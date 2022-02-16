Кто ваша пара? Типы женщин и их мужчины

Здесь вы не прочтете о Женщинах-курицах и женщинах-кошках. Так же не будет здесь о королевах и богинях. О женщинах уборщицах и кухарках тоже не здесь. Об этом отдельно.

Здесь будет о героизме и жертвенности, свойственных женской природе, и воздаянии за эти женские свойства мужчинами, которых к ним притягиваются.

Архетипы описаны по мере эмоционального взросления.

Типы Женщин или что нам девочки светит. Какого мужчину вы заслуживаете

Качество отношений и уровень счастья возрастает по мере созревания психики.

Предисловие.

(можно пропустить переходя к типажам и их сценариям)\

Человеку всегда прилетает по его заслугам.

Если на короткой дистанции что-то кажется несправедливым, то на бОльшой длине жизни «несправедливость» всегда симметрично подравнивается.

Женщина-пила дотанцовывает до гармонии мужчину-бревно.

Женщина-уборщица юзает мужчину-тряпку, гремя вёдрами, до взаимной гармонии.

Женщина-танцовщица крутится вокруг мужчины со стержнем, и вокруг него же, мужчины-шест, крутятся другие стриптизёрши.

Женщина-импровизация станцуется с мужчиной авантюристом, искателем приключений — странником, ищущим лучшей жизни.

Женщина-герой — подаёт патроны мужчине воину.

Если кому и удаётся выдать желаемое за действительное, то он/она, со временем, обнаружит, что обманул(а) только себя.

Всему есть своя цена — мы соответствуют тому, что имеем.

Если соразмерны своим запросам — заплатим и не заметим. Платой женщины и есть её «танец» жизни.

Если не устраивает результат — меняй для начала стиль танца, следом — поменяется и партнёр.

Танец одной женщины похож на агонию раненого зверя, но зверь и рыба попавшаяся на крючок, танцуют свой танец. Другой танец резвый, как брачная игра молодой кобылицы, или нежен как повадки кошки в брачном настрое. Каждый танец неповторим. Каждый адресован призвать своего партера, охотника или свою жертву.

Типажи женщин, их сценарии, их мужчины

Девочки изначально рождаются мужественными, потому что они — «мамы». Мальчики рождаются женственными, потому что они — «мамины».

Женский подвиг в том, чтобы научиться женственности, доверив мужчине ответственность и заботу.

Мужской подвиг в том, чтобы захотеть взять эту ответственность. Сейчас в «эпоху перемен» гендерные роли и задачи смешивается, но (!) люди быстро не меняются.

Потому на самой первой ступени женского становления мы встречаем архетип Женщины Матери.

Встречайте, наша первая пара:

1. Строгая мать и мальчик-каблучок

Пришла увидела взяла. Пригрела, приласкала, контролирует. Применяет в быту.

Её мужчина — Мальчик-Каблучок.

Такие «валяются на дороге», ждут свою Контролирующую Мать с расширенной функцией секс.

Принимающая решения, заботящаяся. Она та, на чьей груди можно всплакнуть и пожалеть себя. Соответствует мужчине, который просит ему посочувствовать и помочь в «темное время его души». Он ещё не стал на свои ноги. Его «еще не» — может затянуться на всю жизнь.

Строгая Мать имеет прекрасный шанс проявить своё мужество и ответственность. В сочетании с инфантильным, несформировавшим свою социальную роль мужчиной, они дополняющая пара.

Пара с «яркой» семейной жизнью, в смысле со скандалами и с бурным выяснениями отношений.

Она контролирует его «беду»: алкоголизм, творческий кризис, приступы лени и депрессии. Он в обмен за её заботу, говорит слова любви и предлагает верность, в качестве вклада в их отношения.

Верности здесь цена не высока. Ибо в таких молодых людях большинство других женщин мужчину не видят и не хотят с ними иметь дело.

Динамика отношений:

Негативный сценарий:

Скатывание в полную фактическую бесполезность.

После «рекламной акции» и закрепления у «мамки» — признаки деятельности как правило заканчиваются.

Позитивный сценарий

Может, только сам (без того, что его пилила жена) захотеть встать и присоединиться к её делам.

Но (!) Строгой Матери хорошо запомнить: Мальчики вырастают и уходят.

Он уходит в новые отношения, где не помнят его косяков.

