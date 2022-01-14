Мотивационная ловушка: почему мечтать иногда вредно Фантазии – вещь неоднозначная. С одной стороны, они помогают лучше узнать себя, понять свои ценности или отработать какие-то навыки, с другой — могут обманывать нашу мотивацию и преждевременно создавать иллюзию успеха. Разбираемся с психологом Анастасией Клименко-Регьеро, почему это происходит, какие фантазии способны подтолкнуть нас к действию и чем нам может помочь эффект Зейгарник.Постоянные положительные фантазии о будущем снижают мотивацию и необходимость планированияЧто будет, если представить, что нам нужно перенести несколько довольно тяжелых коробок или предстоит серьезный разговор с начальником? И в первом, и во втором случае наш организм придет в состояние готовности: начнет вырабатываться адреналин, у нас чуть быстрее застучит сердце и может немного подняться давление. Но, если говорить о реальных действиях, когда все коробки перенесены, а разговор с начальником окончен, наступает расслабление — теперь организму нужен отдых (напрягаться больше не нужно, так как цель уже достигнута). Любопытно, что похожее состояние может наступать, когда человек мысленно проигрывает подобные сценарии. Например, в исследовании Kappes & Oettingen у 30 участников, которые представляли, что пьют освежающий напиток, снижались показатели систолического кровяного давления. То есть, не выполняя никаких физических действий, организм испытуемых решал, что ему требуется отдых. Исследователи считают, что одно лишь мысленное воображение действий может также потреблять энергию, как если бы это действие было совершено по-настоящему. И это не единственный необычный эффект фантазий. В своей книге «Нейрологика» Элиезер Штенберг приводит два интересных случая. В первом она описывает, как пациенты, перенесшие ампутацию конечностей, справляются с фантомным зудом (синдром фантомной конечности – феномен, при котором человек продолжает ощущать отнятый орган.) Пожилому мужчине из-за проблем с циркуляцией крови ампутировали обе ступни. После операции его стал беспокоить невыносимый зуд в отнятых конечностях. Пациенту предложили максимально детально вообразить, как бы он почесал стопы, если бы они у него были. Он согнул пальцы и почесал воздух в районе воображаемых стоп. Это помогло унять фантомный зуд. С помощью воображения он преодолел фантомные ощущения, активировав те же области мозга, какие были бы задействованы, почеши он существующие ступни.Во втором случае Элиезер описывает исследование, проведенное калифорнийскими неврологами, в ходе которого сравнили мозговую активность испытуемых во время реальных и воображаемых движений:Участников посадили перед четырьмя пронумерованными кнопками и попросили нажимать на них в такой последовательности: 4, 2, 3, 1, 3, 4, 2. Как только они нажимали на кнопку, аппарат МРТ фиксировал их мозговую активность. Далее участники, положив руки на колени, закрывали глаза и представляли, как нажимают кнопки в той же последовательности. Как это повлияло на показания томографа? Активность вновь обнаружилась по большей части в области, называемой моторным кортексом или двигательной областью коры головного мозга, – в зоне, контролирующей движения пальцев. Воображаемые движения спровоцировали практически такой же сигнал, какой фиксировался томографом при реальном движении пальцев.Ещё в одном эксперименте участники, которые представили, что съели 30 драже M&M’s (таким количеством можно хорошо насытится), во время эксперимента съели меньше драже, чем те, которые вообразили, что съели только 3 или вообще ничего (Morewdge, Huh, & Vosgerau, 2010). Таким образом, мысленное представление чувства насыщения может помочь контролировать аппетит. С другой стороны, если мы грезим о том, как будем пробовать разные блюда во время застолья, аппетит может возрасти. Авторы исследования предполагают, что в воображаемых действиях, также как и в настоящих, может срабатывать эффект Зейгарник, согласно которому человек лучше запоминает прерванные действия и впоследствии стремится их завершить. Поэтому представление начала действия может дать мотивацию для его завершения, и наоборот — визуализация того, что цель уже достигнута, может служить полноценной заменой достижения этой цели, что, с одной стороны, помогает человеку почувствовать себя лучше, а с другой, уменьшает намерение достичь этой цели. У этого могут быть самые разные эффекты. Так, мысленное представление, что вы уже выполнили физические упражнения, способно снизить мотивацию идти на тренировку. Или другой пример: если женщина сравнивает себя с худой моделью на картинке (когда сравнение не в ее пользу), это может вызвать у нее отрицательные эмоции. Но если же она воображает себя моделью на этой картинке, то возникает положительный эффект, который, однако, может стать препятствием для того, чтобы все-таки привести себя в желаемую форму (Tiggeman, Polivy, & Hargreaves, 2009). Сознание получает сигнал, что и так все хорошо, чувство неудовлетворенности подавляется и, как следствие, сама мотивация. Связь фантазий и мотивации можно проиллюстрировать еще одним примером с похудением. Обычно люди с лишним весом жалуются на нехватку мотивации, чтобы привезти себя в форму. В одном исследовании приняли участие 25 женщин, страдающих ожирением. В начале исследования испытуемые должны были определить количество килограмм, которые они желают сбросить, и насколько они уверены в том, что у них это получится. Затем каждой участнице эксперимента было предложено вообразить