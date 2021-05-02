Исследования, выявившие бесполезность иглоукалывания и почему цена им — грош…

Журналистские расследования — вещь крайне нужная. В частности, как действенный способ для того, чтобы сузить поле деятельности дельцов, паразитирующих на обычном людском незнании и неумении критически мыслить. Однако, иногда за журналистские расследования берутся блогеры, которые и излагают вроде логично, и ссылки приводят авторитетные, но на выходе у них получаются дрова, причем дрова — плохие. Существует расклад, согласно которому — если кому-либо известно месторасположение вагины, то это не повод устремляться в Главные Гинекологи. В нашем случае — чтобы пытаться судить о некоторых тонких материях, недостаточно способности логически рассуждать в рамках своей эрудиции (диалектика, мистер Лестрейд!…), а надо, кроме того, еще «быть в теме», причем весьма глубоко. Начитанностью эта проблема никак не снимается. Предлагаю вчитаться в статью топ-автора site.ua — Семена Есилевского под названием «На игле: почему акупунктура помогает, но при этом не работает».

Главный тезис, который пытается обосновывать в своей статье г-н Есилевский, состоит в том, что иглоукалывание как лечебный метод — ничтожно. Но есть масса людей, и я в первой сотне, которые считают акупунктуру, ни более ни менее — одним из чудес света. Всем, например, известна необычайно широкая палитра растительных и животных средств, которыми пользуется китайская медицина. Но, при этом, в серьезных трактатах древности сказано — «Ничто не сравнится с иглой». Может, это и не слишком веский довод, с учетом того, что в других древних трактатах хватает также и маразма. Тогда идем дальше. Автор утверждает, что «… акупунктурные точки объединены в «меридианы» — особые линии, которые тянутся вдоль тела и соответствуют определенным внутренним органам. В китайской медицине эти меридианы считались каналами циркуляции «жизненной энергии ци» т. е. это чисто эзотерическая, или, на худой конец, философско-мистическая концепция, поскольку никаких каналов анатомы не нашли и никакой «энергии ци» физики не знают». Мы не будем углубляться в анатомические дебри, но заметим — у всех людей точки располагаются, во-первых, строго идентично, и, во-вторых, на одной и той же глубине. Одно из доказательств: после прокола кожи в точке акупунктуры какие-либо болевые ощущения при дальнейшем введении иглы отсутствуют. Но! — На обозначенной в трактатах глубине (для каждой точки она разная, в основном — от 5мм до 2,5см, указывается обычно в цунях или фэнях) отчетливо возникают некие совершенно особые ощущения, о которых — чуть позже. При этом, попадания иглы в обычные нервные узлы или стволы в акупунктуре принято избегать. Следовательно, игла все-таки попадает в какие-то анатомические «вкрапления». Их называют скоплением тучных клеток или как-то еще, суть от этого не меняется.

Насчет «энергии Ци» и физиков: cуществует строго научный феномен существования «биотоков». Эти биотоки зарождаются в синоатриальном узле сердца (генерация потенциалов действия), после чего распространяются в организме для обеспечения биохимических реакций (изменяя избирательную проницаемость мембран, и тем самым — активность ферментов). Недостаток этих биотоков в состоянии парализовать или критически извратить практически любой физиологический процесс. Физики, на которых ссылается автор статьи, вполне могут себе представить, что биотоки, как и электрический ток вообще, могут существовать только при определенных условиях, главным из которых является наличие разности потенциалов. В то же время, давно было замечено, что все точки акупунктуры имеют пониженное омическое сопротивление по сравнению с другими участками кожи. — Потому что они и являются конечными звеньями этих электрических цепей (на случай, что кому-то все это читать слишком странно и непривычно, имеется доступная литература, объединенная темой «Электричество в живых организмах»). Если, в силу каких-то причин, некая точка акупунктуры не может обеспечить свой пониженный электропотенциал — значит, разность потенциалов сойдет на нет, и в определенном месте организма биотоки перестанут существовать. Последствия — см. выше.

