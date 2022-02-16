Кто ваша пара? Типы женщин и их мужчины

Здесь вы не прочтете о Женщинах-курицах и женщинах-кошках. Так же не будет здесь о королевах и богинях. О женщинах уборщицах и кухарках тоже не здесь. Об этом отдельно.
Здесь будет о героизме и жертвенности, свойственных женской природе, и воздаянии за эти женские свойства мужчинами, которых к ним притягиваются.
Архетипы описаны по мере эмоционального взросления.
Типы Женщин или что нам девочки светит. Какого мужчину вы заслуживаете
Качество отношений и уровень счастья возрастает по мере созревания психики.
Предисловие.
(можно пропустить переходя к типажам и их сценариям)\
Человеку всегда прилетает по его заслугам.
Если на короткой дистанции что-то кажется несправедливым, то на бОльшой длине жизни «несправедливость» всегда симметрично подравнивается.
Женщина-пила дотанцовывает до гармонии мужчину-бревно.
Женщина-уборщица юзает мужчину-тряпку, гремя вёдрами, до взаимной гармонии.
Женщина-танцовщица крутится вокруг мужчины со стержнем, и вокруг него же, мужчины-шест, крутятся другие стриптизёрши.
Женщина-импровизация станцуется с мужчиной авантюристом, искателем приключений — странником, ищущим лучшей жизни.
Женщина-герой — подаёт патроны мужчине воину.
Если кому и удаётся выдать желаемое за действительное, то он/она, со временем, обнаружит, что обманул(а) только себя.
Всему есть своя цена — мы соответствуют тому, что имеем.
Если соразмерны своим запросам — заплатим и не заметим. Платой женщины и есть её «танец» жизни.
Если не устраивает результат — меняй для начала стиль танца, следом — поменяется и партнёр.
Танец одной женщины похож на агонию раненого зверя, но зверь и рыба попавшаяся на крючок, танцуют свой танец. Другой танец резвый, как брачная игра молодой кобылицы, или нежен как повадки кошки в брачном настрое. Каждый танец неповторим. Каждый адресован призвать своего партера, охотника или свою жертву.
Типажи женщин, их сценарии, их мужчины
Девочки изначально рождаются мужественными, потому что они — «мамы». Мальчики рождаются женственными, потому что они — «мамины».
Женский подвиг в том, чтобы научиться женственности, доверив мужчине ответственность и заботу.
Мужской подвиг в том, чтобы захотеть взять эту ответственность. Сейчас в «эпоху перемен» гендерные роли и задачи смешивается, но (!) люди быстро не меняются.
Потому на самой первой ступени женского становления мы встречаем архетип Женщины Матери.
Встречайте, наша первая пара:
1. Строгая мать и мальчик-каблучок
Пришла увидела взяла. Пригрела, приласкала, контролирует. Применяет в быту.
Её мужчина — Мальчик-Каблучок.
Такие «валяются на дороге», ждут свою Контролирующую Мать с расширенной функцией секс.
Принимающая решения, заботящаяся. Она та, на чьей груди можно всплакнуть и пожалеть себя. Соответствует мужчине, который просит ему посочувствовать и помочь в «темное время его души». Он ещё не стал на свои ноги. Его «еще не» — может затянуться на всю жизнь.
Строгая Мать имеет прекрасный шанс проявить своё мужество и ответственность. В сочетании с инфантильным, несформировавшим свою социальную роль мужчиной, они дополняющая пара.
Пара с «яркой» семейной жизнью, в смысле со скандалами и с бурным выяснениями отношений.
Она контролирует его «беду»: алкоголизм, творческий кризис, приступы лени и депрессии. Он в обмен за её заботу, говорит слова любви и предлагает верность, в качестве вклада в их отношения.
Верности здесь цена не высока. Ибо в таких молодых людях большинство других женщин мужчину не видят и не хотят с ними иметь дело.
Динамика отношений:
- Негативный сценарий:
Скатывание в полную фактическую бесполезность.
После «рекламной акции» и закрепления у «мамки» — признаки деятельности как правило заканчиваются.
- Позитивный сценарий
Может, только сам (без того, что его пилила жена) захотеть встать и присоединиться к её делам.
Но (!) Строгой Матери хорошо запомнить: Мальчики вырастают и уходят.
Он уходит в новые отношения, где не помнят его косяков.
