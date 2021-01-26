Парапсихолог предсказывает войну с инопланетянами и 9 недель Ада

Одним из самых главных вопросов, обсуждаемых сейчас на форумах США, является вопрос разного рода мистиков, парапсихологов и прочих экстрасенсов, которые предсказывали Дональду Трампу два президентских срока. Пророчеств была масса, причем, их озвучивали часто очень именитые люди, у которых в послужном списке огромное количество сбывшихся предсказаний. И сейчас, после инаугурации Джо Байдена, все задаются вопросом: как там получилось, что все пророки ошиблись?

Объяснение, которое предлагается конспирологами наиболее часто, предполагает, что Трамп никуда особо и не уходил из офиса, а продолжает управлять Соединенными Штатами, но широкая публика об этом не знает. Тем не менее, в ближайшее время Трамп вернется во власть официально. И это говорят не конспирологи и сторонники Трампа, а все те же медиумы. Например, некая Шарлин Реймер сообщает о полученном накануне откровении следующее:

Сегодня я пребывала в посте и молитве. Я слышу сейчас, что много пророков ошиблись в своих пророчествах относительно переизбрания Трампа. Ошиблась в своих видениях, похоже, и я. Поэтому я была очень расстроена и попросила Иисуса простить меня и показать мне мою неправоту… …и тогда Он сказал: смотри! Я подняла глаза и увидела Трампа на трибуне. Он стоял и что-то говорил людям. Трамп был немного эмоциональным, но говорил конфиденциально. Я увидела могущественного ангела слева от трибуны, но он стоял больше там, где должна была быть толпа. Что это за сообщение? И голос сказал мне: «Я закончу то, что начал. Смотрите, что я буду делать. Оставайтесь стойкими и продолжайте молиться за Трампа».