Таким образом, природа создала эти точки совсем не для того, чтобы их кололи иглами. Но то, что воздействие на точку иглой («чжень») или прогреванием («цзю») способно восстанавливать ее биоэлектрические характеристики (и тем самым — «биотоки») — было одним из величайших открытий человечества. Таким образом восстанавливается нормальная физиология организма, то есть — наступает излечение. Во многих случаях улучшение состояния больного было настолько явным, быстрым и разительным, что у древних поневоле возникали ассоциации с ручьем или потоком, с пути которого только что убрали камень. Видимо, так и зародились представления о нарушенной циркуляции жизненной энергии Ци. Для сравнения — и в наши дни некие ученые представляли себе, что они создают препарат для «сердечников». Вместо этого таким себе джинном из бутылки у них получилась «Виагра».

Двигаемся дальше. Топ-автор пишет: «То, что «энергия ци» — это эзотерическая ахинея, понятно любому критически мыслящему человеку, но вполне возможно, что древние китайцы эмпирически нащупали какие-то специальные анатомические структуры, тыкая иголками куда попало». Интересно, а «тыкать иголками куда попало» — это, вообще, с какой радости? Во-первых, сие больно, особенно с учетом того, что первыми иглами служили рыбьи кости и каменные осколки. Во-вторых, резко против таких развлечений выступал инстинкт самосохранения. Древние римляне сказали: «Нет ничего, чему не было бы причины». Значит, причина была, причем — довольно веская. Две наиболее правдоподобные версии того, что именно подтолкнуло древних китайцев к подобным экспериментам:

1) Раны или ушибы, нанесенные в зону расположения точек, вызывали конкретные изменения в состоянии человека. Такие же травмы нейтральных участков тела никаких изменений не вызывали.

2) Китай — страна, где в ряде областей широко культивировалось татуирование, в том числе — ритуальное и тотемистическое (против демонических сил).

Со временем накапливалась информация о том, что татуировки, нанесенные на различные области тела, устраняют боль или другие симптомы в определенных органах. Например, даже небольшой рисунок, нанесенный на запястье со стороны ладони, мог устранить давно длящуюся боль в сердце (как известно, там расположена точка да-лин, МС-7, одна из основных для лечения стенокардии и болезней сердца вообще). В определенный момент, количество подобной информации стало настолько велико, что требовало уже какой-то систематизации и анализа. К тому же, медицина и в те времена служила неплохим источником дохода. Потом автор статьи продолжает: «Точки расположены, скорее всего, там, где пациенту не больно от втыкаемой иголки, а меридианы — чистая мистика». И далее — «…Укол реальной иглой, сделанный грамотным специалистом, никак не ощущается». Это что — серьезно?… Точки акупунктуры могут иметь сниженную болевую чувствительность в своей проекции на коже, но это — отнюдь не главное их свойство. Главные их особенности — это, во-первых, давать лечебный эффект, а во-вторых — при попадании иглы в точку должны возникать чувства ломоты или распирания, как вариант — распространение боли на другие участки. У нас этот феномен называется «возникновение предусмотренных ощущений», у китайцев — «приход Ци».

Одно из правил акупунктуры устанавливает, что «Укалывание без прихода Ци смысла не имеет». Для возникновения этого феномена производятся специальные манипуляции иглой. В ряде источников описываются именно те «предусмотренные ощущения», которые характерны для каждой, по отдельности, точки акупунктуры. Тогда — о каких таких «не ощущаемых уколах» пишет автор статьи? Если речь идет о техниках безболевого прокола кожи, то принципиального значения они не имеют, поскольку точки, почти как правило, в ней не располагаются. И, если как-то признается факт существования точек, то почему бы не признать и их меридианальную подчиненность? Тем более, учитывая схожесть эффектов, возникаемых от воздействий на точки одного и того же меридиана. К слову, знаменитая «пульсовая диагностика» нужна была исключительно для оценки состояния меридианов. Впрочем, все это — лишь воззвания к здравому смыслу.

Огромную важность меридианной концепции как для диагностики, так и для лечения можно проиллюстрировать многими случаями из практики, в частности — моей. Например: мужчина, 47 лет, предъявляет жалобы на резко сниженную работоспособность в утренние часы, общую разбитость и угнетенное, подавленное состояние. Только во второй половине дня все это как-то рассеивалось и возникала возможность жить более-менее полноценной жизнью. Пациент крайне измотан этой проблемой. Обошел всех мыслимых врачей. Результат — нулевой (что было полностью предсказуемо. Ситуация знакома многим). Сопутствующая патология — хронические проблемы с сердцем, почками, гастродуоденит в ремиссии. Полторы-две пачки сигарет в день, много кофе. МРТ головного мозга никаких проблем не обнаружила. Первые 4 сеанса иглотерапии устранили ряд второстепенных симптомов, но общую картину заболевания преломить не смогли. Путем углубленных расспросов было выявлено, что наиболее тягостное самочувствие пациент ощущает примерно с 9.00 до 11.00.

