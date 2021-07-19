Первые наблюдения НЛО в США, которые случились еще в XVII веке

Оказывается, неопознанные летающие объекты замечали еще до того, как о них стало модно говорить
Еще в 1639 году Джон Уинтроп, юрист, пуританин и губернатор колонии Массачусетского залива, записал в дневнике отчет о первом наблюдении НЛО европейскими поселенцами в том месте, которое вскоре станет известно как Соединенные Штаты Америки.
Уинтроп был крайне суровым трезвенником, который покинул Англию, потому что не чувствовал, что Англиканская церковь XVI века была достаточно строга в отношении христианства. В дневнике этот суровый мужчина рассказал случай трех таких же суровых и трезвых мужчин, которые плыли по реке Биг-Мадди, когда увидели необычные огни в небе. Огни постоянно меняли форму и даже на мгновение приняли «фигуру свиньи». К тому времени, когда огни исчезли, лодочники уже отплыли на несколько километров по течению, так как совсем забыли про весла.
Английский колонист Джон Уинтроп.
Спустя пять лет Уинтроп сообщил о другом наблюдении НЛО: о еще трех мужчинах в лодке, которые видели загадочные огни. Эти огни приняли форму человека, а затем растворились в воздухе.
Еще через неделю мужчина записал третье наблюдение – странное свечение над «городом на холме». Позже он поправил себя и отметил, что скорее всего это было не НЛО, а призрак одержимого демоном человека.
НЛО в США наблюдали и позже – к примеру, в начале XIX века. В 1808 году школьная учительница из Массачусетса записала в дневнике о странны огнях в небе «похожих на метеор», которые быстро метались то вверх, то вниз.
В 1870-х годах сотни жителей Сан-Франциско наблюдали загадочные светящиеся дирижабли над городом. Никто не мог объяснить откуда они взялись и куда потом исчезли.
Считается, что начало одержимость НЛО в США приходится на 1940-е годы. Однако, как показывает эта статья, все началось гораздо раньше.
В настоящее время люди снова начали часто говорить об НЛО. Недавно Пентагон выпустил доклад о неопознанных летающих объектах, которые наблюдали американские военные в период с 2004 по 2021 годы.
Истина где-то рядом?
Виталий Маршак
Источник — popmech.ru .