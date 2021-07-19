Квантовое сознание. Ясновидение на службе государства

Нормальный человек, погружающийся в интернет даже с сугубо утилитарными целями, неизбежно попадает под вал мистической, граничащей с безумием информации: магия, телепатия, привороты, излечение от сглаза, поиски людей и украденных предметов. Предложений хоть отбавляй. Есть еще «профессиональные» форумы колдунов, экстрасенсов, ясновидцев и провидцев.

Каково место в этом взбалмошном информационном пространстве именно ясновидения?

Каково место в этом взбалмошном информационном пространстве именно ясновидения?

Если очистить это от шелухи и некомпетентных рассуждений, все вышеперечисленные явления имеют одну физическую основу, которая связана со структурой и особенностями нашего мира. Но теми особенностями, которые пока недоступны для инструментального изучения и интеллектуального осмысления большинством homo sapiens.

Фантазий и перепевов на магические и «родственные темы» и в интернете, и в литературе неописуемое количество. Но давайте ограничимся обсуждением только одного явления – ясновидения и его практическим применением в военных целях.

Для начала определим предмет размышлений. Что такое ясновидение?

Слово «ясновидение» в буквальном своём значении ничего иного не выражает, кроме «ясного видения». Но именно «совершенно ясного» видения, по-видимому, не бывает. Даже самые успешные ясновидцы и провидцы описывали свои видения, не совсем точно совпадающие с реальностью. (Но это теория, далеко выходящая за рамки сегодняшнего обсуждения).

У людей бывают еще видения.

Видение очень похоже на реальное событие, которое происходит рядом с вами и вам трудно отличить его от реальности. Часто видения являются симптомами психических заболеваний или явлениями, сопутствующими белой горячке. Как правило, у всех подобных пациентов видения схожие. Но с этим надо к доктору.

А если ясновидящий попадет в руки докторов?

Думаю, у ясновидящего хватит прозорливости, чтобы или не попасть в такую ситуацию, или, в крайнем случае, прикинуться «нормальным» по «психиатрическим» критериям.

Ясновидение и наука

Открываем Википедию.«Современной наукой реальность ясновидения не признаётся. До настоящего момента заявления о существовании способности к ясновидению научного подтверждения не получили».

То есть те, кто владеет научным методом и прочел хотя бы десяток материалов, посвященных этой теме в научных журналах первого квартиля – это самые авторитетные научные издания в мире, делают выводы сами. Остальных адресую к эпиграфу к настоящей статье.

Но есть, естественно, и иные мнения. Позволю себе процитировать Наталью Петровну Бехтереву (академик РАН, бывший директор Института мозга):«Способность к ясновидению заложена в каждом человеке, так устроен еще неизученный до конца мозг… «Чудесные» явления подчиняются научным законам, которые еще не открыты. Наш мозг способен переводить полученную информацию в визуальные образы».

Поэтому одни – строят научные и философские теории, другие – отказываются даже размышлять на эту тему, третьи – клеймят первых, а миллионы людей во всем мире пассивно или активно рефлексируют на эту тему.

Предвижу подобную рефлексию на форуме ВО.

Поэтому не будем здесь говорить о ясновидении.

Обсудим научную дисциплину и практику , которая называется «удаленное видение» (УВ или в изначальной американской классификации – Remote Viewing, RV).

«Дальновидение является явной человеческой способностью получать доступ к информации, которая блокирована от нормальных сенсорных путей, по которым мы получаем информацию о мире».

Эдвин Мэй, руководитель программы Star Gate

Что такое удалённое видение (Remote Viewing)

RV – это метод, с помощью которого человек может получать информацию о любом удалённом объекте, включая человека, транспорт или ландшафт, независимо от времени, то есть в прошлом, будущем и настоящем.

RV не имеет ничего общего ни с ясновидением, ни с автоматическим письмом, ни с другими мистическими вещами.

RV – научный метод и, соответственно, может быть повторён любым человеком. Каждый психически здоровый человек может научиться использовать RV, независимо от возраста, пола или профессии (правда, в разной степени).

Откуда возник метод RV

В университете Стэнфорда (Stanford Research Institute) в 1972 году к исследованию телепатии были привлечены учёные, занимавшиеся квантовой физикой – Харолд Путхофф и Рассел Тарг. Они и начали свои исследования с изучения опыта природных ясновидцев.

