Пирамида Унаса (Уноса, Униса) в пересечении мнений представителей технических и исторических наук

Отличительной особенностью пирамиды Уноса, от пирамиды Сехемпета, является сочетание использования примитивной технологии строительства верхней части пирамиды из бута, кирпичей и разнообразных каменных блоков, собранных с прилегающей местности и использование мегалитических обработанных блоков в фундаменте и подземных сооружениях пирамиды.

Об этой пирамиде вспоминаю, только потому что в подземные камеры вход для туристов запрещен, а те исследования, которые проводятся египтянами находятся в закрытой печати.«Известны, результаты сейсмических измерений (вертикальные смещения), выполненных в октябре 2004 года [О.Хаврошкин и В.Цыплаков], указывают на десятикратное усиление шумов на отдельных частотах, наблюдаемое на вершинах пирамид, по сравнению с аналогичными замерами у их подножья. Это подтверждает известное предположение о возможности использования пирамид в качестве детекторов, усилителей или источников сигнала в антеннах, настроенных на определенную частоту. Здесь подразумеваются сейсмические и низкочастотные акустические волны, однако, если имеется гранитная облицовка или другие гранитные элементы, то они могут стать и электромагнитными, поскольку граниты, во-первых, обладают пьезоэлектрическими свойствами, а во-вторых, являются проводящими.» «Великие пирамиды Египта», С.В. Сипаров, https://old.lah.ru/text/sip/sem-11.htm

Первоначально, обратил внимание только на эту особенность пирамиды, не зная и не подозревая о росписи египетскими иероглифами внутренних помещений пирамиды.

О второй особенности пирамиды Уноса ознакомился, прочитав на Яндекс-Дзен 31 декабря 2021г статью: «Пирамиды были звёздными вратами? Что говорят официальная наука и «Тексты пирамид» по этому поводу?« https://zen.yandex.ru/media/romanstone/piramidy-byli-zvezdnymi-vratami-chto-govoriat-oficialnaia-nauka-i-teksty-piramid-po-etomu-povodu-zametki-iz-piramidy-unasa-61cde6899bbaff35f48aa4f3.

Выдержка из статьи о тексте внутри пирамиды:»Спускаясь в пирамиду Унаса, гиды в основном рассказывают туристам поздние сюжеты, касающиеся царя Унаса, обходя основной более древний текст. Скорее всего, тексты пирамид представляют собой разрозненные отрывки, относящиеся к разным временам и написанные в разное время. Часть касается царя Унаса и его погребального обряда. А другие части никак с этим не связаны и представляют собой отдельные тексты, повествующие о богах.

Тексты пирамид внутри пирамиды Уноса. Фото: Роман Колесниченко, zen.yandex.ruВ 2006 году National Geographic выпустили фильм «Пирамиды», где привели экспертное мнение сотрудника Музея Метрополитен в Нью-Йорке и мирового эксперта по иероглифам Джима Аллена относительно Текстов пирамид. Изучив Тексты пирамид, он полагает, что они объясняют намерения строителей пирамид. В текстах не сказано, как строились пирамиды, но они раскрывают главную цель строительства.

По мнению Джима Аллена, пирамиды были созданы не как обычные гробницы для фараонов, а как огромные машины по превращению людей в богов. Джим Аллен говорит, что пирамида — это космическая машина, которая создана преобразовывать мертвые тела в живой дух. И это не альтернативная история, это заявляет представитель официальной науки. Но тут уже смотря как интерпретировать.

Таким образом тексты пирамид говорят о мире богов среди звёзд и несут информацию о путешествии в тот мир. Мне это представляется не более чем этаким «культом карго», когда египтяне повторяют давно утерянные и забытые технологии перехода в мир богов, в виде сохранения тела фараона и подготовке к переходу в их мир. В египтологии это называется загробным миром, то есть чем-то нереальным, во что просто верили древние египтяне. Но что если они повторяли то, что было реальным?»

В 21 веке, наконец-то, даже историки стали задумываться, что люди древнего мира не только все свое время проводили в состоянии религиозного угара и наблюдений за звездами в обсерваториях, а занимались своими повседневными делами, оставляя богам дела божьи, а людям – житейские действия, в которых они подражали деяниям богов.

Понятно, что на статью Романа не могли не отреагировать представители традиционной археологической и исторической школы, которые не переваривают на духу мнение альтернативщиков, о проживании рядом с древними людьми представителей других инопланетных рас, которых туземцы-земляне называли богами.

Комментарии читателей не менее интересны, чем содержание статьи, так как деление, высказывающей публики, на два противоположных лагеря во мнениях по «пирамидам», характерны для любой аудитории, которая делится на представителей технических и гуманитарных знаний.

Технари сомневаются в том, что пирамиды строились египтянами и предназначались для захоронения фараонов, а у представителей гуманитарных наук нет другой версии, как повторять сказки историков 17-18 веков: пирамиды (речь идет о пирамидах в Египте) – творение рук египтян и являются гробницами фараонов (позиция, каждой из сторон -упрощенно, но кратко).

И, технические специалисты, и гуманитарии ссылаются на научные исследования, на науку и упрекают друг друга в том, что ни у кого нет достоверных, неопровержимых фактов, подтверждающих ту или иную точку зрения.

Из лагеря сторонников, верящих учебникам по истории (стилистика, орфография и пр. сохраняется в соответствии с первоисточником):

— «Понимание истории просто убойное: типа чуваки приканали к Нилу, зырят, а там типа пирамиды. Ну пацаны говорят, а че, типа давай закосим, че типа мы пирамиды построили, вот будет прикольно!!!