Стратегия обращения:

Такого мужчину хвалить — только портить.

Зачем что-то делать, если его и так хвалят — он уже в раю.

Всё что можно будет НЕ сделать, будет не сделано.

Если его ругать и стыдить Мальчик будет полезней. Так его мама делала. Он, чувствуя вину, входит в режим «дорогая, я всё исправлю». Это обеспечивает хорошую коммуникацию в паре и способствует совместному труду.

Другое обращение Мальчика дезориентирует.

Меняться к лучшему Мужчину-Мальчика, может вдохновить только «старший» друг, демонстрирующий зрелые мужские амбиции и поведение.

Если у непутевого Мальчика нет качественных друзей-мужчин и своего желания взрослеть, усилия и фантазии женщины стать его вдохновительницей бесполезны. Не стоит верить женским-тренерам-психологиням, утверждающим обратное. Ни какие Её «танцы с бубном» — ему не мотив.

Пока человека не вытошнит от себя прежнего, он не меняется. Это касается в равной степени и мужчин и женщин.

2. Хорошая девочка и самодур-психопат, он же — непризнанный гений.

Она, тонко чувствующая и сочувствующая, старательная Хорошая Девочка. Услышала историю его предыдущей любви и растаяла. То, как он описывал себя в предыдущих отношениях, покорило её воображение.

— О боже какой мужчина! — восклицает она и добавляет: — «Как же он бедняжка был несправедливо недооценён предыдущей! Я буду лучше его прежней»

Старается быть девушкой его мечты, которой «не смогла» стать его бывшая. Зарабатывает любовь. Стремится соответствовать его ожиданиям, угадывать его мысли и настроение.

Ее мужчина имеет много имен: Непризнанный Гений, Самодур, Психопат, Нарцисс.

Здесь хорошо вспомнить — гениальность и помешательство ходят рядом.

Типичные Созависимые отношения с деспотичной составляющей и мазохистическим комплексом женщины в них.

Невротическая любовь — еще одно имя для этих отношений. Слова разные — суть одна,

В самом начале связи мужчина, рефлексируя о прошлых женщинах, во всех красках описывает новой избраннице как он прекрасен в любви. Этим мотивирует Хорошую Девочку к старанию во благо их совместного прекрасного будущего.

У самодура должен быть враг. Те люди из прошлого, которые его недооценили – несомненно, его враги.

В начале он дружит с Хорошей Девочкой против всех. Но со временем, начинает придираться всё больше к ней. Его натура жаждет войны, выискивает в других изъяны, чтобы возвысится и почувствовать власть, так, она хорошая и послушная незаметно для себя, быстро оказывается в роли врага.

Он харизматичен в своём эгоцентризме, уверенно не считается с чужими границами. Если это его женщина, то он использует без меры её отзывчивость, эмпатию и готовность к жертвенности. Проверяет пределы её самоотверженности и продавливает границы.

Она — жертва самостоятельно выбранной роли Хорошая Девочка. Ей важна оценка её хорошести, так она притягивает критикующего деспота, который «дорого продаёт» ей своё одобрение. Её кнопки: самая добрая, самая духовная, девушка мечты, самая способная раствориться без остатка, понимающая, принимающая. Всё то, за что в детстве она получала одобрение, становится её ловушкой.

Поведение, которым Хорошая Девочка самоутверждается в отношениях: жертвенность, послушание, в плоть до самоотречения, притягивает ее в невротические отношения и удерживает её в них.

Динамика отношений:

Негативный сценарий:

Витальная, полная надежд и жизни Хорошая Девочка-отличница теряет свою жизненность и витальность, уходит из этих отношений разочаровавшейся, опустошённой и неудачницей. Силы потрачены зря! Послушание, жертвенность и старания — счастья не принести, всё «коту под хвост».

Мужчина со словами «И ты такая же, как и все!» уходит в даль.

Она травмирована. И отношениями, и разрывом. Теперь не хочет отношений, выбирает быть одна, идет в психотерапию.

Позитивный сценарий:

Этот союз помогает Ей обрести свою ценность и целостность. Но это происходит не с помощью мужчины, а вопреки.

Срабатывает эффект «последней капли» или психолог помогает ей выйти из роли «хорошей девочки» и поменять жизненный сценарий.

Отношения с манипулятором очень перспективны для личностного роста. Хотя такую атмосферу хороший человек и врагу не пожелает.

