5 притч, которые заставляют задуматься

1) Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка – это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!».

Чуть позже в мышеловку попалась змея — и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах.

И все это время мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют.

*Мораль: если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит Вас по голове.*

2). Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал.

Маленький кролик увидел орла и спросил:

— А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не делать?

— Конечно, почему нет, — ответил тот.

Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его.

*Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.*

3). На ферме заболел конь.

Ветеринар:

— Если утром он не встанет, я его усыплю.

Утром конь не встал. Рядом лежал баран:

— Ну давай, вставай или ты умрёшь!

Конь встал.

Фермер:

— Это чудо! Это надо отпраздновать! По такому случаю мы зарежем барана!

*Мораль: никогда не лезьте не в своё дело (но не забывайте об истории с мышеловкой).*