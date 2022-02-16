Притча о здравом смысле

Знания без критического мышления порой теряют весь смысл…

Профессор права завалил весь курс на письменном экзамене такой задачей:

«Разрешить тяжбу двух соседей: ветки яблонь в саду одного нависали над клумбами с тюльпанами другого, и яблоки, падая, ломали хрупкие цветочные стебли».

Одна часть студентов встала на сторону любителя тюльпанов, другая защищала садовода. Все вместе блеснули глубокими знаниями тонкостей головоломного германского законодательства.

А в результате-то выяснилось: яблоки падают осенью, а тюльпаны цветут весной.

Стало быть, ситуация, сконструированная преподавателем, в жизни ни за что не случится.

Все протесты профессор парировал холодно: здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы.

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