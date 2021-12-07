Пpaвдa oб oтнoшeнияx в Япoнии: 7 фaктoв o личнoй жизни, бюджeтe, измeнax и лaв-oтeляx

Наша коллега наконец-то вернулась из длительной командировки в Японию. Всего за 7 лет она выучила язык на хорошем уровне для бытового и рабочего общения. Иногда командировки затягиваются до 9 месяцев – так что проникнуться культурой, традициями и воочию увидеть странные привычки японцев времени хватает.

Возвращаясь домой из очередной рабочей поездки, она всегда привозит порцию увлекательных рассказов о любопытных японских обычаях.

Мифы и реальность

О таинственной и фриковатой японской культуре ходит множество мифов. Зачастую рассказы кружатся вокруг да около пикантных тем, что не удивительно. Несмотря на то, что страна довольно консервативна (множество сохранившихся традиций, национальные костюмы и праздники) Япония весьма отдалена от остального мира. Часто до нас долетают отголоски о школьницах в откровенных нарядах, странноватом поведении мужчин в метро и безбашенных тусовках менеджеров, переодетых в латекс и платья кислотных цветов.

Сложный и непонятный менталитет японцев привлекает к себе немало внимания. Особый интерес вызывают истории о личной и семейной жизни. Но так ли все на самом деле?

7 мифов и реальных рассказов об отношениях в Японии

Зарплату мужа перечисляют жене

Наша коллега была удивлена, ведь многие уверены, что зарплата мужа попадает напрямую в руки жене. Но в этом есть доля правды. В Японии из поколения в поколение всеми финансовыми вопросами семьи заправляет женщина. Но, конечно же, ни одна компания не станет перечислять деньги своего сотрудника на карту его родственника. Хотя эта самая карта вполне может находиться в полном распоряжении жены этого самого сотрудника.

Для взрослого поколения подобное распределение норма. Молодые пары, где оба партнера работают, порой разделяют финансы. Но тенденция сохраняется и сегодня.

Японский мужчина никогда не понесет тяжелую сумку

В Японии мужчины не носят тяжелые сумки и не дарят цветы – и это не миф. Подобное поведение распространено и обусловлено воспитанием – девочек и мальчиков воспитывают одинаково, не уделяя особого внимания различиям в физиологии и физических способностях.

Наша коллега знает многих русских девушек, живущих в Японии – некоторые замужем за японцами, а кто-то работает в больших корпорациях и не замужем. Девушки как один говорят, что им нравится такое воспитание, хотя иногда случаются откровенно комичные ситуации. Например, европейке или русской ни за что не понять, как могут три хрупкие девушки перетаскивать тяжеленный стол, а компания мужчин будет стоять в той же комнате и ни один из них даже не шелохнется. Так уж научили.

Показывать чувства на улице воспрещается

Демонстрировать любые чувства напоказ, будь то романтические порывы, недовольства или возмущение в Японии действительно не принято. Но время идет, культуры трансформируются, смешиваясь между собой, и современное поколение ведет себя более раскованно.

Взрослая пара точно не позволит себе взяться за руки и прогуляться по парку, а школьники и студенты запросто так делают. Молодые парочки даже могут поцеловаться, а девушка или парень положит голову на колени возлюбленному или возлюбленной.

От японца не дождешься слов: «я тебя люблю»

Услышать от мужа-японца откровенное признание в любви вряд ли получится. Но сами японки, как рассказала коллега, вполне принимают такое поведение своих мужей и не требуют от них слов нежности. Они больше доверяют поступкам.

А вот иностранки часто жалуются на черствость японских избранников. Именно поэтому мужчины, которые строят отношения с женщинами других национальностей, зная их странную потребность слышать призвания, стараются почаще произносить непривычную фразу «я тебя люблю».

Молодые люди вообще не хотят отношений

Довольно много молодых людей, мужчин и женщин в среднем возрасте, воспринимают отношения как трату личного времени и денег. По их мнению, лучше вложить ресурс в работу, карьеру, а не расходовать его на построение личных отношений.

Коллега рассказала, что в их офисе работает много молодых сотрудников, которые к 30 годам даже не представляют, как можно жить в одной комнате и спать в одной кровати совместно с кем-то.

Муж-японец имеет право на измену

Измены в Японии вопрос довольно специфичный. Отношение к изменам – дело индивидуальное и каждый имеет личные убеждения на этот счет. Но Япония страна с весьма странной культурой, с точки зрения европейцев.

Популярностью пользуются сервисы, куда мужчины приходят за общением с молодыми, симпатичными девушками. Существуют бары для мужчин они же «Герлс-бар», где молоденькие девушки в коротких юбках стоят за барной стойкой, разливают напитки, болтают и флиртуют с посетителями. Или Кябакура – «Ночной клуб для общения», куда приходят одинокие парни или компания парней, а девушки сидят с ними за столиком и общаются. Парни весело проводят время в их компании и угощают.

С одной стороны никаких интимных отношений не случается, парни просто удовлетворяют жажду общения и внимания со стороны привлекательных девушек. С другой, не каждой понравится, что ее молодой человек ходит «флиртовать на сторону» с задорными девицами в коротких юбках. Как вариант общения для одиноких мужчин – имеет право на существование. Но женатые мужчины не меньше холостяков любят час другой после работы провести в подобном заведении.

Понимание «измены» у всех разное. В Японии интимные отношения за деньги легче сойдут с рук даже знаменитым, влиятельным людям, нежели полноценная интрижка. То есть измена с перспективой развития серьезных отношений с любовницей и последующий развод осуждаются куда сильнее. Такое событие точно вызовет общественный резонанс, а популярный актер пропадет с экранов.

Интимная жизнь супругов происходит в лав-отелях

«Лав отель» – номер с джакузи, широкой кроватью и огромной плазмой с фильмами для взрослых и прочими атрибутами для жаркой ночи в Японии крайне распространены. Для семейных пар это скорее развлечение, а вот те, кто живет с родителями приезжают в «отель для любви», потому что другого места для свидания не найти.

По материалам — Happy