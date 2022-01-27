Почему дружбу надо иногда резко останавливать Иногда дружба будто иссякает. Нет конфликтов и явных причин, но и дружбы уже нет…Как-то жена сказала: «У меня разладились отношения с подругой». Жену это сильно расстраивало. Дружили, дружили и бац.Главное — не было ссор, конфликтов, ситуаций дурацких. Просто общение не получается.Ну и ладно, говорю, фиг с ней, не звони, не пиши, не страдай.«Как это? — удивляется. — Мы же подруги».А вот так, отвечаю с высоты своих лет и прикладной, хехе, мудрости. Дружба — это взаимозависимость. Если отношения не получаются — не надо обижаться, или пытаться что-то там выяснить. Не надо стимулировать, требовать встреч, в глаза заглядывать. Не поможет, будет лишь хуже.Просто отойти, человека не трогать.Это я называю «стеклянным занавесом». Вы друг друга видите, приличия соблюдены, но вы отгорожены. Не общаетесь, изолированы.Нет, при встрече у общих знакомых, конечно, мило светски болтаете. Никакого подчеркнутого игнора, занавес же стеклянный, а не железный.Давно научился опускать этот занавес. Очень полезная штука. Ну не получается что-то со старинным приятелем: я его раздражаю, он мне надоел занудством и жалобами. И лишь формальный статус друзей будто обязывает нас контактировать, делать вид, что все распрекрасно.Да полная хрень, ничего не прекрасно. Вы друг от друга устали, диалог не выходит, старая водка, которую мы пили, уже не тянет движок отношений. Не надо мучений. Занавес. Занавес. Занавес.Быть может, спустя год или два все снова наладится. Мы друг к другу потянемся. А может, и нет. Как получится.Но вовремя отстраниться — умение ценное, необходимое. Залог психологического благополучия.Стеклянный занавес. Опустить и жить себе дальше, спокойно.Автор: Алексей Беляков