Определено, как изменится климат на нашей планете

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия



Как пишет Sciencealert, из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности. Главная причина этому — выбросы углерода.

Специалисты составили три плана развития событий: высокий, средний и низкий уровни негативного воздействия человечества на климат.

Первые два предполагают, что температуры будут повышаться после 2100 года.