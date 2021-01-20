Останки динозавров могут найти на Луне или Марсе, предположили ученые

Ученые считают, что населявшие миллионы лет назад нашу планету животные могли быть выброшены в космос от удара астероида. Вполне возможно, считают эксперты, фрагменты могли достигнуть Марса. Об этом сообщает информационное издание «Daily Star».
Исследователи считают, что динозавры в некоторой степени опередили людей на несколько миллионов лет и оказались раньше на Красной планете. Однако все они были уже мертвы, когда оказались на околоземной орбите.
Эта невероятная гипотеза была представлена в книге Питера Браннена под названием «Конец света: вулканические апокалипсисы, смертоносные океаны и наши поиски понимания прошлых массовых вымираний Земли».
В книге в частности сообщается, что ученые приблизились к разгадке того, что вызвало пять катастроф, которые спровоцировали массовое вымирание видов на Земле. Приблизительно 66 миллионов лет назад астероид Чиксулуб столкнулся с нашей планетой и вызвал катастрофические землетрясения, цунами и извержения вулканов.
В своей книге Браннен рассказывает о том, что произошло при падении астероида на полуостров Юкатан (Мексика). Камень размером больше Эвереста двигаясь со скоростью в двадцать раз быстрее пули столкнулся с Землей.
Мгновенное падение сжало и нагрело окружающий воздух. Камень «пробил» дыру космического вакуума в атмосфере Земли, после чего небеса устремились заполнить собой это пространство и огромные объемы земной породы были выброшены на околоземную орбиту. Все это произошло буквально за несколько секунд. Дальнейшее исследование показало, что небесное тело забросило жизнь на Марс и спутники Юпитера.
Автор исследования Рэйчел Уорт из Университета штата Пенсильвания рассказала: ученые выяснили, что камни с фрагментами жизни, скорее всего, переместились с Земли и Марса на остальные планеты Солнечной системы, поэтому в ходе будущих миссий на спутник Сатурна Титан или спутники Юпитера следует учитывать независимое происхождение обнаруженного на них биологического материала.