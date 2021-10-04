Не делайте эти вещи, если хотите, чтобы с вами происходило что-то хорошее

Жизнь по принципам у-вэй означает полное доверие Вселенной. Почему мы говорим «деяние через не-деяние»? Почему все должно происходить само? Как это само? Ответ таков: Дао творит всю тьму вещей. Ведь все, что вас окружает – сделано не вами. В лучшем случае мы можем родить себе подобных, которые и вправду будут походить на нас в чем-то. Да, если честно, и рождаемся мы сами по себе.
Ведь не усилием же воли появляется человек на свет! Как говорится, даже если посадить девять беременных женщин, они все вместе не смогут родить ребенка за месяц. Плод должен созреть во чреве матери и только когда он готов – он появляется на свет божий. Также происходит и с остальными вещами: все развивается, растет и структурируется по своим внутренним законам. На материальном уровне действуют законы физики и химии, а на волевом уровне действуют мета-когнитивные законы. Сегодня я расскажу об одном из важнейших. Он таков: счастье приходит снаружи, а несчастными мы делаем себя сами.
К этому закону прилагается такая поправка: не нужно исходить из того, что любой человек стремится быть счастливым. Вовсе нет. Изначально мы стремимся к выживанию. К адаптации. А ценности развития и самореализации приходят позже и не ко всем.
Тут, конечно, особую роль играет национальная ментальность. Исследователи из World Values Survey делят ценности на две группы: ценности выживания и ценности самовыражения. Так вот Россия очень близка к полюсу ценностей выживания (противоположным самовыражению). А разве люди, которые заняты постоянным выживанием, могут быть счастливыми? Точно, нет.
Поэтому, если вы хотите, чтобы с вами происходило что-то хорошее – для начала нужно не делать следующие вещи:
— находиться в состоянии ожидания (помощи, спасения, чего угодно);
— суетиться, нервничать, тревожиться, беспокоиться;
— ждать гарантий, компенсаций, благодарностей;
— таить обиды;
— манипулировать;
— формировать у кого-то чувство вины;
— контролировать что-либо и кого-либо;
— бояться.
Откуда у нас эти пагубные привычки? Это все от страха жизни, от чувства одиночества, от неверия в себя и в доброту Вселенной. А Мироздание отзеркаливает каждого человека по принципу: если в тебе недостаточно веры, то и Бытие не верит тебе.
Чтобы обрести счастье – надо перестать его хотеть.
Любовь – это глагол, а не существительное. Любовью надо жить и делиться ею, а не ждать и искать ее. Как говорил Э.-М. Ремарк (мужчинам он говорил, хотя в наш век это уже и не важно): «Если тебе нужна женщина – пойди и приведи ее».
Ты либо самореализуешься, либо выживаешь. Мечта – это внутренний компас, а самореализация – это практика воплощения мечты. Не надо мечтать вместо реальной самореализации: это все равно, что мечтать о своих пышных похоронах. По мне так лучше откладывать деньги на свои затеи, на реализацию мечты, чем на похороны. Хотя миллионы моих соотечественников со мной, думаю — не согласятся.
Просто позвольте Вселенной сделать вас счастливыми. А счастлив может быть только человек, который реализует себя, свое предназначение, свою самость, смысл своего появления на этот свет.
И, кстати – у вас не будет другой такой попытки. Только здесь и только сейчас.
Автор — Алексей Фисун
Источник: lifedeeper.ru