Их работа привлекла внимание и финансирование со стороны Центрального разведывательного управления США и проводилась в секрете в течение почти 20 лет.

Часть работы включала изучение пределов возможностей удалённого просмотра, а также улучшение качества и согласованности результата. Основные усилия были направлены на обучение оперативников для сбора разведывательной информации против иностранных противников.

В 1980 году исследовательский институт Стэнфорда начал обучение военных использованию RV, создав универсальную модель «контролируемого удалённого видения», основанную на опыте Инго Свана. Офицеры могли спокойно овладевать этими навыками и не зависеть в своей работе от гражданских лиц.

В 1995 году американская разведка сняла секретность с этих моделей (было много причин для этого, в том числе и новые более эффективные модели), и теперь каждый может пользоваться этим опытом.

Американская военная программа по дальновидению началась в 1978 и закончилась в ноябре 1995 года. После этого формально была рассекречена.

Однако к тому моменту было очевидно, что военная программа, которая была предназначена решать исключительно задачи контрразведки и разведки, попутно позволила сделать столько позитивных открытий, что её стало можно применить и в более широкой сфере областей.

У американцев техника дальновидения носит название Метод дистанционного видения (Remote Viewing). Многие документы и методики доступны, в том числе на русском языке, но… без обучения и практики бесполезны.

Методика ЦРУ

Большая часть исследовательских данных всё же остаётся секретными – из чисто оперативных данных опубликовано очень мало, но достаточно для осмысления.

Из обнародованных «героических достижений» американских военных вьюверов известно:

• Мониторинг инфраструктуры и целей на Семипалатинском ядерном полигоне.

• Выявление факта строительства и облик конструкции крупнейшей подводной лодки с баллистическими ракетами проекта 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО) и определение точного времени её вывода из строительного цеха в Северодвинске, что было подтверждено данными космической фоторазведки (это отдельная, известная мне история, достойная романа или фильма; уверен, что американцы со временем это сделают).

• Обнаружение зоны астероидов вокруг Юпитера, задолго до обнаружения их при помощи Вояджер-1 в 1979 году, и описание её структуры и внешнего вида.

• Обнаружение Усама бен Ладана 28 февраля 2002 года в Бангладеш.

Фотография целевого объекта Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (Remote Viewer: Джозеф Макмонигл. Это испытание было проведено доктором Эдвином К. Мэй в 1987 году.) Чертеж козлового крана на секретном советском участке исследований и разработок в Семипалатинске (Remote Viewer: Пэт Прайс. Это испытание было проведено с Расселом Таргом в 1974 году).

Как это все работает?

Никакой мистики. Это просто свойство того квантового мира, в котором мы все существуем (и другого у нас нет) и нашего квантового сознания (которым обладают все, даже те, кто это отрицает). Возможно, мы это еще обсудим.

Философия удалённого видения в пространстве и времени лучше всего описана в докторской диссертации Пола Смита (доступна).

Пол Смит – единственный философ в мире, мнению которого можно доверять, так как он единственный, кто подтверждает свои выводы результатами основательных двадцатилетних научных исследований ведущих научных центров, которые работали на проект Star Gate, и имеет столь же длительный личный опыт работы в реале и квантовом зазеркалье.

Пол Смит

Помимо Пола Смита, с начала проекта в работе участвовали «настоящие» физики – Тарг и Путхофф.

Оба этих ученых активно работают и в программах обратного инжиниринга, которые мы обсуждали в цикле «Раскрытие НЛО. И не пассивно участвуют, Путхофф является автором нескольких выдающихся научных открытий и сейчас, помимо прочего, курирует проект создания метаматериалов, на основе имеющихся образцов розуэлловского НЛО и других внеземных артефактов.

Главные идеологи Star Gate. Хэл Путхофф, Инго Суонн и Рассел Тарг в 2002 году – последний раз, когда все трое были вместе (Фото Пола Х. Смита)

Если редакция ВО поддержит идею, я готов рассказать об этом в очередном цикле «Космические технологии». Никаких фантазий: только научные публикации в ведущих журналах Scopus, патенты, и протечки из закрытого американского контура этих разработок.

Для того чтобы любая область знаний считалась наукой, участвующие в этой области должны придерживаться некоторых очень строгих правил.

В иерархии наук физика считается самой чистой наукой; далее следуют другие физические науки, затем биология и медицина. Психология и другие социальные науки будут следовать за ними. Психоинформатика занимает своё место где-то между психологией и другими общественными науками.

