Психологи объясняют: о чем говорит аватарка профиля

Что заставляет человека выбрать для себя ту или иную аватарку для соцсетей? Какими соображениями он при этом руководствуется и что сообщает всему миру? Оказывается, ваша аватарка может многое поведать о ваших стремлениях, комплексах и проблемах. Вот основные типы аватарок.

Люди не похожи один на другого. И дело тут не только во внешности. Зайдите в любую из социальных сетей, которые сейчас так популярны. Что вы там видите? Великое можество пользователей, и у каждого — персональная аватарка (или «юзерпик»). Это как месседж всему миру, который объявляет людям: «Вот я», «Воспринимайте меня так», «Я думаю так-то».

Что скажет о вас ваша аватарка

О чем может поведать это простое, незатейливое изображение? Аватарка заключает в себе то, чего человеку не хватает в жизни, чем он хочет казаться, чем прикрыться. Аватарка представляет собой любую картинку, выбранную пользователем для визуализации своего виртуального «я» на любых площадках, созданных для общения в сети. Мы все между собой похожи, зная, что такое одиночество, разочарование, тревожность, грусть. Персоны, имеющие аналогичные психочерты, берут для себя вполне предсказуемую аватарку. Итак, что изображено на вашей аватарке и о чем это говорит понимающему человеку.