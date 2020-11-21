Причина наших болезней – энергия?

Люди потихоньку начинают отходить от чисто материалистичного представления о мире. Во многих больницах практикуют занятия медитацией, что ещё каких-то несколько десятков лет назад невозможно было себе даже представить. Почему так? Медицинское сообщество наконец признало, что между нашим телом и разумом существует более тесная связь, чем предполагалось ранее. То есть только теперь, спустя многие столетия, учёные мужья признали истину, о которой писали древние целители и мудрецы.

Итак, наши тело и разум связаны, причём очень сильно и неразрывно. Состояние нашего разума и энергия — вот что определяет состояние нашего здоровья. И даже если у вас прекрасные анализы и отличные жизненные показатели — всё равно будете чувствовать себя больными и выжатыми, а вскоре и действительно начнёте болеть. Причина этому — энергия, которая нас окружает.

Эта непосредственная связь энергии со здоровьем уже не требует доказательств. К сожалению, докторам понадобились годы, чтобы признать это. Обиднее всего, что всё это время они отчаянно настаивали на исключительно материальном восприятии человека и его организма.

Доктор философских наук Брюс Липтон в своей книге «Биология веры» рассказывает о том, как сначала учёные проводили исследования клеток в чашке Петри. Они пытались выявить связь между состоянием клетки (её «здоровьем») и окружающей средой. В ходе эксперимента они протестировали самые различные условия обитания клеток и подтвердили, что среда действительно оказывает существенное влияние на их жизнедеятельность.

Например, когда чашка Петри находилась в «благоприятной среде» (это означает, что там было предельно чисто и не было мусора), то здоровая клетка печени начинала делиться, давая рост новым клеткам. А вот в «негативной среде» (чашка Петри с бактериями и грязью) та же клетка начинала мутировать и не давала роста. И это ещё не всё: нередко такая здоровая клетка печени вообще превращалась в злокачественную — исключительно из-за неблагоприятной среды.

Позже учёные решили пойти ещё дальше: они начали работать с энергетическими полями, чтобы определить, могут ли они влиять на клетки, и если это так, то каков механизм воздействия. В 80-х годах прошлого столетия они приступили к экспериментам в условиях магнитных полей, которые могли измерить. Эксперты намерено использовали как поля с положительной энергией, так и с нестабильной или отрицательной. Клетки немедленно отреагировали на это, причём самым неожиданным образом.

Исследователи поместили нездоровую клетку печени в чашку Петри с позитивной энергией. Это невероятно, но она немедленно начинала делиться, создавая новые и уже здоровые клетки. Затем эти клетки превращались в здоровую ткань печени.

Однако, когда исследователи поместили чашку Петри с этой же клеткой в отрицательные энергетические поля, она сразу же начинала мутировать. В итоге получались новые, но нездоровые клетки. Что удивительно — клетка реагировала на энергетические поля ещё быстрее, чем на физическую среду. Вот насколько энергия и духовная среда мощнее, чем физическая!

На следующем этапе изучения энергии и её влияния на человека учёные привлекли таких людей как мастера цигун и Рейки, а также практиков гавайского управления энергией, которые направляют положительную энергию на человека с помощью рук.

Исследователи попросили их подумать о чём-то плохом и негативном, направив свою энергию на клетки в чашках Петри. И снова получили такой же результат, как в ходе предыдущего эксперимента: клетки положительно реагировали на положительную энергию и отрицательно — на отрицательную. И реакция была практически мгновенной!

Некоторые люди до сих скептически относятся к результатам этих многочисленных исследований. В лучшем случае — просто покрутят пальцем у виска и улыбнутся. Они скажут: «Я не верю, что энергетические практики, такие как Рейки, действительно могут помочь в исцелении».

Что же, верить учёным или нет — право каждого. Однако факт остаётся фактом: исследователи на самом деле видели, как воздействует энергия на живые клетки. Да, они могут не понимать, как и почему это происходит, но то, что это происходит, больше не вызывает сомнений.

