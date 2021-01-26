Мерил Стрип: «Мне не хватает терпения на тех, кто не заслуживает моего терпения»

Мне не хватает терпения на определенные вещи. Не потому, что я стала высокомерной, а просто я уже достигла того периода в жизни, когда мне больше не хочется тратить время на то, что мне неприятно или причиняет боль.
Я больше не терплю цинизма, чрезмерной критики или претенциозного отношения.
Я утратила желание угождать людям, которым я не нравлюсь или любить тех, кто меня не любит.
Я не улыбаюсь, если мне не хотят улыбнуться в ответ.
Я больше не провожу ни единой минуты с теми, кто лжет или пытается мной манипулировать.
Для себя я решила не жить в мире с претенциозностью, лицемерием, непорядочностью и дешевой похвалой.
Больше я не выношу ни избирательную эрудированность, ни академическую заносчивость, и я также не сторонница распространения сплетен. Я ненавижу конфликты и сравнения.
Я верю в мир противоположностей, поэтому избегаю людей с ригидной и негибкой психикой.
В дружеских отношениях мне не нравится недостаток преданности и предательство.
Я не общаюсь с людьми, которые не знают как сделать комплимент или приободрить.
Те, кто склонен все преувеличивать навевают на меня скуку, и мне очень трудно принимать людей, которые не любят животных.
И помимо всего прочего, мне не хватает терпения на тех, кто не заслуживает моего терпения.
Мерил Стрип