Останки динозавров могут найти на Луне или Марсе, предположили ученые

Ученые считают, что населявшие миллионы лет назад нашу планету животные могли быть выброшены в космос от удара астероида. Вполне возможно, считают эксперты, фрагменты могли достигнуть Марса. Об этом сообщает информационное издание «Daily Star».

Исследователи считают, что динозавры в некоторой степени опередили людей на несколько миллионов лет и оказались раньше на Красной планете. Однако все они были уже мертвы, когда оказались на околоземной орбите.

Эта невероятная гипотеза была представлена в книге Питера Браннена под названием «Конец света: вулканические апокалипсисы, смертоносные океаны и наши поиски понимания прошлых массовых вымираний Земли».