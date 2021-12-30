Похищение людей инопланетянами

Чаще всего похищения инопланетянами происходили в совершенно безлюдных местах, в ранние утренние часы или глубокой ночью. Одним из первых официально зафиксированных случаев спейснэпинга произошел в Бразилии в 1957 году. Фермер Антонио Виллас-Боаса ночью работал в поле, когда перед ним опустился странный НЛО, из которого вышли человекообразные существа. Через мгновение Антонио без одежды очутился в ярко освещенном помещении, куда вошла обнаженная инопланетянка, и между ними произошел половой контакт. Очнулся фермер на собственном поле, спустя несколько лет от потрясения у Виллас-Боаса начались серьезные проблемы со здоровьем.
Похищение НЛО.mirkosmosa.ru
В странах бывшего СНГ, также были зафиксированы случаи похищения инопланетянами. Так, например в 1989 году у жительницы сибирской деревни Варвары Порфильевой нашли уже неоперабельный рак печени, бедная женщина в страшном смятении вернулась домой и решила прожить последние месяцы в полной гармонии с природой. Она собрала необходимые вещи, еду и ушла в тайгу, неожиданно Варвара набрела на странную поляну, на которой не росло ни одного куста, деревца и даже травы. На этом странном месте силы покинули женщину, она решила отдохнуть и впала в глубокий сон. Внезапно она проснулась от холодного прикосновения, открыв глаза, она увидела перед собой людей с огромными глазами, на месте носа и рта была сложная конструкция напоминающая маску. Варваре казалось, что она понимает все, о чем думают эти существа, их мысли несли только добро, позитив и полную защищенность. Вскоре женщина снова ушла в глубокий сон, очнувшись, поняла, что сидит на околице своей деревни возле старого колодца. Соседи поведали Варваре, что ее не было ровно семь дней. Но самый главный сюрприз был впереди, ощутив себя полностью здоровой, и полной сил Варвара снова посетила больницу, где после тщательного обследования выяснилось, что страшная болезнь исчезла без следа.
Инопланетные имплантаты
Американский хирург Роджер К.Лейр с группой коллег, 5 февраля 2000 года провел девять операций по извлечению имплантатов у людей, которые были похищены пришельцами. Три имплантанта из девяти были отнесены к неметаллическим предметам, которые были похожи на бело-сероватые горошины, остальные были из непонятного сплава металлов, покрытых оболочкой темно-серого цвета. Данная оболочка была настолько прочна, что ее не мог надрезать даже острый хирургический скальпель. Имплантанты содержали аномально высокое содержание углерода и более девятнадцати химических элементов, а это сочетание совершенно немыслимо для земных технологий. Кроме этого имплантанты периодически переходили из твердого в жидкообразное состояние. Исследования данных внеземных предметов проводились в самых престижных лабораториях Америки.
Исходя из многочисленных фактов и опираясь на научные исследования, можно смело утверждать, что разумная жизнь в других галактиках существует, более того, большинство гостей из космоса обладают большим интеллектом, чем человек. Поэтому представителям человеческой расы следует идти на контакт и стараться взять как можно больше от контактов с внеземными цивилизациями.