Теория меридианов утверждает, что в данный промежуток времени на пике активности находится меридиан селезенки-поджелудочной железы, тогда как меридиан тройного обогревателя испытывает минимум своих возможностей. Если допустить, что тройной обогреватель функционально ослаблен сам по себе, да утром еще накатывает его неизбежный двухчасовой «провал», то это вполне может вызвать всю картину предъявляемых жалоб. Исходя из этого, в последующие 5 сеансов были задействованы только стандартные точки меридиана тройного обогревателя с обеих сторон. Это кардинально изменило ситуацию уже со второго дня. Результат — проблема полностью исчезла. За полгода (по сегодняшний день) дальнейших наблюдений — рецидивов не наблюдалось. Повторяюсь, любой иглотерапевт, применяющий в своей практике меридианную теорию, может поведать огромное количество подобных случаев.

Далее, цитирую разбираемую статью: «Снятие болевого синдрома является традиционной «фишкой» акупунктуры и если метод окажется неэффективным здесь, то это поставит под сомнение его состоятельность и для всех остальных применений». — Вот как?.. Смею, однако, утверждать, что снятие боли не является традиционной «фишкой» акупунктуры, разве что — в народных верованиях. Это — лишь одно ее из направлений, причем далеко не всегда самое рациональное. Акупунктура, по определению, лечит только функциональные расстройства, в то время как боли, при всем их разнообразии, чаще свидетельствуют об органических, то есть структурных поражениях ткани. В то же время, если боль в сердце вызвана не слишком тяжелым атеросклерозом (то есть сужением просвета коронарных артерий холестериновыми отложениями), то в подавляющем большинстве случаев эта боль быстро уходит после 5-10-минутного прогревания точки MC-8 (лао-гун) обычной тлеющей сигаретой. В этом может убедиться каждый, кто имеет этот симптом. Данная точка находится в центре ладони, и определение ее точного расположения не составляет труда. В интернете имеется обучающее видео. После курса аналогичных процедур с некоторыми другими точками исчезает даже длительно существующая стенокардия (боль в сердце). Любой, знакомый с такой проблемой, может и должен пробовать данный метод, в том числе — самостоятельно.

Акупунктура слишком глубока, широка и многогранна, чтобы судить о ней в какой-либо одной плоскости. При всем этом, нельзя не отметить особо выдающиеся возможности этой системы в плане ее действия на психику. Ничего равного в этом отношении в медицине нет. В значительной мере, эффект от воздействия на точки можно сопоставить с теми состояниями, которые возникают от приема транквилизаторов (успокоительных) и стимуляторов, массово применявшихся в армиях ряда стран. Но все они — большей частью наркотики.

Что до лечения антидепрессантами, то они также проигрывают акупунктуре. Эффект от приема антидепрессантов проявляется через 3-7 недель приема, часто вызывает побочные явления, сам процесс подбора этих препаратов длителен, непредсказуем, дорог и некомфортен. Выявление наиболее эффективных точек для акупунктуры, в каждом конкретном случае, также занимает определенное время, но получаемый результат, как правило, превосходит любые ожидания.

Кроме всего прочего, акупунктура дает не сравнимые ни с чем возможности для самосовершенствования. Например, о человеке твердом, решительном и сильном китайцы говорят, что у него «вместительный желчный пузырь». Но как раз такие качества присущи людям, от природы имеющим повышенную активность меридиана желчного пузыря (недостаток энергии в этом меридиане вызывает прямо противоположные качества). И, что характерно — после укалывания или прогревания точек этого меридиана возникает ощущение контролируемой агрессивности, желание «переть на рожон», огромная самоуверенность, переходящая в наглость, в сопровождении безоглядной решимости и невесть откуда взявшейся силы. Схожий, но более глубокий и гармоничный результат дают воздействия на точки спаренного с ним меридиана печени. В зависимости от исходного состояния нервной системы, этот эффект длится от нескольких часов до нескольких дней после всего лишь одного сеанса акупунктуры. (В Хатха-йоге есть только одна поза — асана, которая вызывает подобные изменения в нервной системе. Подробнее — см. мою книгу «Анатомия жизненной силы. Секреты восстановления нервной системы». Вопросы получения текста — substant@mail.ru). Если кто-либо чрезмерно раздражителен, склонен к безосновательному гневу и вспышкам ярости, конфликтности, ощущает внутренний дискомфорт, то использование всего лишь нескольких точек меридиана печени в течении 4-5 сеансов способно надолго устранить эти явления.