каждый имеет право на свою точку зрения это очевидно, вопрос лишь в том базируется ли эта точка зрения на научном фундаменте или нет.

Те египтяне, которые проживают сейчас в Египте, имеют мало общего с древними египтянами, в силу исторического процесса.

То что египтяне уничтожали свидетельства, «противоречащие ихним утверждениям» приведите хотя бы один факт.

А так же приведите хотя бы один факт того, что до древних египтян там кто то жил со своей речью и письменностью. Не предположения, а факты.»

Ответ другой стороны:

— «АхХахха ))))) насмешили ))) Версий хренова туча…

Ортодоксальные учёные — это религиозные фанатики, основывающие свою «научную» парадигму практически так же, как и религиозные догматы…

Кстати, доказательства того, что там жили до современных египтян иные, то , что их иероглифы не похожи га современную письменность и их приходится притягивать за уши переводами, расшифровками и трактовками с интерпритациями ;)))»

Привел пример, противоположных мнений, думаю, двух бакалавров, отрихтованных современным ЕГЭ.

Присутствуют более взвешенные суждения, но такие же непримиримые и противоположные:

— «Забавно. Автор преподносит расшифровку текстов пирамид как открытие в 2006 году, а источниках — статья М. Э. Матье, умершей ещё в 1966 году. Впроче, к этому изданию Милица Эдвинова отношения вообще не имеет: в «Неве» был опубликован перевод части «Текстов пирамид» А. Л. Коцейовского под редакцией А. С. Четверухина.

По своей сути «Тексты пирамид» и «Тексты саркофагов» мало чем отличаются от более поздней «Книги мёртвых», она издана в переводе на русский М. Чегодаева.

Всё это ритуальные магические тексты для погребальных обрядов, некий «путеводитель» по загробному миру.

Впрочем, повторюсь: с религиозной точки зрения мне эта теории кажется весьма правдоподобной, однако, к пришельцам и телепортации она отношения не имеет. Где же ещё поселить богов, как не на небе — это единственное недоступное для людей место.

Отвечает автор статьи:

— «если не воспринимать все как чисто религию и мифологию, просто верования, ни на чём не основанные, то можно и не воспринимать с точки зрения физики. Только зачем древним строителям пирамиды, если это всего лишь гробницы, придерживаться такой точности, не только в строении, но и в математике, астрономии и физике? Пирамида больше предстает как техническая установка, а не как гробница. Просто представьте масштаб работ для гробницы.»

Две противоборствующие стороны, которые никогда не договорятся друг с другом. Каждый лагерь жаждет, чтобы противоположная сторона преподнесла неоспоримые факты, подтверждающие его правоту.

Но о каких фактах можно говорить, если речь идет речь об истории, очень далекой истории.

Однако, предполагаю, в случае, когда технари докажут, что с помощью пирамиды можно перемещаться в пространстве на любые расстояния, историки, археологи забудут о версии назначения строительства подлинных пирамид для захоронения фараонов.

Обратил внимание на публикацию о звездных вратах, так как в почти десять лет тому назад была написана статья «Быть или не быть…. Открытию — величайшим, в послепотопной цивилизации людей?», в которой утверждал, что звездных врат на планете Земля, столько же, сколько грязи в неубранном жилище.

За десять лет, скорее стараниями авторов из Лаборатории Альтернативной истории, и их приверженцами, чем писаниной о кругах на полях, молодые историки современной России стали принимать во внимание не только религиозное умопомрачение древних людей.

Они уверовали, что физики с помощью квантовой механики, наконец, поймут предназначение пирамид.

Исследователь Роман, далее пишет:«Таким образом тексты пирамид говорят о мире богов среди звёзд и несут информацию о путешествии в тот мир. Мне это представляется не более чем этаким «культом карго», когда египтяне повторяют давно утерянные и забытые технологии перехода в мир богов, в виде сохранения тела фараона и подготовке к переходу в их мир. В египтологии это называется загробным миром, то есть чем-то нереальным, во что просто верили древние египтяне. Но что если они повторяли то, что было реальным?

Пирамида в таком случае может являться гигантскими звёздными вратами, огромным неактивированным техническим устройством для перехода в мир богов. Гранитные ящики в камерах вероятно предназначались не для захоронений, а для физического перехода в другой мир. Кто-то ложился туда, затем ящик наполнялся жидкостью (например, вода как проводник в иной мир), способствующей переходу, и происходил молекулярный распад, то есть телепортация частиц по узким каналам или шахтам, указывающим на звёзды. Как это технически происходило, нам неизвестно в силу отсутствия знаний, но квантовая физика приближается к этому вопросу.»

Ничего не могу сказать о «приближении квантовой физики к этому вопросу», но с точки зрения радиофизики предложил свою версию механизма телепортации предметов на далекие звезды.

Согласитесь, ли Вы с таким объяснением и сможете построить для себя собственный звездный портал, так как это очень просто, покажет время, но звезды в пирамиде Уноса намекают, на то, что у Вас все получится

Звёзды на потолке пирамиды Унаса. Фото: Роман Колесниченко, zen.yandex.ru

Дамкин –Дамаскин И.Г.

Комментарий: а, пока, если в дальнейшем, хватит усидчивости и желания увидеть длительный монолог одного чудаковатого технаря, можно прослушать анонс клуба «Ла-до-га»

Источник — universe-tss.su .