Стратегия обращения:
Такого мужчину хвалить — только портить.
Зачем что-то делать, если его и так хвалят — он уже в раю.
Всё что можно будет НЕ сделать, будет не сделано.
Если его ругать и стыдить Мальчик будет полезней. Так его мама делала. Он, чувствуя вину, входит в режим «дорогая, я всё исправлю». Это обеспечивает хорошую коммуникацию в паре и способствует совместному труду.
Другое обращение Мальчика дезориентирует.
Меняться к лучшему Мужчину-Мальчика, может вдохновить только «старший» друг, демонстрирующий зрелые мужские амбиции и поведение.
Если у непутевого Мальчика нет качественных друзей-мужчин и своего желания взрослеть, усилия и фантазии женщины стать его вдохновительницей бесполезны. Не стоит верить женским-тренерам-психологиням, утверждающим обратное. Ни какие Её «танцы с бубном» — ему не мотив.
Пока человека не вытошнит от себя прежнего, он не меняется. Это касается в равной степени и мужчин и женщин.
2. Хорошая девочка и самодур-психопат, он же — непризнанный гений.
Она, тонко чувствующая и сочувствующая, старательная Хорошая Девочка. Услышала историю его предыдущей любви и растаяла. То, как он описывал себя в предыдущих отношениях, покорило её воображение.
— О боже какой мужчина! — восклицает она и добавляет: — «Как же он бедняжка был несправедливо недооценён предыдущей! Я буду лучше его прежней»
Старается быть девушкой его мечты, которой «не смогла» стать его бывшая. Зарабатывает любовь. Стремится соответствовать его ожиданиям, угадывать его мысли и настроение.
Ее мужчина имеет много имен: Непризнанный Гений, Самодур, Психопат, Нарцисс.
Здесь хорошо вспомнить — гениальность и помешательство ходят рядом.
Типичные Созависимые отношения с деспотичной составляющей и мазохистическим комплексом женщины в них.
Невротическая любовь — еще одно имя для этих отношений. Слова разные — суть одна,
В самом начале связи мужчина, рефлексируя о прошлых женщинах, во всех красках описывает новой избраннице как он прекрасен в любви. Этим мотивирует Хорошую Девочку к старанию во благо их совместного прекрасного будущего.
У самодура должен быть враг. Те люди из прошлого, которые его недооценили – несомненно, его враги.
В начале он дружит с Хорошей Девочкой против всех. Но со временем, начинает придираться всё больше к ней. Его натура жаждет войны, выискивает в других изъяны, чтобы возвысится и почувствовать власть, так, она хорошая и послушная незаметно для себя, быстро оказывается в роли врага.
Он харизматичен в своём эгоцентризме, уверенно не считается с чужими границами. Если это его женщина, то он использует без меры её отзывчивость, эмпатию и готовность к жертвенности. Проверяет пределы её самоотверженности и продавливает границы.
Она — жертва самостоятельно выбранной роли Хорошая Девочка. Ей важна оценка её хорошести, так она притягивает критикующего деспота, который «дорого продаёт» ей своё одобрение. Её кнопки: самая добрая, самая духовная, девушка мечты, самая способная раствориться без остатка, понимающая, принимающая. Всё то, за что в детстве она получала одобрение, становится её ловушкой.
Поведение, которым Хорошая Девочка самоутверждается в отношениях: жертвенность, послушание, в плоть до самоотречения, притягивает ее в невротические отношения и удерживает её в них.
Динамика отношений:
- Негативный сценарий:
Витальная, полная надежд и жизни Хорошая Девочка-отличница теряет свою жизненность и витальность, уходит из этих отношений разочаровавшейся, опустошённой и неудачницей. Силы потрачены зря! Послушание, жертвенность и старания — счастья не принести, всё «коту под хвост».
Мужчина со словами «И ты такая же, как и все!» уходит в даль.
Она травмирована. И отношениями, и разрывом. Теперь не хочет отношений, выбирает быть одна, идет в психотерапию.
- Позитивный сценарий:
Этот союз помогает Ей обрести свою ценность и целостность. Но это происходит не с помощью мужчины, а вопреки.
Срабатывает эффект «последней капли» или психолог помогает ей выйти из роли «хорошей девочки» и поменять жизненный сценарий.
Отношения с манипулятором очень перспективны для личностного роста. Хотя такую атмосферу хороший человек и врагу не пожелает.
