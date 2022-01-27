Никогда и ничего не берите у неудачников Не подпитывайте неудачника, не теряйте энергию…Когда человек оставляет у вас свои вещи, то это своего рода зацепки, крючки и нитки, которыми он с вами связан. Чужая вещь у вас — это повод для хозяина вещи позвонить вам, прийти к вам, напомнить о себе — и вы должны будете проявлять любезность в общении.Частенько неудачники, не имея другой возможности продлить общение с успешным человеком, настойчиво оставляют и забывают свои вещи: книги, кассеты, одежду, зонтики и прочее, чтобы потом прийти или позвонить.Иногда они делают это под видом заботы о вас: «Возьмите книгу, она такая интересная, обязательно почитайте, я потом заберу». Вам не нужна эта книга, но вы из вежливости берете. Здесь вежливость выступает как форма проявления притворства.Ах, вам неловко отказать, человек старался, книгу принес, вы ее берете и, конечно же, не читаете. Через месяц появляется хозяин и напоминает вам о том, что вы должны ему книгу — и тут вы судорожно осознаете, что не знаете, где она. Прекрасный повод звонить вам снова, снова и снова и спрашивать, не нашли ли вы ее. Я так думаю, эти люди действуют бессознательно, их к вам просто тянет и они находят лазейки.Когда вы взяли вещь у неудачника, то вынуждены думать о нем и о вашем долге перед ним. А это энергетически подпитывает неудачника. Когда же он придет, вы будете вынуждены извиняться, улыбаться, махать крыльями, то есть испускать энергию в его сторону, тем самым подпитывая его и раздражаясь на себя.Также и не давайте ничего на время неудачнику, давайте насовсем, либо отказывайте, потому что ваша вещь у него — это связь с ним на ментальном уровне: вы переживаете, хотите вернуть вещь, думаете о хозяине вещи, а значит, энергетически подпитываете его бесконечный минус. Подарив вещь, вы перестаете от нее зависеть — и ваша энергия не подвергается утечке. Ничего не берите у неудачников!Автор: Наталья Грейс