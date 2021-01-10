Нан-Мадол — запретные темы истории

Нан-Мадол считается одним из самых странных сооружений древности. На строительство этого города без окон и дверей, расположенного на крошечном тихоокеанском острове Понапе, ушло 250 миллионов тонн базальта, что по объёму строительства сопоставимо с Великой пирамидой в Египте. Некоторые базальтовые балки по габаритам и массе больше любого из двух миллионов блоков в пирамиде Хеопса. Нан-Мадол давным-давно заброшен, его стены, проглядывая сквозь густые мангровые заросли, наводят суеверный ужас на тех людей, что ныне живут поблизости.

Тихоокеанская Венеция

В эпоху Великих географических открытий моряки из Испании, Португалии, Голландии и Англии, возвращаясь из далёких плаваний, рассказывали множество невероятных историй о чудесах тихоокеанских островов. Люди учёные, как правило, считали такие рассказы обычными моряцкими байками. Не многие поверили истории испанского капитана Альваро Сааведра, который в 1529 году поведал об удивительном острове Понапе, лежащем между Гавайским архипелагом и Филиппинами. Сааведра утверждал: на острове есть руины храмов, дворцов, непонятные крупные сооружения, каменные набережные. По его словам, заброшенный город отдалённо напоминал Венецию.

Почти три столетия географы считали Понапе легендой, пока остров во время кругосветного плавания 1826-1829 гг. На шлюпе «Сенявин» не посетил русский мореплаватель Фёдор Петрович Литке. Именно он первым составил карты острова, описал его таинственные руины и нанёс на карту соседние островки. Осматривая руины Литке убедился: жители давно покинули город, и только на противоположной стороне острова в первобытных условиях обитала горстка туземцев. К сожалению, все сведения о Понапе, собранные Литке, затерялись в архивах Русского географического общества и никогда полностью не были опубликованы.

В 1857 году руины Нан-Мадола поверхностно обследовал американец Гьюлик, а чуть позднее — поляк Кубари, который поселился на острове и составил первый сравнительно подробный план загадочных руин. В самом конце XIX столетия до Понапе добрался английский проходимец и авантюрист Крисчен, который подверг руины Нан-Мадола настоящему разграблению, но и сам едва не погиб от рук местных жителей, желавших отомстить ему за осквернение почитаемых древних гробниц.

Богиня Нанунсунсан

Первое серьёзное археологическое исследование Нан-Мадола чуть позже предпринял немецкий учёный Пауль Хамбрух, который и установил, что все островки в лагуне имеют искусственное происхождение. Он нанёс на карту 92 таких искусственных островка, каналы между которыми буквально кишат электрическими угрями. К 1914 году Хамбрух и другие исследователи установили, что всего в Нан-Мадоле было около 800 каменных сооружений, включая крепостные стены и портовые постройки. Главный храм был построен из мегалитических блоков. Вокруг всех зданий неведомыми строителями была возведена пятиметровой высоты стена циклопической кладки.

Со слов аборигенов Хамбрух установил, что когда-то островом управлял князёк Сау Делеур, ставший основателем династии из пятнадцати царей-жрецов. Якобы им и принадлежала заслуга возведения этих построек. Записал он и легенду островитян о главной богине Нан-Мадола — черепахе Нанун-сунсан. Для неё был построен дворец с бассейном, а саму богиню украшали перламутром. В дни праздников жрецы возили её на лодке вдоль каналов и от её имени выкрикивали прорицания. Затем богиню жарили и торжественно съедали. Американцы в 1958 году на дне заболоченного водоёма внутри храма нашли тысячи панцирей таких богинь.

Уже в то время археологические открытия на Понапе вызывали массу фантастичных гипотез. Одни исследователи утверждали, что на острове обнаружены остатки легендарной Атлантиды; другие видели в каменных строениях следы деятельности колонизаторов-инков, якобы добравшихся до острова из Перу.

Высказывалась гипотеза, что Понапе был форпостом египетских фараонов на Тихом океане. Со временем иные популяризаторы науки дойдут до того, что объявят сооружения Нан-Мадола делом рук вездесущих инопланетян.