Она не сводится к математике и для неё не существует физической модели, но психоинформатика имеет много характеристик, которые являются общими для всей науки.

Первой из этих характеристик является тиражирование. Если область исследований должна рассматриваться как наука, эксперименты должны воспроизводиться.

Если результаты, полученные в одной лаборатории, не могут быть получены в тех же экспериментальных условиях, что и в других лабораториях, работа будет игнорироваться и будет считаться выходящей за пределы научных параметров.

Работа в области психоинформатики (и различных модификвций УВ–RV, в частности), которую в США называют психоэнергетикой, была воспроизведена несколькими лабораториями:

– Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси;

– Институт парапсихологии, Дарем, Северная Каролина;

– Манделейнский колледж, Чикаго, Иллинойс;

– Калифорнийский университет в Дэвисе, Калифорния;

– Remote Action (психокинез);

– Фонд науки разума, Сан-Антонио, Техас;

– Медицинский центр Маймонида, Бруклин, Нью-Йорк;

– Лаборатория психофизических исследований, Принстон, Нью-Джерси;

– Сиракузский университет, Сиракузы, Нью-Йорк;

– Bell Laboratories, Колумбус, Огайо.

Это все добросовестные научно-исследовательские институты, исследования в которых по данной тематике продолжаются. Публикации доступны (Scopus в помощь).

Главный куратор боевого ясновидения времен Ельцина Георгий Рогозин, с которым автору приходилось общаться, пишет:

«На Западе секретными службами очень активно велись разработки. Мы полностью владели информацией о том, что происходило в крупнейших университетах США: в Массачусетсе, в Элисэн-институте, в Калифорнийском университете, в Санта-Крусе. Мы знали о содержательной части этих исследований и не уступали им».

Многие вышедшие на пенсию офицеры, участвовавшие в программе Star Gate, преподают RV. Полный курс обучения RV у таких специалистов стоит около 3000 долларов. Широко известны тренинги Инго Свана, Джозефа Мак Манигла, Эдда Деймса, Лина Бьюконана, Пола Смита, Давида Морхауса.

Ограничение метода

1. Удалённое видение (УВ) не является на сто процентов точным. Эффективность удалённого видения может варьироваться. У профессионалов – от 60 до 90 процентов.

2. УВ – это всего лишь инструмент! Если его использовать по назначению, он даёт хороший результат и необходимые ответы. УВ не даёт всех ответов на все вопросы.

Несмотря на то, что бывшие руководители и американских, и российских проектов УВ утверждали о своем ведущем вкладе в решение разведывательных задач, на самом деле они просто были частью аналитического контура, который предоставлял недостающие кусочки информации, когда проблема была неразрешимой или когда совсем не имелось никакой зацепки.

Конечно, были случаи, в том числе документально засвидетельствованные, когда они предоставляли всю информацию – в случаях с поиском пропавших сотрудников, преступников и тому подобным, но это скорее исключения, чем правило.

3. УВ – это не средство от всего, УВ является одним из множества инструментов по сбору информации. Иногда этот инструмент оказывается уникальным, в иных случаях – неприемлемым. Мы можем применять УВ как средство вспомогательное, чтобы ассистировать в установление диагноза или в помощи для раскрытия преступлений, так же как в целях исследовательских или бизнеса.

4. УВ никогда не заменит привычные средства получения информации и анализа, которые предоставляет современная наука в медицине, электронике, военном деле и других областях.

Протокол

Протокол – это главное в дальновидении. Благодаря тому, что несколько тысяч протоколов стали доступы научному сообществу, стало возможным подвергнуть их всесторонней проверке и статистической обработке. Типовой протокол занимает 5–10 страниц, но по сложным целям он может быть значительно обширней.

Несколько страниц из обычного протокола

Помимо трёх ведущих американских университетов, которые занимались сопровождением программы Star Gate в активном периоде её работы, за последние четверть века опубликовано более 100 научных исследований, посвящённых УВ, в самых высокорейтинговых научных журналах, написаны десятки книг.

Сейчас метод Remote Viewing, встав на «мирные рельсы», имеет очень широкий спектр применения, завоёвывая всё новые области жизни. Это и координатное видение целей, и поиск, и личная сфера, психология и бизнес, медицина, криминалистика, археология и даже уфология.

Помимо США, группы вьюверов под эгидой научных и государственных организаций работают и в европейских странах.

