Предсказания Ванги на 2022 год не особо радуют

Ванга предсказывала много того, что сбывалось на самом деле. Она имеет статус настоящего и правдивого провидца, который действительно мог заглядывать в будущее. Популярная предсказательница также рассказала, что ждет людей в 2022 году.
По словам предсказательницы, Россия и США в 2022 году могут окончательно разорвать любые отношения между странами из-за определенного конфликта. Тем не менее Ванга рассказала, что подобный исход будет не вечен, и отношения снова наладятся.
Есть и положительные стороны — Россия и Китай будут укреплять свои деловые отношения, наращивая темпы импорта и экспорта, а также модернизируя технологические мощности обеих стран.
Кризис, по словам Ванги, будет усугубляться и приведет к повальной бедности обычных граждан. Ожидается, что длится он будет долго, поэтому стоит запастись терпением, считает провидица.
Также Ванга упомянула коронавирус, сказав, что люди со временем привыкнут к болезни, начав бороться с ней, как с обычной простудой. Дату окончания пандемии они не смогла назвать. Очевидно, что в следующем году она точно не прекратиться. Ванга советует привыкать к новой реальности, так как положение будет только усугубляться.