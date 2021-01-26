Мерил Стрип: «Мне не хватает терпения на тех, кто не заслуживает моего терпения»

Мне не хватает терпения на определенные вещи. Не потому, что я стала высокомерной, а просто я уже достигла того периода в жизни, когда мне больше не хочется тратить время на то, что мне неприятно или причиняет боль.

Я больше не терплю цинизма, чрезмерной критики или претенциозного отношения.

Я утратила желание угождать людям, которым я не нравлюсь или любить тех, кто меня не любит.