При этом по ряду вопросов они интенсивно между собой взаимодействуют. Это в первую очередь предотвращение глобальных угроз.

УВ и военные

На протяжении последнего столетия все разработки, связанные с ясновидением, в рамках более широких программ (зомбирование, телепатия и пр.) проходили по инициативе и под патронажем военных и спецслужб.Американские военные подходят к проблеме прагматично. Они считают, что даже если явление и не объяснено, его можно и нужно использовать во благо Соединенных Штатов, независимо от того, что думают альтернативные эксперты.

У ученых и у военных разная мотивация. Первым – надо поддерживать свое научное реноме, вторым – решать боевые задачи. Здесь и сейчас.

Любой ценой и любыми средствами!

Давайте опустим советский и предшествующий ему период. В то время были выдающиеся практики Бокий, Барченко, Блюмкин, Мессинг и целая плеяда выдающихся ученых: Дуров, Павлов, Бехтерев, Васильев, Любищев…

А «военное ясновидение» в новой России началось в 1989 году.

Секреты

В свое время это было большим секретом. Но те люди, которые руководили или курировали эти проекты в российских спецслужбах, оставшись не востребованными государством, занялись частным бизнесом. А бизнес не эффективен без рекламы.

Вы доверяете рекламе?

«Информационно-рекламную кампанию «раскрытия ясновидения» в России первоначально возглавили три генерала: Ратников – Савин – Рогозин.

Сегодняшним лидером этой кампании является бывший командир в/ч 10003 (с 1989 года – отдел Генерального штаба, а с 1997 – специальное управление) генерал-лейтенант А. Ю. Савин.

Совместно и в различных авторских сочетаниях они уже написали десяток книг с красноречивыми названиями: «Мистика и философия спецслужб», «За гранью познанного. Путеводитель по вечности» и т.д. Большинство из них вышло в серии «Хроники реального мира». Рекламировать не буду. И книги, и многочисленные выступления Алексея Юрьевича доступны.

По этой же причине советские/российские проекты обсуждать мы тоже не будем.

Только несколько комментариев к этим источникам.

Раскрытые секреты

Организационная структура, методики, персоналии, цели, задачи, результаты работы спецслужб не должны быть предметом общенародного обсуждения. Но и государство не должно за свой счет удовлетворять любопытство военных, не связанное с выполнением конкретных задач. Для этого есть научные учреждения.

Генералы пишут:«Для военных ученых этот эксперимент имел, прежде всего, мировоззренческое значение, так как, по общему мнению рабочей группы, он переводил широко известную метафизическую гипотезу о переселении душ из разряда фантастических в разряд рабочих».

Доказывать метафизические гипотезы и исследовать прошлые жизни подопытных – это не дело управления Генштаба.

В США, например, все основные разработки осуществлялись университетами (см. выше).

Вообще, при полном уважении к вышеупомянутым авторам, следует отметить, что они переоценивали роль и значение результатов «ясновидческих сессий». Информационные органы МИДа и разведки вооруженных сил всегда имели достаточное число источников информации. Поэтому результаты «ясновидения» могли расцениваться только как уточняющие или подтверждающие.

Если по какому-то событию или объекту принималось решение, это не значит, что на основе «ясновидения» или только ясновидения.

Авторы, не представляя общую картину и механизмы принятия решений военно-политическим руководством, естественно, чувствуют свою сопричастность к «великим делам», но не всегда адекватно оценивают вклад своей «технологии» в общее дело защиты Отечества.

Более того, фундаментальная научная основа самого явления ими не понималась. Может быть, поэтому основные методики ясновидения принципиально отличались от использованных американцами, хотя типовые разведывательные задачи решались аналогичные.

Какие?

Так, «классикой жанра» и подтверждением высокой квалификации операторов являлась способность «перерисовать» «секретную» карту, запертую в сейфе у «командующего противника».

Некоторые выводы

Дистанционный просмотр – это умственная способность, которая позволяет воспринимающему («зрителю») описывать или давать подробную информацию о цели, которая недоступна обычным чувствам из-за расстояния, времени или экранирования.

Например, «зрителю» может быть предложено описать место на другой стороне мира, которое он или она никогда не посещал; или зритель может описать событие, которое произошло давно; или описать объект, запечатанный в контейнере или запертый в комнате; или, возможно, даже описать человека или деятельность; или описать всё, не сказав ничего о цели – даже её имя или назначение.

