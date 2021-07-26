Первый в мире водородно-электрический пассажирский самолет от компании HES

Базирующаяся в Сингапуре компания HES Energy Systems разрабатывает летательный аппарат, который назвали первым в мире региональным водородно-электрическим пассажирским самолетом Element One.

Компания впервые объявила о своих планах относительно Element One еще в 2018 году. Ее материнская компания ISAE-SUPAERO объявила, что работает над водородным беспилотным самолетом, который пересечет Южную Атлантику.

HES заявила, что стремится использовать потенциал водородной авиации путем создания самолета, который станет пионером нового вида воздушного транспорта — бесшумного, децентрализованного, персонализированного и с нулевым уровнем выбросов.

В Element One используются сверхлегкие водородные топливные элементы, способные обеспечить мощность более 500 Втч / кг, и распределенную электрическую силовую установку самолета. Самолет имеет модульную конструкцию, которая обеспечивает повышенную безопасность за счет резервирования нескольких систем.

Хотя HES мало что раскрывает в отношении спецификаций своего концептуального самолета Element One, на изображении, которое он показал, представлен самолет с 14 пропеллерами, каждый из которых работает на водородном топливном элементе.

Судно рассчитано на перелет 4 пассажиров на расстояние до 5000 км — в зависимости от того, хранится ли водородное топливо в газовой или жидкой форме.

Хотя количество пассажиров может показаться маленьким, HES заявила, что сможет сделать свой самолет «под заказ» и более доступным.

Element One можно заправить не более чем за 10 минут. В то время как большинство авиатакси переходят на сменные батареи, Element One будет использовать автоматическую систему замены гондол для замены своих водородных баков.

«Теперь можно преодолеть пределы выносливости полета на аккумуляторной батарее, используя сверхлегкий водородный аккумулятор HES в распределенной силовой установке», — пояснил Тарас Ванкевич, основатель HES. «Дизайн Element One открывает путь к использованию возобновляемого водорода в качестве топлива дальнего радиуса действия для электрической авиации».

Компания ведет переговоры с промышленными производителями водорода о тестировании энергоэффективных систем заправки топливом, использующих возобновляемую энергию, вырабатываемую в аэропортах.

Другие фирмы, разрабатывающие водородные самолеты, включают Airbus с концепцией водородных «контейнеров» и Universal Hydrogen, цель которой — дооснащение существующих самолетов водородными топливными элементами.«Объединив автономные самолеты без выбросов, такие как Element One, цифровые платформы на базе сообщества, такие как Wingly, и существующую сеть аэродромов высокой плотности, мы можем изменить систему. Только Франция предлагает сеть из более чем 450 аэродромов, но только 10% из них связаны регулярными авиалиниями. Остальные 90% мы просто подключим».

HES объявила, что надеется построить первый летающий прототип Element One до 2025 года.

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