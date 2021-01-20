Искусственный интеллект определяет по лицу политическую и сексуальную ориентацию человека

Американский исследователь создал нейросеть, которая с точностью около 70% определяет политические убеждения человека, анализируя только его лицо. Ранее он уже сделал алгоритм, устанавливающий по фотографии сексуальную ориентацию. Оба этих эксперимента провели с целью опровергнуть так называемую новую френологию, а в итоге частично подтвердили псевдонаучные гипотезы.
Люди издревле пытались разработать теории, позволяющие надежно определять личностные качества человека по его заметным признакам: лицу, размеру и форме черепа или даже свойствам отдельных частей тела. Так появились псевдонауки вроде физиогномики и френологии. Некоторые из них развивались и получали широкую поддержку веками, даже становились основой национальных идей. Однако наука расставила все по полкам: на больших выборках никакой прямой связи между физиологическими параметрами человека и его личностными качествами нет.
А возникающие иногда корреляции точнее объясняются опосредованно — социологией и психологией. Иными словами, человек с врожденной травмой лица, скорее всего, будет более остальных озлоблен, несчастен и раздражителен не из-за того, что его голову изувечило до появления на свет. Просто по отношению к таким людям общество более предвзято и несправедливо, поэтому ему приходится реагировать в ответ.
Наука на протяжении последних полутора веков получала все большее количество мощных инструментов для анализа данных. Во второй половине XX века, благодаря достижениям математики, статистики и информационных технологий, удалось доказать ложность постулатов физиогномики и френологии. Первая утверждает, что по лицу человека можно определить его тип личности, душевные качества и состояние здоровья. Вторая постулирует зависимость между психикой человека и формой черепа.
Однако стереотипы сильны и даже в XXI веке заставляют многих утверждать, будто глубинные свойства личности человека можно надежно считать с внешности. Подобные мировоззрения получили название «новая френология». Американский исследователь из Стэнфордского университета Майкл Косински (Michal Kosinski) решил использовать самые современные методы, чтобы в очередной раз опровергнуть вышеописанные заблуждения. Вышло наоборот.
Фото из открытых источников
Механизм предварительной обработки снимков перед определением политических пристрастий / ©Kosinski, M. Facial recognition technology can expose political orientation from naturalistic facial images. Sci Rep 11, 100 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-79310-1
В 2017 году он создал алгоритм, который может по фотографии лица человека выявить его гомосексуальность. Работа вызвала крайне противоречивые отзывы как среди коллег ученого, так и в обществе. Теперь Майкл разработал искусственный интеллект, который узнает ненамного менее интимную характеристику человека по его лицу — политические убеждения. Результаты последнего эксперимента были опубликованы в рецензируемом журнале Nature Scientific Reports.
Алгоритм проверили более чем на миллионе фотографий реальных людей из США, Канады и Великобритании. Изображения брали из социальных сетей и с сайтов знакомств, а политические убеждения оценивали по бинарной системе «либерал — консерватор». Выбирая из двух человек с разными убеждениями, ИИ оказался прав в 72% случаев. Ранжируя выборку из ста человек со случайным распределением политических пристрастий, точность алгоритма была несколько ниже — 66%. Нейросеть анализировала только овал лица, все остальные детали с изображения отсеивались. Таким образом устранялось влияние посторонних предметов в кадре и окружающей обстановки.
На первый взгляд может показаться, что результаты алгоритма не особо впечатляющие. Но человек в аналогичной ситуации справляется существенно хуже: всего на 55%, что незначительно эффективнее подбрасывания монеты. Статистически значимые показатели работы нейросети говорят о том, что она явно определила реально существующие признаки политической ориентации в людях. Вот только узнать их пока не представляется возможным — подобные алгоритмы являются «черными ящиками».
Косински предпринял несколько попыток определить хотя бы некоторые из параметров, на которые опирался ИИ. Он безрезультатно проверил множество признаков: цвет волос на лице, прямой взгляд в камеру у человека или он прячет глаза, различные эмоции. Простые, понятные и привычные людям критерии не сработали: судя по всему, нейросеть нашла что-то еще или сложный комплекс таких зацепок.
Фото из открытых источников
Сравнение эффективности методов определения политических пристрастий человека в зависимости от выбранного ключевого параметра. Даже все взятые вместе типичные внешние признаки, включая волосы на лице, ношение очков, положение головы и проявляемые эмоции, не могут гарантировать точность выше 59%. Совокупность психологических характеристик позволяет угадать политическую ориентацию человека в двух случаях из трех (66%), а нейросеть справляется в 73% случаев / ©Kosinski, M. Facial recognition technology can expose political orientation from naturalistic facial images. Sci Rep 11, 100 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-79310-1
В любом случае задачей Марка было не дать научную базу «новой френологии», а обратить внимание общественности на проблему потенциального ущемления прав человека. Государственные структуры и крупные корпорации могут не только создать аналогичный алгоритм, но и повысить его точность за счет дополнительных данных — истории перемещений, звонков, покупок. Такая перспектива выглядит особенно мрачной в странах, где практикуют притеснение людей по сексуальной ориентации, а также политическим и религиозным убеждениям.
Как объясняет сам Косински, лично для него такие результаты экспериментов с нейросетями оказались шоком. Трудно представить, что в XXI веке мы найдем подтверждение псевдонауке, пусть и мнимое. Скорее всего, дело не том, что френология с физиогномикой были правы. Причиной могут быть социальные факторы, отражающиеся в нашей культуре и накладывающие отпечаток на внешность. Марк планирует продолжить работу и попытаться установить, что именно помогает ИИ «смотреть в душу» через фотографии.