К сожалению, подобные живописания эффектов акупунктуры встречаются довольно редко. В основном, профильная литература ограничивается лаконичными формулировками типа: «…точка С-7 оказывает специфическое системное психогармонизирующее действие» (цит. по: «Цзин-ло. Клинико-энергетическая характеристика канальной системы» О.Г. Коган, соавт., «Наука», Нвсб,1993). Одни точки пробуждают ясность ума, другие — возвращают настойчивость в достижении целей, третьи — усиливают потенцию, расслабляют или дарят спокойствие. Когда трудно или невозможно заснуть, то один укол в соответствующую точку гарантированно «валит» в сон уже через 15-20 минут. Если ощущается «провал» в работоспособности или депрессия, то две-три точки способны вернуть состояние избытка энергии и радости жизни. Однако, нередко, после воздействия на эти точки, приходится пережить один-два часа состояния выраженной сонливости, желания отодвинуться от всего происходящего и даже усугубления депрессивных переживаний (видимо, как раз этот пункт послужил причиной того, что Минздрав, в свое время, запретил применение акупунктуры при психических заболеваниях). Это –нерекламируемая правда о точках, но это — правда. Еще одной проблемой является то, что точки, вернувшие энергию и жизнелюбие вчера, могут не дать и половины этого эффекта при воздействии на них же завтра. В таких случаях приходится использовать точки других меридианов, уже доказавших свою действенность ранее. Алгоритм выявления таковых точек есть, и его освоение доступно каждому, с учетом того, что прогревание точек — достаточно весомая альтернатива иглам. По моему глубокому убеждению — знания именно такого рода должны преподаваться в средней школе вместо углубленного изучения той же ботаники или тетраэдров.

В своей разгромной статье г-н Есилевский ссылается на метаанализ, проведенный Кохрейновской коллаборацией, подчеркивая высочайший и непререкаемый авторитет этой организации. Можно согласиться, что в каких-то областях медицины, где речь идет об эффективности приема различных препаратов, такие исследования действительно могут претендовать на установление объективной истины. Но пытаться оценивать метод, о котором у них имелись всего лишь некие смутные представления — затея априори провальная. Лично у меня возникла ассоциация с анекдотом: «Ученые из N-ска опровергли существование земной гравитации. Национальная академия наук опровергла существование ученых из N-ска.»

Предметно: в исследованиях эффект от действия игл сравнивался с эффектом от псевдо-игл («плацебо-иглы»), которые всего лишь имитировали иглоукалывание.

Но, как здесь уже оговаривалось, необходимым условием грамотной акупунктуры всегда является вызывание «предусмотренных ощущений», имитировать которые невозможно. Кохрейновцы, не ведая, видимо, ни о чем подобном, изначально решили, что вполне могут обходиться без всяких там «прибамбасов» вроде непонятного какого «прихода» непонятно какой энергии «Ци». О’кей, но с этого момента они начали искать не там, где нужно, а «там, где светло…». Обезболивание при помощи игл — не лучшее поле для оценки эффективности акупунктуры вообще, но какую бы другую сферу ее приложения они ни выбрали, результатом был бы такой же провал. Контрольным выстрелом в голову возникает вопрос — а чьими руками производились собственно эксперименты с акупунктурой? Вызвали специалистов, которые вдруг обнаружили и всем показали свою полную профнепригодность? Но это однозначно предполагает смену профессии, шквал вопросов и исков от бывших и сегодняшних клиентов. Вариант: «Мы — не совсем гавайцы. Точнее, мы — совсем не гавайцы». То есть, приглашенные специалисты, на самом деле, могли быть психотерапевтами, или массажистами, использующими как бы «иголочки», как бы для антуража или что-нибудь в том же духе. В общем, профессионалов там, насколько я могу судить — в помине не было. Зато, may be, сэкономили средства для других, столь же ярких исследований.

Я предлагаю сообществу высказаться на поднятую тематику. В частности, было бы интересным узнать, что было более убедительным — рассуждения г-на Есилевского со ссылками на десятки научных работ, или мой скромный «разбор полетов»?

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