Минуты, часы, секунды: Кто придумал измерение времени?

На протяжении веков человечество использовало шестидесятеричную систему измерения времени. В этой всем привычной сегодня системе каждый день делится на 24 часа, каждый час — на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд. Почему это именно так? Это делается людьми по привычке или есть некое железобетонное неотъемлемое преимущество в измерении времени подобным образом?

Древние греки были первыми, кто ввёл само понятие часа. До этого существовали Оры — богини времён года. Они ведали естественным порядком вещей в природе, подразделяясь на определённые временные отрезки. Количество Ор варьировалось в зависимости от того, какой источник информации использовался. Самым распространённым их числом являлось три. В период поздней античности это количество достигло двенадцати. Именно оттуда и пришла идея о разделении дня и ночи на двенадцать часов каждый период.

«Аполлон с часами», Георг Фридрих Керстинг, 1822 год.

Разделение каждого часа на 60 минут, а минуты на 60 секунд пришло из Древнего Вавилона. Вавилоняне использовали шестидесятеричную систему счисления в таких науках как математика и астрономия. Они же разделили день на 360 частей, потому что это было их расчётное количество дней в году. Оттуда же пришло и деление окружности на 360 градусов.

Систему двенадцатичасового дня и двенадцатичасовой ночи использовали и в Древнем Египте. Египтяне делали так, возможно, потому, что в году двенадцать лунных циклов. Также, вероятно, что так их было легче сосчитать по 12 суставам пальцев на каждой руке. В любом случае, эти системы были впоследствии приняты во всём мире и теперь являются эталоном измерения времени. Но что, если кто-то попытается изменить общепринятые стандарты?

Кто же мог покуситься на само время?

Десятичное время

В 1754 году французский математик Жан ле Ронд д’Аламбер предложил делить все единицы времени на десять. Он говорил: «Было бы предпочтительнее, чтобы все деления, например ливр, су, туаз, день, час и тому подобное делились на десятки. Такое деление привело бы к гораздо более простым и удобным вычислениям и было бы желательнее произвольного деления ливра на двадцать су, су на двенадцать денье, дня на двадцать четыре часа, часа на шестьдесят минут и так далее».

В 1788 году французский адвокат Клод Бонифас Коллиньон предложил разделить день на 10 часов, каждый час на 100 минут, каждую минуту на 1000 секунд и каждую секунду на 1000 уровней. Он также предложил неделю из 10 дней и разделение года на 10 «солнечных месяцев».

Немного видоизменив это предложение, французский парламент постановил, что период «с полуночи до полуночи делится на десять частей, каждая — на десять других и так далее до наименьшей измеримой части продолжительности».

Десятичные часы.

Система официально вступила в силу 24 ноября 1793 года. Полночь начиналась в ноль часов (или 10 часов), а полдень наступал в 5 часов. Таким образом, каждый метрический час превратился в 2,4 условных часа. Каждая метрическая минута стала эквивалентна 1,44 условной минуты, а каждая метрическая секунда стала 0,864 условной секунды. Расчёты стали проще. Время можно было записать дробно, например, 6 часов 42 минуты превратились в 6,42 часа, и оба значения означали одно и то же.

Чтобы помочь людям перейти на новый формат времени, производители часов начали производить часы с циферблатами, показывающими как десятичное, так и старое время. Но люди так и не перешли на новое время. Напротив, десятичное время оказалось настолько непопулярным, что было отменено через 17 месяцев после его введения.

Часы времён Французской революции.

Десятичное время было призвано не только сделать более удобным его исчисление. Всё это являлось частью революции в общей системе расчётов. Также система породила республиканский календарь. В нём, помимо деления дня на 20 часов, было деление месяца на три декады по десять дней. В результате в году не доставало пяти дней. Их поместили в конец каждого года. Этот календарь тоже отменили в конце 1805 года. Проект был похоронен до того, как успел состояться.

До сих пор есть поклонники десятичного времени

После того, как нововведение с временем постигло фиаско, казалось, что больше никто и никогда не заговорит о подобном. По крайней мере, французы точно. Но это оказалось не так. В 1890-х годах Жозеф Шарль Франсуа де Рей-Пайяде, президент Тулузского географического общества, снова предложил использовать десятичную систему. Он разделил день на 100 частей, которые назвал cés. Каждая была равна 14,4 стандартным минутам. Минуты же делились на 10 decicés, 100 centicés и так далее.

К сожалению, Торговая палата Тулузы приняла резолюцию в поддержку этого предложения. За её пределами, к счастью, здравый смысл возобладал, и это предложение не получило должной поддержки.

Здравый смысл победил — время неприкосновенно.

Наконец, последняя попытка была предпринята в 1897 году французским научным комитетом Bureau des Longitude. Секретарём этого общества был математик Анри Пуанкаре. Он пошёл на некий компромисс, сохранив 24-часовой день. Час же Пуанкаре разделил на 100 десятичных минут каждый. Минуты были разделены на 100 секунд. Этот проект также не получил одобрения. В 1900 году было принято решение навсегда отказаться от десятичного времени. С тех пор никто более не осмелился снова прикоснуться к часам.

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