В общении с Самодуром-психопатом-абьюзером женщина учиться задавать вопросы, амортизировать обесценивание, парировать нападки, пресекать нарушение личных границ.

Идет репетиция эмоционального взросления — способность к открытому честному диалогу, без подстройки и игры в «угадывание мыслей», присваивается право себе быть собой.

Имея опыт таких отношений, женщина научается чувствовать свои потребности. Перестаёт мнить себя безгранично-духовной и всепрощающей. Перестаёт врать себе и другим в обмен на одобрение.

Снимает с себя нимб святоши и знакомиться с собой настоящей. Обнаруживает что у неё, хорошей девочки, есть пределы, и границы, и берега и потребности, и не всегда надо быть «хорошей».

Учиться опираться на себя, возрождаться после стресса и разочарований.

Стратегия обращения:

Не давать сесть себе на голову.

Не ныть, не обвинять, не подстраиваться, не «спасать» — выйти из треугольника Карпмана.



Перестать быть Жертвой. Учиться вести диалог с позиции Героя. Взращивать внутреннюю честность и уверенность.





3. Партнеры в одной упряжке

Начинающие взрослые.

Психотип — подростки, которые еще недавно были детьми, готовы рискнуть и жить по-взрослому, надеются на чудо. Полагаются, не столько на себя, сколько на везение с ответственным партнером.

Из бунта перед родителями или в силу темперамента, чтобы утереть нос родителям, отделяются, образовывают свою пару.

Являясь «сиротами», недавно ушедшими из родительских семей, не уверенны, что самостоятельно справятся со взрослой жизнью и потому нуждаются в партнерском плече.

Хорошо, когда это «плечо» другого пола, хочет того же и готово встроиться в одну упряжку на равных. Что кажется вполне справедливой идеей.

Но! Идея «справедливости» и «равенства» возникает не из избытка ресурса, а как раз из нехватки, что лишает связь романтики.

Романтика — это роскошь, происходит из избытка. Избыток времени и энергии порождает желание одаривать, восхищать и восхищаться, наслаждаться и наслаждать.



Нехватка порождает — тревогу и контроль. В лучшем случае — рационализм, что романтики в отношения не добавляет, превращает отношения в сделку.

Чтобы рискнуть жить по-взрослому Партнеры в одной упряжке играют в «равенство».

Идея «равенства» в отношениях мужчины и женщины — происходит от скудности ресурсов и порождает — скупость.

Жить из дефицита, что сил и денег не хватит — очень неуютно.

Тревога заставляет начать выяснять, кто больше делает для отношений. Оправдываясь и объясняя, как и кто вложился, каждый тянет одеяло на себя, требует признания и уважения. В тайне хочет потратиться меньше, сэкономить, а получить больше.

Позиция «вдруг война, а я уставший» — скудный ландшафт для счастливой жизни.

Но, по сравнению с рассмотренными выше типами отношений Мамочки и Подкаблучника, Отверженного Гения и Хорошей девочки — это вполне высокие и перспектив отношения.

В случае расставания, каждый партнеров остается при своем. И это намного лучше, чем нести моральные и материальные потери, отползать, зализывая обиду и разочарование.

Динамика отношений:

Негативный сценарий:

Когда НЕ удаётся получить от партнера качественного обслуживания идеи «равенства», кажется, что он жульничает, начинается разбор полетов и подсчеты, кто больше потратился.

В итоге Он оказывается обиженным и скатывается в положение Отверженного Гения. Она в недовольную Контролирующую Мать, читай предыдущие пары.

Ошибкой здесь будет — начать меряться. Требовать от другого больших стараний вместо благодарности ему, за то что есть, перечислять ему чего нет.

Позитивный сценарий:

Основывается на искренней благодарности и самоотверженности, не путать с жертвенностью, рождает желание служить партнеру и отношениям.

Если вы ленитесь душой, то вам прийдется работать.

С этой формулой, Партнеры в Одной Упряжке, могут выйти на следующий уровень отношений: Герой и Муза.

Есть разница между «работать» и «усердно потрудиться».

Работать — корень раб. Раб, рабски тянет свою лямку. А вот усердно потрудиться, значит, потрудиться у сердца.

Служить любимым: делу жизни или своему партнеру, вкладывая душу в результат, совсем не тоже самое, что рабски соглашаться впрягаться во взрослую жизнь. Иное состояние — иное качество жизни.

