха. Там так принято было, в той стране. Богатые люди всех звали на свадьбу.
И свадьба была очень пышная, действительно. От угощения столы ломились. Гости с аппетитом ели. И очень любезно и дружелюбно разговаривали друг с другом. Улыбались во весь рот и предлагали наилучшие кусочки, подвигали лакомые блюда.
Только иногда кто-то из гостей выходил из зала. Ну, в туалет. Или подымить, — бывает такая вредная привычка.
И того, кто вышел, начинали бурно и сладострастно обсуждать. Прямо не обсасывать кости, а грызть и глодать. Этот взяточник и пьяница. Этот изменяет жене напропалую и болел нехорошей болезнью. Эта — да на ней клейма негде ставить. Она родную мать сдала в приют, а отношения имеет сразу с двумя мужчинами. И одета как бразильский трансвестит, совсем вкуса нет у человека!
А когда гость возвращался за стол, ему дружелюбно улыбались, выражали симпатию и любовь. И говорили разные комплименты…
Вышедший человек был антреме. Это промежуточное блюдо между салатом и горячим, например. Оно придаёт столу разнообразие и избавляет от скуки, пока ждут десерт…
Женщина потихоньку прокралась к выходу и осторожно ушла. Воображая, что про неё говорят. Она же тоже — антреме теперь, пища…
…Не ходите в дом, в котором вы — пища. Пища для обсуждений. В дом, в котором вас начнут обсуждать, едва за вами дверь закроется. Маски будут сброшены, чтобы удобнее питаться было. И вас начнут жрать. Вашу личность.
И с людьми не общайтесь, для которых вы — пища. И все, что вы расскажете, и все, что они сами узнали, эти люди начнут обсуждать, едва вы отойдёте на пару шагов.
Это пустые голодные души. Они не живут, нет в них энергии жизни, одна имитация. Поэтому они питаются другими; ну вот так они существуют.
И распознать этих людей очень просто: они постоянно сплетничают о своих же знакомых. Рассказывают всю подноготную, осуждают, критикуют, подробности смакуют. Точно так же они и вас обсудят, когда за вами закроется дверь. Исключений нет.
Не стоит быть пищей. Предоставлять ресурс этим людям. В их паутине можно утратить силы, энергию, здоровье, радость. Пусть обсуждают, раз по-другому не умеют питаться или не желают. Но ходить в дом, где вас мажут на хлеб и вприкуску с чаем едят не стоит. Вы не доставка еды и не вкусный ходячий окорок.
Просто не приближайтесь. Иногда кидайте им кости издалека; пусть лакомятся. Но в дом не ходите и к себе не зовите. Потому что они отнимают энергию жизни. И в один прекрасный день просто съедят без остатка…
Автор: Анна Кирьянова