Из этого объяснения становится очевидным, что дистанционный просмотр связан с так называемыми пси-феноменами (также известными как «психические» или «парапсихологические»), такими как ясновидение или телепатия.

То, что, по-видимому, делает возможным удалённое наблюдение для людей, является, вероятно, той же самой базовой способностью, которая заставляет работать такие вещи, как ясновидение. Но удалённый просмотр (или УВ, RV) отличается от других, более традиционных парапсихологических действий по ряду причин.

1. Большинство сообщений о паранормальных явлениях поступает из-за пределов научной лаборатории и, когда проводятся исследования этих двоюродных братьев RV, это похоже на изучение естественной истории некоторых образцов, привезённых из дикой природы.

Когда ясновидение (ближайший родственник RV) проводилось в контролируемых условиях для исследовательских целей, оно, как правило, предназначалось для таких вещей, как карты или цвета, поскольку мишени такого типа позволяли легко оценивать результаты экспериментов.

С другой стороны, удалённый просмотр был действительно разработан и впервые опробован в исследовательской среде. Но виды целей, используемых для исследования RV, отличались от тех, которые обычно используются в других исследованиях пси-феноменов. Цели, выбранные для «просмотра», включают географические местоположения, скрытые объекты.

2. В отличие от большинства других пси-дисциплин, удалённый просмотр – это не одно явление, а интегрированный «коктейль» различных явлений. Этот «коктейль» также включает в себя умственные впечатления, относящиеся к другим чувствам, таким как звуки, вкусы, запахи и текстуры, а также ограниченные эффекты, подобные телепатии, а в некоторых случаях элементарное простое интуитивное «знание».

RV обязан некоторыми из этих качеств тому факту, что уроки, извлечённые из исследований ясновидения, телепатии и даже опытов вне тела, традиционно считавшихся отдельными дисциплинами, сыграли свою роль в его развитии.

3. При удалённом просмотре зритель не только озвучивает то, что он или она воспринимает, но обычно также записывает в письменной форме, в эскизах, а иногда даже в трёхмерном моделировании результаты эпизода удалённого просмотра или «сеанса».

4. Удалённый просмотр имеет тенденцию быть более структурированным, чем другие дисциплины «пси». В некоторых важных разновидностях удалённого просмотра зрители следуют определённым форматам сценариев.

Эти форматы предназначены для повышения производительности зрителя различными способами, например, чтобы лучше справляться с умственным «шумом» (шальные мысли, фантазии, анализ и т.д., которые ухудшают «психический сигнал») или для лучшего управления входящими данными.

Некоторые из этих структурных методологий широко используются. Другие методы являются более личными. Например, отдельный удалённый зритель может методом проб и ошибок разработать свой собственный индивидуальный подход.

5. Надлежащий удалённый просмотр осуществляется в рамках строгого научного протокола. Вьювер никогда не знает и даже не подозревает о природе или идентичности цели до тех пор, пока сеанс не будет завершён. Внешние подсказки или данные о цели тщательно исключаются. Сеансы проводятся в обстановке, предотвращающей «утечку» информации о цели. Эти меры важны для обеспечения того, чтобы зритель не получал советы или подсказки о цели каким-либо иным способом, кроме того, что считалось бы «экстрасенсорным».

Можно ли заработать на ясновидении?

Можно «заработать» на чем угодно. Особенно, если покупатель не имеет представления о товаре или услуге. Большинство участников американской программы этим и живет.

Значительное количество бывших профессионалов и нынешних любителей дальновидения, промышляют игрой на спортивных тотализаторах (это модифицированная методика RV). У профессионалов процент угадывания результатов находится в пределах 60–70 процентов. То есть больше статистической. Значит, теоретически можно заработать.

Но для этого вначале стать профессионалом.

Чем отличается профессионал от любителя?

В кабинетах участников проекта «Звездные врата» висели плакаты:«Информация ничто. Протокол – всё!»

Профессионал следует методике и протоколу, тратя на каждую цель иногда несколько часов.

Любитель, зацепившись пусть даже за правильную эмоцию, мысль или визуализированную деталь, дофантазирует остальное (такая уж особенность мозга) и ошибается. Потому, что ему очень хочется не ошибиться.

