Не делайте эти вещи, если хотите, чтобы с вами происходило что-то хорошее

Жизнь по принципам у-вэй означает полное доверие Вселенной. Почему мы говорим «деяние через не-деяние»? Почему все должно происходить само? Как это само? Ответ таков: Дао творит всю тьму вещей. Ведь все, что вас окружает – сделано не вами. В лучшем случае мы можем родить себе подобных, которые и вправду будут походить на нас в чем-то. Да, если честно, и рождаемся мы сами по себе.

Ведь не усилием же воли появляется человек на свет! Как говорится, даже если посадить девять беременных женщин, они все вместе не смогут родить ребенка за месяц. Плод должен созреть во чреве матери и только когда он готов – он появляется на свет божий. Также происходит и с остальными вещами: все развивается, растет и структурируется по своим внутренним законам. На материальном уровне действуют законы физики и химии, а на волевом уровне действуют мета-когнитивные законы. Сегодня я расскажу об одном из важнейших. Он таков: счастье приходит снаружи, а несчастными мы делаем себя сами.

К этому закону прилагается такая поправка: не нужно исходить из того, что любой человек стремится быть счастливым. Вовсе нет. Изначально мы стремимся к выживанию. К адаптации. А ценности развития и самореализации приходят позже и не ко всем.