Здесь появляется героизм и романтика. В человека загорается свет, освещающий жизненный путь себе и другим. Энергия вдохновения благословляет союз.

Деятельность из переполняющих идей и чувств, выводит человека уровень — творчества и созидания.

Идея равенства уступает место красоте неравенства. Непохожесть и различия творчески горящих личностей становятся фокусом восхищения — романтика случается.

Романтика — удел Муз и Героев.

Стратегия обращения:

Благодарность и действия из благодарности — вместо измерения и сравнения.

4. Герой и Муза

Свобода превыше любви. Муза светит. Герой творит.

Оба одаривают результатами своего внутреннего горения тех, кого любят. Оба вдохновенные герои своего романа длинною в жизнь.

Способность любить и восхищаться появляется на этом уровне.

Все что было описано выше — были созависимые отношения. Невротическая любовь двух обиженных детей, огревающих друг друга мешками детских ожиданий, показатель необходимости психотерапии.

Герой и Муза излучают изобилие и вдохновение. От них пахнет будущим. Глядя на эту пару — хочется жить.

Неспособность восхищаться другим происходит от недовольства собой. От чувства собственной неполноты, ущербности, некоторые прячутся за отношения, но это только усугубляет их недовольство собой.

Если с собой плохо и ты — жертва, с другим будет только хуже.

Принять инаковость другого и без попытки его изменять — можно только, если есть полное принятие себя.

Позволить себе быть собой, а другому быть другим — душевный подвиг и героизм взрослой личности.

Велико-душие и способность служить другому из доброй воли, без ожидания взаимности — это признак зрелой психики.

Мужчины здесь — Альфа. Женщины прекрасны и желанны.

Это люди высокой потенции во многих смыслах.

Герой и Муза обладают внутренней свободой. Свобода и то, как человек достойно ей распоряжается, завораживает и влюбляет в себя.

Щедрость и великодушие не существуют в страхе и неволе.

Здесь само собой подразумевается уважение. Уважение к воле и стилю жизни другого человека, его увлечениям и привычкам без попытки менять это и манипулировать.

Архетип мужчины Героя всегда в плюсе.

Такие мужчины на дороге не валяются. К их сердцу стоит целая женская очередь. Поэтому, попытка женщины манипулировать, контролировать, ревновать, пилить, выносить мозг, здесь не проходит. Герой быстро выберет себе другую Музу.

Его бывшие только и ждут, чтобы он дал им ещё шанс больше не повторять ошибку. Эти мужчины умеют уходить, не испортив отношения с бывшими, как и женщины Музы — всегда желанны.

Мужчина Герой женат на своём Пути. «Первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом» — это хорошо помнить.

Если девушке хочется обладать властью над мужчиной, она ревнивица, то не стоит ей мужчину Героя рассматривать в качестве своей партии.

Ну кто этого совета послушается?

Если мужчина сделал вам больно, это не всегда признак его токсичности и психопатии, может быть вы просто встали у него на пути и посягнули на его свободу и волю — «Не стой под краном!».

Самооценка Героя хоть и высока, но неустойчива. Поэтому, иногда он, просто, должен доказывать самому себе свою свободу и могущество с помощью нового проекта или новой любовной связи.

Обычно ресурсный Герой имеет много идей и целый цветник женщин вокруг себя, которые ему светят и всегда будут рады.

Неверность в отношениях, хоть и не обязательная, но частая черта Мужчины-Героя. При этом Он верен своему Пути и своему мужскому слову, а это очень ценное качество.



Герой определенно харизматичный и цельный мужчина, отношения с которым энергетически вкусны и приносят женщине явный плюс. Она хорошеет, становиться светящейся и вдохновенной. Потому он не бывает отвержен и долго одинок.

Муза — притягивает перспективных людей, вдохновлялся об них и вдохновляет их.

Благодарность — ключ.Благодарность за то, что человек тратит на тебя время своей жизни, происходит из уважения к своему времени жизни.

Муза умеет любить, освещать путь и не ворует свободу. Доверяет мужчине и верит в него, для неё это естественно и связано с самоуважением.

Динамика отношений:

Негативный сценарий:

В случаях серьезного профессионального обвала может скатиться в отверженного, хотя с героями это случается редко. Но даже в таких случаях, Герои сохраняют свою альфовость и быстро возвращаются в верхний эшелон мужской власти.

