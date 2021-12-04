Предсказания Ванги на 2022 год не особо радуют

Ванга предсказывала много того, что сбывалось на самом деле. Она имеет статус настоящего и правдивого провидца, который действительно мог заглядывать в будущее. Популярная предсказательница также рассказала, что ждет людей в 2022 году.

По словам предсказательницы, Россия и США в 2022 году могут окончательно разорвать любые отношения между странами из-за определенного конфликта. Тем не менее Ванга рассказала, что подобный исход будет не вечен, и отношения снова наладятся.

Есть и положительные стороны — Россия и Китай будут укреплять свои деловые отношения, наращивая темпы импорта и экспорта, а также модернизируя технологические мощности обеих стран.