В общении с Самодуром-психопатом-абьюзером женщина учиться задавать вопросы, амортизировать обесценивание, парировать нападки, пресекать нарушение личных границ.
Идет репетиция эмоционального взросления — способность к открытому честному диалогу, без подстройки и игры в «угадывание мыслей», присваивается право себе быть собой.
Имея опыт таких отношений, женщина научается чувствовать свои потребности. Перестаёт мнить себя безгранично-духовной и всепрощающей. Перестаёт врать себе и другим в обмен на одобрение.
Снимает с себя нимб святоши и знакомиться с собой настоящей. Обнаруживает что у неё, хорошей девочки, есть пределы, и границы, и берега и потребности, и не всегда надо быть «хорошей».
Учиться опираться на себя, возрождаться после стресса и разочарований.
Стратегия обращения:
Не давать сесть себе на голову.
Не ныть, не обвинять, не подстраиваться, не «спасать» — выйти из треугольника Карпмана.
Перестать быть Жертвой. Учиться вести диалог с позиции Героя. Взращивать внутреннюю честность и уверенность.
3. Партнеры в одной упряжке
Начинающие взрослые.
Психотип — подростки, которые еще недавно были детьми, готовы рискнуть и жить по-взрослому, надеются на чудо. Полагаются, не столько на себя, сколько на везение с ответственным партнером.
Из бунта перед родителями или в силу темперамента, чтобы утереть нос родителям, отделяются, образовывают свою пару.
Являясь «сиротами», недавно ушедшими из родительских семей, не уверенны, что самостоятельно справятся со взрослой жизнью и потому нуждаются в партнерском плече.
Хорошо, когда это «плечо» другого пола, хочет того же и готово встроиться в одну упряжку на равных. Что кажется вполне справедливой идеей.
Но! Идея «справедливости» и «равенства» возникает не из избытка ресурса, а как раз из нехватки, что лишает связь романтики.
Романтика — это роскошь, происходит из избытка. Избыток времени и энергии порождает желание одаривать, восхищать и восхищаться, наслаждаться и наслаждать.
Нехватка порождает — тревогу и контроль. В лучшем случае — рационализм, что романтики в отношения не добавляет, превращает отношения в сделку.
Чтобы рискнуть жить по-взрослому Партнеры в одной упряжке играют в «равенство».
Идея «равенства» в отношениях мужчины и женщины — происходит от скудности ресурсов и порождает — скупость.
Жить из дефицита, что сил и денег не хватит — очень неуютно.
Тревога заставляет начать выяснять, кто больше делает для отношений. Оправдываясь и объясняя, как и кто вложился, каждый тянет одеяло на себя, требует признания и уважения. В тайне хочет потратиться меньше, сэкономить, а получить больше.
Позиция «вдруг война, а я уставший» — скудный ландшафт для счастливой жизни.
Но, по сравнению с рассмотренными выше типами отношений Мамочки и Подкаблучника, Отверженного Гения и Хорошей девочки — это вполне высокие и перспектив отношения.
В случае расставания, каждый партнеров остается при своем. И это намного лучше, чем нести моральные и материальные потери, отползать, зализывая обиду и разочарование.
Динамика отношений:
- Негативный сценарий:
Когда НЕ удаётся получить от партнера качественного обслуживания идеи «равенства», кажется, что он жульничает, начинается разбор полетов и подсчеты, кто больше потратился.
В итоге Он оказывается обиженным и скатывается в положение Отверженного Гения. Она в недовольную Контролирующую Мать, читай предыдущие пары.
Ошибкой здесь будет — начать меряться. Требовать от другого больших стараний вместо благодарности ему, за то что есть, перечислять ему чего нет.
- Позитивный сценарий:
Основывается на искренней благодарности и самоотверженности, не путать с жертвенностью, рождает желание служить партнеру и отношениям.
Если вы ленитесь душой, то вам прийдется работать.
С этой формулой, Партнеры в Одной Упряжке, могут выйти на следующий уровень отношений: Герой и Муза.
Есть разница между «работать» и «усердно потрудиться».
Работать — корень раб. Раб, рабски тянет свою лямку. А вот усердно потрудиться, значит, потрудиться у сердца.
Служить любимым: делу жизни или своему партнеру, вкладывая душу в результат, совсем не тоже самое, что рабски соглашаться впрягаться во взрослую жизнь. Иное состояние — иное качество жизни.