Может не захотеть становиться останавливаться на чем-то одном: одном проекте или одной женщине, но это уже не его проблема.

Положительный сценарий:

Когда Герой насытиться победами, узнает где, что и по чём, его вполне высокая самооценка станет еще и стабильной. Стабильный человек уверен в себе и в том что выбирает.

Он выбирает лучшую из прекрасных муз, лучший проект из многих, лучшее место для жизни и успокаивается, переходит в следующую алхимическую стадию — Победитель.

5. Женщина-Императрица и Мужчина-Победитель

Победитель — он неоспоримо лучший, следовательно, он в самой лучшей реальности с ним лучшая женщина.

Лучшим не изменяют, в лучших не сомневаются — здесь устойчивая самооценка.

Лучшему хранят верность, лучшим наслаждаются и творчески развивают границы своего государства.

Императрица — хороша. Хороша во всём — закончена и достаточна, чтобы творить мир с наружи ибо он есть внутри.

Это её внутреннее ощущение и мир ей его подтверждает. С ней хотят дружить и советоваться женщины и перспективные мужчины.

Это уровень эталонных людей, у которых получилось. На них ровняются у них учатся, им завидуют, ими вдохновляются.



Победитель был Героем, прошел стадию веры в чудо и выбрал верить в себя, в свою способность создавать чудо, разбирается в людях, доводит начатое до конца, а желания до обладания.

Он вряд ли был инфантильным мальчиком. Уже в год он гордится тем, что делает самостоятельно. Ещё в детском саду он помогает девочке застегнуть сандалик, а воспитательнице организовать детей. «Неважно, сколько тебе лет – ты или мужчина, или нет» — это о нём.

Победитель хочет и может брать ответственность, его наполняет сила. Ему в кайф угощать плодами своего могущества друзей и женщин любуется своим позитивным влиянием.

Победитель рад поддержать чужие начинания и таланты. У него отличная интуиция на события и тренды.



Кооперация и великодушие вопреки конкуренции — что созвучно его Женщине-Императрице.

Он уже совершил все ошибки, которые должен был совершить, понял, что оценивать мужчин нужно по проектам, которые они сделали, что красота еще не душевное тепло, а ум отличается от мудрости, создал свои принципы жизни, свой «монастырь» со своими правилами.

Сирота-партнёр, часто прикидывается Победителем, как и Отверженный Гений, Нарцис потому, что хочет получить больше, а вложиться – меньше. Роль Победителя — это камертон успеха и гарантия обожания. Однако основное отличие между ними в том, что Победители – прирожденные лидеры, создающие миры, имеющие под собой своих людей.

Если герой может догнать уходящий поезд и радоваться своей победе, то победитель без всякой спешки, окажется в том потоке, где его будет ждать поезд, личная машина, частный самолет, он не будет торопиться, он предусмотрителен и спокоен, потому что всегда имеет в кармане план Б.

Его гормональная система обходиться без излишнего адреналина, он доволен и спокоен.

Императрица — уверенная созидательная женщина, дружит и выбираема лучшими мужчинами, имеет свой мир, свои права, своих помощников-волонтеров. Легко расти в её поле.

Человек с Путем и со своей Империей — крайне интересен для противоположного и своего пола. Он генерирует смыслы, в его присутствии хочется жить.

Планирует отношения головой, но жизнь мы живем мы всей собой. Телом, чувствами, харизмой, темпераментом, верованиями, смыслами, энергетикой, желаниями или их отсутствием. Ккто чем дышит, светит и пахнет, тот тем и притягивает себе судьбу — партнера по сценарному взаимодействию.

Этим в первую очередь, а не своим интеллектом, женщины и заметны для мира мужчин.

За это всё женщину могут любить, ненавидеть, чувствовать или игнорировать. Проходить сквозь или желать обнять и защитить — кто, как и на что привык в другом откликаться.

Мужчина не затронутый женским танцем, идет дальше, к той — кто дотанцует его до его «совершенного».

«Совершенный» здесь не от слова совершенство, а от слова свершонный — случившейся как есть.

«Какая ехала — такого и встретила» — народная мудрость.

Изучаем архетипы. Находим соответствия. Выбираем повзрослеть, обрести большую ценность и целостность.

Так переходим на новый уровень гармонии и счастья в отношениях.

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