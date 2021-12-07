Рассказал один доктор: почему мы внезапно просыпаемся ночью, словно кто-то толкнул нас и велел проснуться?

Это неприятно.
Но вот один доктор рассказал, что во время тяжелых дежурств он.. иногда.. засыпал прямо на каталке в коридоре.. пока все было спокойно.
Но его будил кто-то..словно сильно толкал..Вставай! Он вскакивал и точно..
Буквально тут же обнаруживалось, что какому-то пациенту нужна его помощь. Он просыпался до того, как его звали. Так всегда было. Даже если сон невероятно уставшего доктора был очень крепок.
Это знают многие врачи. Многие люди, чья работа связана со спасением. Так просыпаются и те, кто в опасности; на войне, например. Как бы ни был крепок сон, этот толчок будит тотчас. И спасает жизнь проснувшегося или других людей.
Так от толчка просыпаются матери за секунду до того, как заплачет их дитя. Или окажется в опасности.
Это ангел нас будит. Наш Ангел-Хранитель. Или Ангел-Хранитель того, кому мы должны помочь. Таково мое мнение.
Но если толкнул нас Ангел, а мы дома, опасности нет и вообще никого рядом нет, кому нужна бы была наша помощь и внимание? Ничего не происходит. Зачем это неприятное насильственное пробуждение? Бесполезное, к тому же?
А это нам знать не дано; полезное оно или нет. Раз нас толкнули и мы проснулись, значит, так надо. И надо помолиться о тех, кого мы любим. Мысленно сказать им о своей любви. Пожелать здоровья и спокойствия.
И надо поблагодарить своего Ангела за это пробуждение, за этот толчок. Может, тёмные силы готовились напасть на нас, спящих? Может, кто-то желал нам зла и творил мерзкое колдовство в эти минуты, пользуясь нашим сном? Может, полночный вор замышлял дурное?
И пробуждение спасло нас?
Но люди раздражаются и сердятся. И засыпают снова потом, не понимая, что их спасли от беды. Или хотели от них помощи мысленной и молитвенной для их же дорогого человека. Все может быть именно так! Но мы не понимаем. И не всегда благодарны..)
Анна Кирьянова