Почему же мы так недоверчивы и продолжаем сомневаться? Ответ прост: человек консервативен по своей натуре. Хотя вспомните, когда-то мы и о существовании микробов не подозревали, потому что не видели их. Не было мощных микроскопов, но это не означает, что не было микробов! Тем не менее большинство людей на предположение учёных об их существовании тоже крутили пальцем у виска. Поскольку увидеть микробы никто не мог, их, как и энергию сейчас, тогда считали чистой выдумкой и нелепостью.

И что же? Прошло какое-то время, появились микроскопы, и теперь о существовании микробов знают даже маленькие дети. Уверен, что спустя какое-то время мы точно так же будем относиться и к энергии. Наши предки верили в силу энергии, но 400 лет назад человечество стало на путь отрыва от мудрости жизни в пользу материализма. К сожалению, это так.

И виноват в этом философ по имени Декарт. Но его нет в живых уже более 400 лет, потому обижаться — уже как-то и неудобно. Но это именно он в одной из работ написал: «Если вы этого не видите или не чувствуете, то и изучать это не стоит». Потом это утверждение развил другой философ — Иммануил Кант, который сказал: «Единственное, что стоит изучать во Вселенной, — это материя. Всё остальное не стоит внимания».

Но при всём уважении к философам — в жизни всё намного сложнее. Последние и новейшие открытия в области квантовой физики касаются невероятных вещей, которые мы не видим и не чувствуем. Не всё существующее в нашем мире можно потрогать или увидеть. Однако это вовсе не означает, что этого нет.

Итак, теперь, когда учёные доказали и не единожды, что энергия влияет на наши клетки и очень быстро, вы можете использовать полученные знания для того, чтобы стать более здоровыми.

Как же проверить, насколько здоровой является энергия вокруг? Вот несколько вариантов проверки:

1. Проверьте энергию вашего окружения. Ни для кого не секрет, что возле одних людей мы чувствуем себя хорошо, а рядом с другими — напряжение и дискомфорт. Почему так происходит? Ведь не придумали мы это, в конце концов!

Нашему организму вовсе не всё равно какой пищей мы его кормим — свежей или испорченной. Чуть согрешим с рационом — и сразу же получим расстройство желудка. Точно так же — с людьми. Плохие люди являются источниками негативной энергии. Неудивительно, что вы болеете и находитесь в подавленном состоянии рядом с ними. Постарайтесь исключить таких персонажей со своей жизни (или, по крайней мере, сведите общение к минимуму), а окружать себя людьми светлыми и положительными.

2. Обратите внимание на то, что допускаете в свой жизненный простор. Это касается телепрограмм, которые смотрите по телевизору, книг, статей, социальных сетей, сайтов и прочее. Отслеживайте, что чувствуете, когда читаете или слушаете это всё. Становитесь ли вы более воодушевлёнными, счастливыми и мотивированными? Или они заставляют вас злиться, расстраиваться, пугаться или разочаровываться? Не забывайте, каждая ваша клетка реагирует на энергию, источником которой являются СМИ, телевидение, книги и журналы.

3. Следите за своим внутренним настроем и мыслями. Это действительно реально: своими негативными мыслями вы посылаете отрицательную энергию в свою «чашку Петри»! Врачи установили, что гнев, зависть, негативные эмоции — это прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям, ослаблению иммунной системы, а значит — бесконечным хворям и болячкам. Объясняется всё просто: мысли и внутренний настрой человека излучают энергию, которая напрямую влияет на здоровье наших клеток.

Да, мы не можем ни потрогать её, ни увидеть, — энергию, воздействующую на ваше тело. Но она есть, она существует, хотим мы этого или нет. Всё, что от вас требуется — следить за тем, чтобы негативной энергии было как можно меньше. Ваши клетки и ваш организм скажут только спасибо. А в качестве бонуса — крепкое здоровье и долголетие.

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