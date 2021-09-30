Где можно пережить ядерную войну?

В 2021 году группа международных экспертов оценила уровень безопасности стран в случае наступления Третьей Мировой войны. Индекс учитывал как состояние экономики и географию, так и международные отношения и расходы на военные нужды. В каких странах можно переждать ядерную войну?

Вопреки распространенному мнению, ядерная война не спровоцирует Ледниковый период и вызовет лишь некоторое понижение среднегодовой температуры.

Это, конечно, обусловит голод и вымирание части животного мира, но крест на человеческой цивилизации не поставит. Большинство населения планеты переживет конфликт и вернется к прежнему образу жизни. И некоторые страны имеют большие шансы на существование после войны.

Швейцария

Страна, являющаяся штаб-квартирой множества международных финансовых, негосударственных и общественных организаций. С начала XIX века и по сегодняшний день Швейцария рассматривается как нейтральное государство, служащее площадкой для соперничества мировых разведок и переговоров враждующих сторон.

Особый политический статус, а также горный рельеф страны с множеством ядерных убежищ позволяют считать Швейцарию наиболее безопасным местом на Земле в случае любых конфликтных ситуаций.

По Швейцарии расположены тысячи бомбоубежищ, и можно купить даже своё собственное.

Ирландия

Процветающее европейское государство, с развитым сельским хозяйством и промышленностью. Государство не является членом НАТО и ведет независимую политику, а потому не примет участия в мировом конфликте.

Как итог, страна избежит ядерных ударов и сможет прокормить своё население в условиях экономического кризиса. Единственное, чего стоит опасаться ирландцам, это ударов по соседней Великобритании. В таком случае в опасности окажутся все Британские острова.

Чили

Наиболее стабильное и экономически крепкое государство в Южной Америке, растянувшееся вдоль пиков Анд. Несмотря на то, что страны континента традиционно остаются в стороне от мировых конфликтов, новое противостояние спровоцирует здесь региональные войны.

Чили.

Спокойно переждать их можно в Чили – со второй половины XIX века держава избегает войн, но вместе с тем обладает хорошо вооруженной армией.

Россия

По мнению американского журнала The National Interest, чтобы пережить ядерную войну, совсем не обязательно бежать за границу. Достаточно переехать в Москву.

Как считают эксперты иностранного издания, столица России прикрыта системой противоракетной обороны А-235 «Нудоль» и защищена даже лучше, чем Лондон и Вашингтон.

Это одно из самых безопасных мест на планете. А поскольку в Москве сосредоточены почти все органы власти страны, защищать город будут всеми силами.

Далёк от ядерных разрывов также будет север страны и Сибирь. Впрочем, это не решает проблему голода и бандитизма, которые наступят здесь в случае глубокого коллапса.

Бутан

Государство с одной стороны окаймлено Гималайскими горами, а с другой – покрыто джунглями и плодородными равнинами. В отличие от соседнего Непала, Бутан находится вне зон внимания политических игроков и тихо переждёт глобальный конфликт. Да и в целом, страна никому не интересна из-за ненадобности.

Новая Зеландия

Уединенное, но очень развитое государство со стабильной демократией и отсутствием внешнеполитических противоречий. Гористая местность, обилие плодородных земель, чистая вода и теплый климат сделают из Новой Зеландии рай на Земле, в то время, когда вокруг будет бушевать Ад.

Новая Зеландия.

Впрочем, Новая Зеландия в этом отношении далеко не единственная. Похожие условия будут у Тувалу, Фиджи и некоторых других государств. С одной стороны, они смогут прокормить себя, а с другой, не представляют интереса для захвата.

Ядерную войну способен пережить Израиль: страна успешно противостоит арабам уже 70 лет и сбивает все ракеты, летящие на территорию, с помощью системы ПВО «Железный купол».

Наконец, во многих странах тяжело выжить и сегодня, без ядерной войны. Центральная Африка – один из беднейших регионов планеты, здесь недоедают 30-50% населения, и атомную боеголовку сюда никто не сбросит. Власти и армия хотят выиграть войну, а не истребить население.

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