Приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января 2021 года

Важный православный праздник Крещения — время, когда верующие соблюдают церковные предписания, чтобы ненароком не разгневать Небеса. В этот день многие вспоминают и о заветах предков, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу.

В 2021 году 19 января верующие вновь будут отмечать Крещение, один из важнейших православных праздников. В этот день православные люди будут соблюдать множество традиций, которые помогут очистить души от негатива и раскрыть сердца Господу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традициями и запретами этого дня, чтобы избежать неприятностей.

Что можно делать на Крещение в 2021 году

В день праздника по традиции верующие ходят на торжественные службы, посвященные празднику, возносят молитвы Высшим Силам и просят прощения за неблаговидное поведение.

В день праздника принято набирать крещенскую воду, которая хранится в течение года и обладает уникальными целебными свойствами.

На Крещение принято устраивать семейный обед, за которым также возносят молитвы. Праздничная трапеза, как правило, скромная, и верующие исключают продукты животного происхождения,

Еще одна традиция — освящение жилища святой водой, набранной в источнике или в церкви после службы. Такой обряд помогает очистить дом от негативной энергетики и защитить домочадцев от любого зла.

Крещение считается семейным праздником, и 19 января священнослужители призывают всех без исключения провести время в кругу семьи, созвониться с родственниками, живущими далеко, попросить друг у друга прощения за неблаговидные поступки.