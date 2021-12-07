Рассказал один доктор: почему мы внезапно просыпаемся ночью, словно кто-то толкнул нас и велел проснуться?

Это неприятно.

Но вот один доктор рассказал, что во время тяжелых дежурств он.. иногда.. засыпал прямо на каталке в коридоре.. пока все было спокойно.

Но его будил кто-то..словно сильно толкал..Вставай! Он вскакивал и точно..

Буквально тут же обнаруживалось, что какому-то пациенту нужна его помощь. Он просыпался до того, как его звали. Так всегда было. Даже если сон невероятно уставшего доктора был очень крепок.

Это знают многие врачи. Многие люди, чья работа связана со спасением. Так просыпаются и те, кто в опасности; на войне, например. Как бы ни был крепок сон, этот толчок будит тотчас. И спасает жизнь проснувшегося или других людей.