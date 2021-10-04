Места в мире, где временами вообще не видят солнечного света

Знаете ли вы, что на Земле есть места, где солнце никогда полностью не светит, независимо от времени суток.

Норвегия

Норвежский город Тромсе находится к северу от Северного полярного круга и испытывает значительно изменение освещенности.

Полуночное солнце освещает город с мая по июль, в течение которого солнце никогда не заходит. Однако с ноября по январь город целиком окутан Полярной ночью. Явление полярной ночи возникает, когда солнце более 24 часов не поднимается над горизонтом.