Платиновые саркофаги

Надо сказать, что в 1946 году Понапе стал протекторатом США, после чего был объявлен закрытой зоной — на соседних островах планировались испытания ядерного оружия. Во время Второй мировой войны остров был оккупирован японцами. Но лишь после 1958 года, когда американским археологам разрешили начать исследования Нан-Мадола, благодаря рассказам туземцев стало известно, что в период оккупации японцы вели раскопки во многих частях острова, что-то находили и увозили.

Островитяне рассказывали о каких-то металлических предметах, скульптурах и саркофагах. Американцы тогда направили официальный запрос в Токио, но японские власти ответили, что им ничего об этом неизвестно. Впрочем, со временем стало известно, что японцам удалось обнаружить в земле среди стен большое количество саркофагов, сделанных из чистой платины. По одним сведениям, саркофаги были полыми внутри, по другим — в них покоились тела необычайно высоких людей.

С большим размахом американцы поработали на острове до 1986 года, сделав за это время много археологических открытий. На 58 островках внутри лагуны они обнаружили усыпальницы жрецов и племенных вождей. При исследовании башни под названием Нан-Дувас учёных ждал сюрприз: большой туннель, пробитый в коралловом известняке, уходящий под воды лагуны.

Выяснилось, что все рукотворные острова в лагуне соединяла сеть подземных коридоров и пещер.

На глубинах 85 и около 100 футов близ острова были найдены упавшие на дно каменные колонны и какие-то каменные конструкции. Конструкции эти когда-то могли быть частью набережной окружавшего Нан-Мадол города, но… 12 тысяч лет назад.

Позже австралийский исследователь Дэвид Чайлдрес и его команда обнаружили на подводных валунах у берегов Понапе такие же кресты и квадраты, что были сфотографированы японскими аквалангистами у побережья знаменитого острова Йонагуни.

А в конце восьмидесятых годов некий исследователь, интересующийся магнитными аномалиями в базальтовых балках Нан-Мадола, приложил карманный компас к одной из массивных стен. «Стрелка вращалась и вращалась без остановки», — вспоминает Чайлдрес.

Там, где рождаются тайфуны

На странные электромагнитные явления, свойственные руинам Нан-Мадола, обратили внимание ещё первые европейские колонисты. По ночам нередко были видны пробегающие по стенам электрические разряды, шаровые молнии и некие свечения. Туземцы и вовсе считали эти стены чем-то вроде обители злых духов, и среди них действовало строгое табу на посещение Нан-Мадола в ночное время.

Когда в 1907 году немецкий губернатор Маршалловых островов по фамилии Берг посетил Понапе, то посмеялся над туземными суевериями. Желая развеять глупые предрассудки, он отправился ночевать среди руин. На следующее утро Берга нашли мёртвым. Врачам не удалось установить причину смерти, но, скорее всего, она была вызвана теми самыми электрическими аномалиями.

Что любопытно, примерно в 340 милях к юго-востоку от Понапе есть остров Косра, на котором существуют очень похожие руины строений из намагниченного базальта, носящие название Инсару. Те же набережные каналов, стены и циклопические строения из базальтовых балок. Разница лишь в том, что руины Инсару европейские колонизаторы в начале XX века превратили в каменоломни и нанесли им тем самым непоправимый ущерб. Что, тем не менее, не помешало в наше время американскому исследователю Фрэнку Джозефу обратить внимание на то, что и Понапе, и Косра расположены в том самом месте Тихого океана, где наиболее часто зарождаются мощные тайфуны.

Поскольку современная наука связывает возникновение тайфунов не только с перепадами температуры, но и с явлениями электромагнитного плана, Джозеф предположил, что в незапамятные времена Нан-Мадол и Инсару воздействовали на высотные слои атмосферы, подобно современной американской установке HAARP или российской «Сура». Они заставляли зарождающиеся тайфуны там же проливаться дождями и терять свою силу, избавляя метрополию — Атлантиду — от их губительного воздействия. В ту безмерно удалённую от нас эпоху они наверняка представляли собой более сложный, чем ныне, комплекс, от которого время оставило лишь камни. Много позже, судя по данным радиоуглеродного анализа, в XIII веке на Понапе снова появились люди. Но это уже были не знавшие даже керамики дикари.

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