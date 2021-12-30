Похищение людей инопланетянами

На протяжении многих веков пришельцы из космоса будоражат воображение людей. Первые упоминания о визите инопланетян можно увидеть на скальных рисунках изображенных человеком первобытнообщинного строя. Целые сцены с изображениями летательных аппаратов и гуманоидов можно увидеть на древних стенах египетских пирамид, старинных индийских храмов. На них величественные инопланетные гости помогают, исцеляют людей, либо карают за нарушение каких-либо запретов.



Спейснэпинг или похищения людей инопланетянами



На сегодняшний день существует немало очевидцев, которые утверждают, что были похищены пришельцами. И во многих случаях, это не вымысел и не полет чьей-то богатой фантазии. Ученые нашей планеты ведут исследования в этой области, тщательно изучают все факты и вещественные доказательства инопланетных вмешательств. Подавляющее большинство представителей человеческой расы, которые были похищены пришельцами, утверждают, что над ними проводились различные научные опыты, а также вживлялись имплантанты внеземного происхождения.

Чаще всего похищения инопланетянами происходили в совершенно безлюдных местах, в ранние утренние часы или глубокой ночью. Одним из первых официально зафиксированных случаев спейснэпинга произошел в Бразилии в 1957 году. Фермер Антонио Виллас-Боаса ночью работал в поле, когда перед ним опустился странный НЛО, из которого вышли человекообразные существа. Через мгновение Антонио без одежды очутился в ярко освещенном помещении, куда вошла обнаженная инопланетянка, и между ними произошел половой контакт. Очнулся фермер на собственном поле, спустя несколько лет от потрясения у Виллас-Боаса начались серьезные проблемы со здоровьем.

Похищение НЛО.mirkosmosa.ru

В странах бывшего СНГ, также были зафиксированы случаи похищения инопланетянами. Так, например в 1989 году у жительницы сибирской деревни Варвары Порфильевой нашли уже неоперабельный рак печени, бедная женщина в страшном смятении вернулась домой и решила прожить последние месяцы в полной гармонии с природой. Она собрала необходимые вещи, еду и ушла в тайгу, неожиданно Варвара набрела на странную поляну, на которой не росло ни одного куста, деревца и даже травы. На этом странном месте силы покинули женщину, она решила отдохнуть и впала в глубокий сон. Внезапно она проснулась от холодного прикосновения, открыв глаза, она увидела перед собой людей с огромными глазами, на месте носа и рта была сложная конструкция напоминающая маску. Варваре казалось, что она понимает все, о чем думают эти существа, их мысли несли только добро, позитив и полную защищенность. Вскоре женщина снова ушла в глубокий сон, очнувшись, поняла, что сидит на околице своей деревни возле старого колодца. Соседи поведали Варваре, что ее не было ровно семь дней. Но самый главный сюрприз был впереди, ощутив себя полностью здоровой, и полной сил Варвара снова посетила больницу, где после тщательного обследования выяснилось, что страшная болезнь исчезла без следа.

Инопланетные имплантаты