Первые наблюдения НЛО в США, которые случились еще в XVII веке

Оказывается, неопознанные летающие объекты замечали еще до того, как о них стало модно говорить

Еще в 1639 году Джон Уинтроп, юрист, пуританин и губернатор колонии Массачусетского залива, записал в дневнике отчет о первом наблюдении НЛО европейскими поселенцами в том месте, которое вскоре станет известно как Соединенные Штаты Америки.

Уинтроп был крайне суровым трезвенником, который покинул Англию, потому что не чувствовал, что Англиканская церковь XVI века была достаточно строга в отношении христианства. В дневнике этот суровый мужчина рассказал случай трех таких же суровых и трезвых мужчин, которые плыли по реке Биг-Мадди, когда увидели необычные огни в небе. Огни постоянно меняли форму и даже на мгновение приняли «фигуру свиньи». К тому времени, когда огни исчезли, лодочники уже отплыли на несколько километров по течению, так как совсем забыли про весла.