Между путешествиями во времени и сновидениями обнаружена связь

Исследователи выяснили, что между сновидениями и путешествиями во времени имеется определенная связь. Квантовая физика объясняет оба этих явления. Дело в том, считают исследователи, что мозг способен предугадывать сюжет сна в рамках обратной причинности.

Природа человеческого сознания для науки — настоящая загадка, например, до сих пор неясен «механизм», позволяющий мозгу управлять сновидениями. Однако последние исследования кое-что интересное показали – между путешествием во времени и управлением сновидениями есть определенная связь. Оба этих явления объединяет понятная ученым квантовая физика. До того, как человек начнет видеть сон, его пульс учащается, а когда начинаются сновидения, сердцебиение снова нормализуется.

Данное наблюдение говорит о том, что мозг знает о будущем сюжете сна. Во время этого явления возникает квантовая запутанность – следствие предшествует причине. Исходя из этого, ученые делают вывод, что изучение механизма сна позволит изобрести своеобразную «машину времени».