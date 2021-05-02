НЛО и русалка — почему на карте 16 века изображен инопланетный корабль

Старинные географические карты поражают своим содержанием и оформлением даже современных ученых. Художники прошлого охотно рисовали на картах страшных чудищ и разного вида существ, чем вызывали интерес и даже страх у людей.
Откуда у русалки НЛО
Есть карта Южной и Северной Америки, созданная в середине 16 столетия. На ней изображено множество самых разных существ, от реально существующих обезьян до мифических русалок. Поражает размер этой карты, нарисована она была на 6 огромных листах. Все они уже были склеены вместе в бельгийском городе Антверпене. Это была официальная карта Америки до середины 18 века. Странные создания рисовались на карте, чтобы люди не пускались в путешествия в неведомые края. Моряки часто рассказывали о чудищах, но точно сказать, видели они их или нет, невозможно. Бывало, они и китов принимали за монстров, давали описания художникам, и те выводили их на картах.
Русалка держит в руках летающую тарелку
На старинной карте есть водоемы, вулканы и горы. Дополняет масштабную картину разнообразная фауна и флора. Кроме этого, здесь есть изображения и сказочных персонажей — русалок, божьих колесниц и гигантов Патагонии. Но больше всего удивляет изображение НЛО. Если хорошо изучить всех персонажей огромной карты, можно заметить, что одна из русалок держит в руках предмет – точную копию летающей тарелки. Есть еще одна русалка, которая смотрится в зеркало, которое тоже похоже на неопознанный летающий объект. Но разве про инопланетян люди думали в те времена?
Мутанты и инопланетяне
Особенно плотно к изучению НЛО подошли в США, но было это в середине 20 столетия. После изучения карты появилась версия, что про инопланетян знали еще в 16 веке, а может и раньше. И почему держит НЛО в руках русалка, неужели «тарелка» связана как-то с этими мифическими созданиями, вокруг которых тоже немало легенд.
Некоторые уфологи уверены — инопланетяне создали русалок
Русалки есть в легендах очень большого количества стран, поэтому уфологов интересует карта 16 века. Но никто так и не дал точного ответа, что же держит в руках русалка. Сама карта очень подробная. Удивительно, как люди в те времена, не имея при себе современных приборов для изучения мира, сумели создать настолько точную карту.