Здесь появляется героизм и романтика. В человека загорается свет, освещающий жизненный путь себе и другим. Энергия вдохновения благословляет союз.
Деятельность из переполняющих идей и чувств, выводит человека уровень — творчества и созидания.
Идея равенства уступает место красоте неравенства. Непохожесть и различия творчески горящих личностей становятся фокусом восхищения — романтика случается.
Романтика — удел Муз и Героев.
Стратегия обращения:
Благодарность и действия из благодарности — вместо измерения и сравнения.
4. Герой и Муза
Свобода превыше любви. Муза светит. Герой творит.
Оба одаривают результатами своего внутреннего горения тех, кого любят. Оба вдохновенные герои своего романа длинною в жизнь.
Способность любить и восхищаться появляется на этом уровне.
Все что было описано выше — были созависимые отношения. Невротическая любовь двух обиженных детей, огревающих друг друга мешками детских ожиданий, показатель необходимости психотерапии.
Герой и Муза излучают изобилие и вдохновение. От них пахнет будущим. Глядя на эту пару — хочется жить.
Неспособность восхищаться другим происходит от недовольства собой. От чувства собственной неполноты, ущербности, некоторые прячутся за отношения, но это только усугубляет их недовольство собой.
Если с собой плохо и ты — жертва, с другим будет только хуже.
Принять инаковость другого и без попытки его изменять — можно только, если есть полное принятие себя.
Позволить себе быть собой, а другому быть другим — душевный подвиг и героизм взрослой личности.
Велико-душие и способность служить другому из доброй воли, без ожидания взаимности — это признак зрелой психики.
Мужчины здесь — Альфа. Женщины прекрасны и желанны.
Это люди высокой потенции во многих смыслах.
Герой и Муза обладают внутренней свободой. Свобода и то, как человек достойно ей распоряжается, завораживает и влюбляет в себя.
Щедрость и великодушие не существуют в страхе и неволе.
Здесь само собой подразумевается уважение. Уважение к воле и стилю жизни другого человека, его увлечениям и привычкам без попытки менять это и манипулировать.
Архетип мужчины Героя всегда в плюсе.
Такие мужчины на дороге не валяются. К их сердцу стоит целая женская очередь. Поэтому, попытка женщины манипулировать, контролировать, ревновать, пилить, выносить мозг, здесь не проходит. Герой быстро выберет себе другую Музу.
Его бывшие только и ждут, чтобы он дал им ещё шанс больше не повторять ошибку. Эти мужчины умеют уходить, не испортив отношения с бывшими, как и женщины Музы — всегда желанны.
Мужчина Герой женат на своём Пути. «Первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом» — это хорошо помнить.
Если девушке хочется обладать властью над мужчиной, она ревнивица, то не стоит ей мужчину Героя рассматривать в качестве своей партии.
Ну кто этого совета послушается?
Если мужчина сделал вам больно, это не всегда признак его токсичности и психопатии, может быть вы просто встали у него на пути и посягнули на его свободу и волю — «Не стой под краном!».
Самооценка Героя хоть и высока, но неустойчива. Поэтому, иногда он, просто, должен доказывать самому себе свою свободу и могущество с помощью нового проекта или новой любовной связи.
Обычно ресурсный Герой имеет много идей и целый цветник женщин вокруг себя, которые ему светят и всегда будут рады.
Неверность в отношениях, хоть и не обязательная, но частая черта Мужчины-Героя. При этом Он верен своему Пути и своему мужскому слову, а это очень ценное качество.
Герой определенно харизматичный и цельный мужчина, отношения с которым энергетически вкусны и приносят женщине явный плюс. Она хорошеет, становиться светящейся и вдохновенной. Потому он не бывает отвержен и долго одинок.
Муза — притягивает перспективных людей, вдохновлялся об них и вдохновляет их.
Благодарность — ключ.Благодарность за то, что человек тратит на тебя время своей жизни, происходит из уважения к своему времени жизни.
Муза умеет любить, освещать путь и не ворует свободу. Доверяет мужчине и верит в него, для неё это естественно и связано с самоуважением.
Динамика отношений:
- Негативный сценарий:
В случаях серьезного профессионального обвала может скатиться в отверженного, хотя с героями это случается редко. Но даже в таких случаях, Герои сохраняют свою альфовость и быстро возвращаются в верхний эшелон мужской власти.