Все участники американской программы, а также привлекаемые специалисты подписывали соглашение или обязательство, в котором детально описывались ожидающая операторов процедура и их достаточно рутинные обязательства. А также содержалось предупреждение:«…Иногда участники экспериментов приходят к выводу, что они обладают так называемыми экстрасенсорными способностями, которые позволят им добиться успеха в рискованных ситуациях (например, в азартных играх или спекуляциях на бирже). Мы советуем вам не рисковать, и предупреждаем, что только вы сами несете ответственность за предположения относительно собственных способностей и возможностей».

Так вот, «любители» не всегда учитывают эти предостережения.

УВ – это серьезная профессия. Пришло бы вам в голову взять скальпель и лезть внутрь человека, пусть даже для того, чтобы сделать тривиальную операцию по удалению аппендицита?

А профессиональное УВ по медицинским хирургическим критериям – это уровень трансплантации органов.

Примеры профессиональной работы

Можно ли доверять многочисленным провидцам из телевизора?

Я никаким не верю. Но на основании правильно составленного и заполненного протокола работы с целью, могу оценить достоверность полученной информации.

Нет протокола – нет повода для обсуждения.

Если у кого-то неодолимое желание осчастливить своими видениями и прогнозами человечество, то в добрый путь – к доктору!

Какая польза, кроме военной, от дальновидения для конкретного государства и человечества в целом?

Помимо США, группы вьюверов под эгидой научных и государственных организаций работают и в европейских странах. При этом по ряду вопросов они интенсивно между собой взаимодействуют. Это в первую очередь предотвращение глобальных угроз.

Некоторые творческие личности модифицируют базовую методику УВ и протокол. Один из них благодаря этому приобрел мировую известность и заработал несколько миллионов долларов.

Прикладная работа Мёбиуса, в основном в области археологии с использованием Mobius Consensus Protocol, была совершенно не классифицирована и была засвидетельствована многими людьми, и многократно снята на видео. Его точность была оценена множеством независимых исследователей из ряда дисциплин, в дополнение к статистической оценке данных о местоположении.

Они включали в себя обнаружение ранее неизвестного крушения на морском дне у побережья Калифорнии, расположение и описание дворца Клеопатры в Александрии (Египет), а также тимониум Марка Антония и маяк Фарос, одно из семи чудес Древнего мира, локационные работы, которые были подтверждены французской экспедицией более десяти лет спустя.

Можно ли разных людей научить применять дистанционное видение с равным успехом?

А можно ли с равным успехом научить человека играть на скрипке или сражаться на шпагах?

Исследования показали, что успех в дальновидении зависит от желания, способности к концентрации внимания, качества и интенсивности подготовки, а также врожденных способностей.

И я бы добавил, что еще от учителей и от уровня научного сопровождения!

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Но ни практика, ни различные методы обучения не работали последовательно для улучшения способности удалённого просмотра. Поэтому американцы для своих секретных программ изначально не учили желающих, а выявляли предрасположенных.

По оценке, в разной степени изучали эту технику в США 300–400 тысяч человек. Наверняка несколько тысяч достигли профессионального уровня. Многие группы и УВ-фрилансеры выкладывают свои протоколы в сети. Все по-честному. Метод исключает какие-либо подтасовки или манипуляции.

Для того, чтобы понять природу явления УВ/RV надо, как минимум, хорошо знать: квантовую физику, теорию связи, информации, кодирования; нейропсихологию, немного анатомию и физиологию человека и иметь вышеупомянутую предрасположенность и мотивацию. Здоровый образ жизни приветствуется!

Для того чтобы в первом приближении освоить – следовать методике… или просто попробовать!

Путь в УВ

Вначале задайте себе вопрос.

– А оно мне надо?

Если ответ будет положительным, то измените жизнь.

Не пить (в смысле, не выпивать), не обжираться, вести здоровый образ жизни, прислушиваться к своим повседневным ощущениям, а еще лучше – их анализировать и записывать…

Это для начала.

Но если уж очень хочется проверить – давайте.

Смотрите. Я беру пустой конверт и вкладываю в него, не показывая вам, фотографию цели. Конверт заклеиваю.

Сверху пишу номер цели: 1201 0107 (именно так назначается цель американским вьюверам).

Я могу передать вам эти восемь цифр по телефону или по электронной почте. Но это все. Никаких координат, намеков, наводящих вопросов. Только команда: «Опишите цель!»

Это вся ваша исходная информация. Дерзайте!

(Цель реальная! В комментариях описывать её не надо. Можно в личку).

Продолжение следует…

Автор: Сергей Иванов

Источник — Военное обозрение .