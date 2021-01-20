Искусственный интеллект определяет по лицу политическую и сексуальную ориентацию человека

Американский исследователь создал нейросеть, которая с точностью около 70% определяет политические убеждения человека, анализируя только его лицо. Ранее он уже сделал алгоритм, устанавливающий по фотографии сексуальную ориентацию. Оба этих эксперимента провели с целью опровергнуть так называемую новую френологию, а в итоге частично подтвердили псевдонаучные гипотезы.

Люди издревле пытались разработать теории, позволяющие надежно определять личностные качества человека по его заметным признакам: лицу, размеру и форме черепа или даже свойствам отдельных частей тела. Так появились псевдонауки вроде физиогномики и френологии. Некоторые из них развивались и получали широкую поддержку веками, даже становились основой национальных идей. Однако наука расставила все по полкам: на больших выборках никакой прямой связи между физиологическими параметрами человека и его личностными качествами нет.

А возникающие иногда корреляции точнее объясняются опосредованно — социологией и психологией. Иными словами, человек с врожденной травмой лица, скорее всего, будет более остальных озлоблен, несчастен и раздражителен не из-за того, что его голову изувечило до появления на свет. Просто по отношению к таким людям общество более предвзято и несправедливо, поэтому ему приходится реагировать в ответ.