Может не захотеть становиться останавливаться на чем-то одном: одном проекте или одной женщине, но это уже не его проблема.
- Положительный сценарий:
Когда Герой насытиться победами, узнает где, что и по чём, его вполне высокая самооценка станет еще и стабильной. Стабильный человек уверен в себе и в том что выбирает.
Он выбирает лучшую из прекрасных муз, лучший проект из многих, лучшее место для жизни и успокаивается, переходит в следующую алхимическую стадию — Победитель.
5. Женщина-Императрица и Мужчина-Победитель
Победитель — он неоспоримо лучший, следовательно, он в самой лучшей реальности с ним лучшая женщина.
Лучшим не изменяют, в лучших не сомневаются — здесь устойчивая самооценка.
Лучшему хранят верность, лучшим наслаждаются и творчески развивают границы своего государства.
Императрица — хороша. Хороша во всём — закончена и достаточна, чтобы творить мир с наружи ибо он есть внутри.
Это её внутреннее ощущение и мир ей его подтверждает. С ней хотят дружить и советоваться женщины и перспективные мужчины.
Это уровень эталонных людей, у которых получилось. На них ровняются у них учатся, им завидуют, ими вдохновляются.
Победитель был Героем, прошел стадию веры в чудо и выбрал верить в себя, в свою способность создавать чудо, разбирается в людях, доводит начатое до конца, а желания до обладания.
Он вряд ли был инфантильным мальчиком. Уже в год он гордится тем, что делает самостоятельно. Ещё в детском саду он помогает девочке застегнуть сандалик, а воспитательнице организовать детей. «Неважно, сколько тебе лет – ты или мужчина, или нет» — это о нём.
Победитель хочет и может брать ответственность, его наполняет сила. Ему в кайф угощать плодами своего могущества друзей и женщин любуется своим позитивным влиянием.
Победитель рад поддержать чужие начинания и таланты. У него отличная интуиция на события и тренды.
Кооперация и великодушие вопреки конкуренции — что созвучно его Женщине-Императрице.
Он уже совершил все ошибки, которые должен был совершить, понял, что оценивать мужчин нужно по проектам, которые они сделали, что красота еще не душевное тепло, а ум отличается от мудрости, создал свои принципы жизни, свой «монастырь» со своими правилами.
Сирота-партнёр, часто прикидывается Победителем, как и Отверженный Гений, Нарцис потому, что хочет получить больше, а вложиться – меньше. Роль Победителя — это камертон успеха и гарантия обожания. Однако основное отличие между ними в том, что Победители – прирожденные лидеры, создающие миры, имеющие под собой своих людей.
Если герой может догнать уходящий поезд и радоваться своей победе, то победитель без всякой спешки, окажется в том потоке, где его будет ждать поезд, личная машина, частный самолет, он не будет торопиться, он предусмотрителен и спокоен, потому что всегда имеет в кармане план Б.
Его гормональная система обходиться без излишнего адреналина, он доволен и спокоен.
Императрица — уверенная созидательная женщина, дружит и выбираема лучшими мужчинами, имеет свой мир, свои права, своих помощников-волонтеров. Легко расти в её поле.
Человек с Путем и со своей Империей — крайне интересен для противоположного и своего пола. Он генерирует смыслы, в его присутствии хочется жить.
Планирует отношения головой, но жизнь мы живем мы всей собой. Телом, чувствами, харизмой, темпераментом, верованиями, смыслами, энергетикой, желаниями или их отсутствием. Ккто чем дышит, светит и пахнет, тот тем и притягивает себе судьбу — партнера по сценарному взаимодействию.
Этим в первую очередь, а не своим интеллектом, женщины и заметны для мира мужчин.
За это всё женщину могут любить, ненавидеть, чувствовать или игнорировать. Проходить сквозь или желать обнять и защитить — кто, как и на что привык в другом откликаться.
Мужчина не затронутый женским танцем, идет дальше, к той — кто дотанцует его до его «совершенного».
«Совершенный» здесь не от слова совершенство, а от слова свершонный — случившейся как есть.
«Какая ехала — такого и встретила» — народная мудрость.
Изучаем архетипы. Находим соответствия. Выбираем повзрослеть, обрести большую ценность и целостность.
Так переходим на новый уровень гармонии и счастья в отношениях.