себя главной героиней 4 разных сценариев развития программы похудения. Вот пример одного из сценариев:Вы только что закончили программу снижения веса и сегодня вечером вы встречаетесь с другом (в первоисточнике не указан пол друга), с которым не виделись около года. В то время, как вы ждете своего друга, вы представляете, что…Целью этого задания было выявить, какие фантазии преобладают у участниц и как это влияет на общий результат. В итоге оказалось, что чем позитивнее были фантазии женщин о потерянном весе и своей физической форме после прохождения программы, тем меньше килограмм они сбрасывали, и наоборот, участницы с более негативными представлениями достигали лучшего результата по окончанию программы. Исследователи объясняют такую разницу тем, что негативные фантазии давали участницам возможность мысленно отрепетировать негативные сценарии, что в дальнейшем помогало им справиться с трудностями во время прохождения программы. А вот те участницы, которые представляли, что успешно сбросили вес, не готовили себя к трудностям во время программы. В положительных фантазиях не было места для сложностей и препятствий, а значит, казалось, что для достижения результата не требуется больших усилий.Результаты этих исследований позволяют по-новому взглянуть на постулаты позитивной психологии, о которой написано несчетное количество книг. Главная рекомендация этого направления — обо всем думать позитивно. Например, больному человеку предлагается как можно чаще представлять себя выздоровевшим, победившим недуг. Что с одной стороны хорошо, ведь последнее, что нужно болеющему человеку — это отчаяние и плохое настроение. Но не все так просто. Габриэль Эттинген, профессор психологии в Нью-Йоркском университете и в университете Гамбурга, и Дорис Майер в своём исследовании акцентирует внимание на различии двух форм мыслей о будущем: ожидание успеха, которое оценивает вероятность события, и фантазии, которые возникают, когда мы думаем о будущем. Безусловно, вера в успех важна при планировании будущего (если бы человек не верил, что полететь в космос возможно, вряд ли бы люди стали строить космические корабли). Американский психолог Альберт Бандура отмечает:Уверенность в неспособности добиться успеха ослабляет мотивацию и мешает выстраивать поведение <…> Убеждения человека относительно его личной эффективности влияют на то, какой способ действия он выберет, как много будет прилагать усилий, как долго он устоит, встречаясь с препятствиями и неудачами, насколько большую пластичность он проявит по отношению к этим трудностям.Однако Эттинген и Майер считают, что положительные фантазии о конечном результате (напр. человек выздоровел) или процессе (у человека получается выздоравливать) являются мотивационным бременем, потому что они подавляют мотивацию достижения желаемого результата и скрывают необходимость усилий для его совершения.В их исследовании участвовали люди, которые перенесли операцию по замене тазобедренного сустава. Сначала психологи изучили, насколько пациенты верят, что выздоровление возможно (ожидание успеха) и сами фантазии о результате. Участникам предлагалось представить себя в 5 разных ситуациях и записать свои фантазии. Например, какие образы возникнут, если пациент представляет себя идущим в газетный киоск больницы, на прогулку с друзьями, готовит ужин и делает уборку и как они представляют себя после 3 месяцев с момента операции. Испытуемым самим предлагалось оценить, насколько положительными или отрицательными являются их фантазии. Результаты получились удивительными: положительные фантазии коррелировали с более сложным процессом восстановления после операции, однако негативные ожидания также плохо влияли на результат. Неверие в то, что выздоровление возможно, ослабляло мотивацию, а положительные фантазии создавали иллюзию, что результат будет легким. Положительные фантазии могут дать нам ложное представление, что для результата не нужно прилагать усилий, достичь цели будет легко, а это может снизить уровень энергии, которую мы генерируем при выполнении трудоемкого задания.Несмотря на популярное мнение об эффективности визуализации, постоянные положительные фантазии о будущем также снижают необходимость тщательного планирования. Обдумывание будущих препятствий и стратегии их преодоления являются важными факторами для достижения успеха. Например, студент, фантазирующий о том, что экзамен пройдет без проблем, может не составить тщательного плана подготовки, провести меньше времени за конспектами и не посчитает нужным хорошо выспаться перед экзаменом. В то время как представление потенциальных ошибок может благоприятно влиять на достижение. Например, в исследовании Kappes & Oettingen испытуемых попросили представить, что у них получилось хорошо решить анаграмму и объяснить, как им это удалось. Эти испытуемые справились с заданием хуже, чем те, которых попросили представить и объяснить свою неудачу в решении анаграммы. Воображать, что цель достигнута, намного приятнее, чем планировать, концентрироваться на предстоящих трудностях или хотя бы, руководствуясь эффектом Зейгарник, думать о цели, но фокусироваться не на ощущении финала, а на её незавершенности. Так, создатели и фанаты псевдонаучного фильма «Секрет» убеждают, что мечты исполняются, если вы воображаете себя уже достигнувшим всего. Правда, по их мнению, это работает благодаря закону притяжения, а не ежедневному труду. Казалось бы, что плохого в том, чтобы представлять себя успешным? Настроение поднимается, на лице появляется улыбка, но, вероятно, мечты так и остаются мечтами.Источник