Парапсихолог предсказывает войну с инопланетянами и 9 недель Ада

Одним из самых главных вопросов, обсуждаемых сейчас на форумах США, является вопрос разного рода мистиков, парапсихологов и прочих экстрасенсов, которые предсказывали Дональду Трампу два президентских срока. Пророчеств была масса, причем, их озвучивали часто очень именитые люди, у которых в послужном списке огромное количество сбывшихся предсказаний. И сейчас, после инаугурации Джо Байдена, все задаются вопросом: как там получилось, что все пророки ошиблись?
Объяснение, которое предлагается конспирологами наиболее часто, предполагает, что Трамп никуда особо и не уходил из офиса, а продолжает управлять Соединенными Штатами, но широкая публика об этом не знает. Тем не менее, в ближайшее время Трамп вернется во власть официально. И это говорят не конспирологи и сторонники Трампа, а все те же медиумы. Например, некая Шарлин Реймер сообщает о полученном накануне откровении следующее:
Сегодня я пребывала в посте и молитве. Я слышу сейчас, что много пророков ошиблись в своих пророчествах относительно переизбрания Трампа. Ошиблась в своих видениях, похоже, и я. Поэтому я была очень расстроена и попросила Иисуса простить меня и показать мне мою неправоту… …и тогда Он сказал: смотри! Я подняла глаза и увидела Трампа на трибуне. Он стоял и что-то говорил людям. Трамп был немного эмоциональным, но говорил конфиденциально. Я увидела могущественного ангела слева от трибуны, но он стоял больше там, где должна была быть толпа. Что это за сообщение? И голос сказал мне: «Я закончу то, что начал. Смотрите, что я буду делать. Оставайтесь стойкими и продолжайте молиться за Трампа».
Таких сообщений от верующих поступает довольно много и технически их можно списать на психологию – растерянность и депрессию сторонников Трампа среди христианских консерваторов, которым хотя бы в снах и видениях разум выдает желаемое за действительное. Однако, приблизительно то же самое, но с довольно жуткими подробностями вещают сейчас и парапсихологи:
В ролике за 19 января эта парапсихолог рассказывает, что видела инаугурацию Дональда Трампа. Она пройдет в каком-то подземном, очевидно, помещении с муляжами окон, занавешенных шторами. Трамп будет в темно-синем костюме и, как всегда, с красным галстуком. Когда он будет принимать присягу – вокруг будут стоять какие-то очень, очень важные люди, похожие на очень, очень секретных военных. А после этого начнутся “9 недель Ада” – хаос в мире и в США, вызванный войной с пришельцами, которые маскируется по людей. По словам парапсихолога инаугурация Джо Байдена – это такая специальная операция военных, призванная заманить пришельцев в ловушку. Демократы, которые в курсе, военным подыгрывают, поскольку какая-то их часть с военными заодно, но в час Ч начнется изгнание инопланетян.
Вообщем, версия довольно фантастическая, однако, как ни странно, фантастика подкрепляется разными косвенными реальными фактами, разумного объяснения которым нет.
На рисунке выше приведена диаграмма, отображающая количество исполнительных указов, подписанных президентами США в первые 100 дней пребывания в офисе. Как можно видеть – Байден как-то резко выбивается из графика. За 1 день в офисе он подписал бумаг, как Обама за три недели, а на сегодня Байден подписал уже 33 указа! Для сравнения Трамп за первую неделю подписал 4 указа, Обама 5, Клинтон 1, Буш не подписал вообще ничего. Это очень странно. Спешка такая, как на войне.
Второй интересный момент – отставки правительств и верховных лидеров, которые покатились по миру в районе 20-го января 2021-го года:
Правительство Кувейта 12.01.21
Премьер-министр Эстонии 14.01.21
Правительство Нидерландов у 15.01.21
Правительство России 15.01.21
Премьер-министр Италии 25.01.21
Когда в той или иной стране сливается правительство или уходит в отставку премьер-министр – это не значит ничего, но когда это синхронно происходит в ряде стран – это уже выглядит очень странно. То есть складывается впечатление, что за кулисами официальной мировой политики происходит какая-то сложная игра.
Третий момент – странная светомаскировка в Белом доме, где свет в окошках не наблюдается с 20-го января.
И теперь к Белому дома присоединился блэкаут монумента Вашингтона, который всегда ярко подсвечен, но сейчас там горят только габаритные огни. Официальное объяснение – пандемия:
Наконец, официальное видео из овального кабинета, от которого у американских конспирологов случился настоящий взрыв мозга:
Поскольку некоторые наши читатели скорее всего думают, что Овальный кабинет находится в Белом доме, то сразу хотим заметить – все там немного не так. Овальный кабинет, то есть кабинет президента США находится в западном крыле Белого дома, довольно далеко от здания, которое, иллюстрируя коварные планы врагов в РФ и в СССР показывают/показывали по телевизору:
Вид из окна там такой:
Однако, на официальном видео, где Джо Байден работает в Овальном кабинете, вид на какую-то парковку. Причем, по этой парковке идет человек, ну очень, очень похожий на Дональда Трампа:
Как это все логически объяснить никто не знает. Возможно, что все это просто такие совпадения, стечения обстоятельств и все такое. Однако, так же возможно, что за кулисами США сейчас что-то происходит – что-то очень серьезное, что, в конечном итоге, изменит весь мир, так что следим за развитием событий.