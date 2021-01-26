Мерил Стрип: «Мне не хватает терпения на тех, кто не заслуживает моего терпения»

Мне не хватает терпения на определенные вещи. Не потому, что я стала высокомерной, а просто я уже достигла того периода в жизни, когда мне больше не хочется тратить время на то, что мне неприятно или причиняет боль.

Я больше не терплю цинизма, чрезмерной критики или претенциозного отношения.

Я утратила желание угождать людям, которым я не нравлюсь или любить тех, кто меня не любит.

Я не улыбаюсь, если мне не хотят улыбнуться в ответ.

Я больше не провожу ни единой минуты с теми, кто лжет или пытается мной манипулировать.

Для себя я решила не жить в мире с претенциозностью, лицемерием, непорядочностью и дешевой похвалой.

Больше я не выношу ни избирательную эрудированность, ни академическую заносчивость, и я также не сторонница распространения сплетен. Я ненавижу конфликты и сравнения.

Я верю в мир противоположностей, поэтому избегаю людей с ригидной и негибкой психикой.

В дружеских отношениях мне не нравится недостаток преданности и предательство.

Я не общаюсь с людьми, которые не знают как сделать комплимент или приободрить.

Те, кто склонен все преувеличивать навевают на меня скуку, и мне очень трудно принимать людей, которые не любят животных.

И помимо всего прочего, мне не хватает терпения на тех, кто не заслуживает моего терпения.

Мерил Стрип

Источник