Психологи объясняют: о чем говорит аватарка профиля

Что заставляет человека выбрать для себя ту или иную аватарку для соцсетей? Какими соображениями он при этом руководствуется и что сообщает всему миру? Оказывается, ваша аватарка может многое поведать о ваших стремлениях, комплексах и проблемах. Вот основные типы аватарок.
Люди не похожи один на другого. И дело тут не только во внешности. Зайдите в любую из социальных сетей, которые сейчас так популярны. Что вы там видите? Великое можество пользователей, и у каждого — персональная аватарка (или «юзерпик»). Это как месседж всему миру, который объявляет людям: «Вот я», «Воспринимайте меня так», «Я думаю так-то».
Что скажет о вас ваша аватарка
О чем может поведать это простое, незатейливое изображение? Аватарка заключает в себе то, чего человеку не хватает в жизни, чем он хочет казаться, чем прикрыться. Аватарка представляет собой любую картинку, выбранную пользователем для визуализации своего виртуального «я» на любых площадках, созданных для общения в сети. Мы все между собой похожи, зная, что такое одиночество, разочарование, тревожность, грусть. Персоны, имеющие аналогичные психочерты, берут для себя вполне предсказуемую аватарку. Итак, что изображено на вашей аватарке и о чем это говорит понимающему человеку.
Ребёнок
Фото, изображающие вас в прекрасном детстве, прочие изображения ребенка (кроме вашего собственного ребенка – это уже отдельная символика), всякие милые животные (котики, собачки, енотики и проч. — это сообщение миру: «Я – маленький! Я хочу на ручки!» Чего обычно не хватает деткам? Любви, заботы, внимания… Такой человек ждёт, что о нём станут заботиться и любить. Внешне это может быть достаточно зрелая и социально успешная личность, внутри которой прячется Ребенок. Задача данного человека: повзрослеть.
Фотография собственного ребенка
Сообщение миру: «Мой ребенок – это я. Я – это мой ребенок». Такому человеку не хватает жизненных ориентиров, видна персональная нереализованность. Потому и происходит слияние с ребенком. Человек ожидает, что его ребенок сделает то, чего не сделал он сам. Такая психологическая эксплуатация своего ребенка в целях самоутверждения носит название «нарциссическое расширение». Задача этого человека: постараться жить своей жизнью и реализовать собственные возможности.
Фотография с возлюбленным
Сообщение миру: «Я в отношениях, смотрите!». Этому человеку, вероятно не хватает любви и уверенности в том, что он может быть любим. Он хочет постоянного признания своей женской/мужской ценности. Данной персоне следует научиться чувствовать собственную ценность вне связи с романтическими отношениями.
Элемент ландшафта или какой-либо природный объект
Сообщение миру: «Хочу в отпуск!» Этому человеку не достает внутренней гармонии. Скорее всего, в данном случае имеется хроническая усталость. И, как следствие этого, — бессознательная тяга к природе. Возможно, человек пребывает в затяжном стрессе. Всё, что необходимо в данном случае – как следует отдохнуть, восстановить свой энергетический потенциал.
Официальная фотография
А если еще это изображение, констатирующее социальный успех (на фоне особняка, в обнимку со «звездой», в шикарном наряде), это послание всем: «Я успешен!» Тут явно не хватает уверенности в себе. Но она тщательно маскируется. Человек ждет любви от окружающих через признание собственной успешности. Возможно, в детстве ему не хватало душевного тепла и внимания со стороны отца или матери. В итоге срабатывает механизм тождества: «Я есть мои дела». В поведении этого человека прослеживается явная закрытость. В любом случае он к себе слишком близко никого не подпускает. Такой личности будет полезно перенести свое внимание на свой внутренний мир, не акцентировать внимание на внешней мишуре.
Смешная, веселая фотография
Сообщение миру: «Давайте смеяться вместе! Не стоит принимать эту жизнь всерьез…» Внутри этого человека кроется грусть, которую он сам не осознает. Данная персона примеряет на себя образ Шута, Лицедея. Возможно, в его детские годы в семье существовало напряжение, и ребенок оказался громоотводом, шутками и нелепостью разряжая микроклимат. Задача этого человека: просто принимать жизненные проблемы и не использовать юмор как средство решения всех проблем.
Отсутствие фотографии
Сообщение миру: «Не смотрите на меня!». Человеку не хватает личной безопасности. Возможно, отсутствие аватарки связано с вескими причинами (это, например, очень популярная персона или служит в соответствующих структурах). От окружающих он ожидает уважения к личным границам. Скрытен, недоверчив или даже подозрителен, привык держать ситуацию под контролем. Задача этого человека: почаще раскрываться, расслабляться и принимать мир таким, каков он есть.
Стеснительный супергерой
В виртуальном пространстве интернета можно и самовыразиться, и создать такой «образ себя», каким вы бы хотели стать/казаться. Совершенствовать свое «я» начинают люди, обремененные комплексом неполноценности. Анонимность межличностного взаимодействия позволяет стеснительным и зажатым пользователям примерить нехарактерный для них образ общения. Они никогда не смогли бы повести себя так в реальной жизни. Зато в сети они предстают перед нами в самых эпичных ипостасях.
Эти персоны останавливают свое внимание на аватарках с изображением различных супергероев и роковых красавиц. Но эйфория от успехов идеального “я” в виртуальном пространстве совершенно не помогает избавиться от неуверенности в обычной жизни. И даже больше: контраст чувств и впечатлений усугубляет тревожность в реальном взаимодействии, которая может вызвать депрессию. Таким людям можно посоветовать быть естественными и полюбить себя со всеми недостатками и слабостями.