НЛО и русалка — почему на карте 16 века изображен инопланетный корабль

Старинные географические карты поражают своим содержанием и оформлением даже современных ученых. Художники прошлого охотно рисовали на картах страшных чудищ и разного вида существ, чем вызывали интерес и даже страх у людей.

Откуда у русалки НЛО

Есть карта Южной и Северной Америки, созданная в середине 16 столетия. На ней изображено множество самых разных существ, от реально существующих обезьян до мифических русалок. Поражает размер этой карты, нарисована она была на 6 огромных листах. Все они уже были склеены вместе в бельгийском городе Антверпене. Это была официальная карта Америки до середины 18 века. Странные создания рисовались на карте, чтобы люди не пускались в путешествия в неведомые края. Моряки часто рассказывали о чудищах, но точно сказать, видели они их или нет, невозможно. Бывало, они и китов принимали за монстров, давали описания художникам, и те выводили их на картах.