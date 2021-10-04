Места в мире, где временами вообще не видят солнечного света

Знаете ли вы, что на Земле есть места, где солнце никогда полностью не светит, независимо от времени суток.
Норвегия
Норвежский город Тромсе находится к северу от Северного полярного круга и испытывает значительно изменение освещенности.
Полуночное солнце освещает город с мая по июль, в течение которого солнце никогда не заходит. Однако с ноября по январь город целиком окутан Полярной ночью. Явление полярной ночи возникает, когда солнце более 24 часов не поднимается над горизонтом.
Это означает, что в таких городах, как Тромсе, ночь может длиться более 24 часов.
Жители города Рюкан, расположенного в двух с половиной часах езды к западу от Осло в Норвегии, часто проводят время в темноте.
Город расположен в долине, простирающейся с востока на запад, а из-за находящихся рядом высоких гор и низкого расположения солнца зимой город большую часть зимнего времени года окутан тенью.
Фото из открытых источников
В феврале 2013 года был создан специальный солнечный рефлектор, чтобы предоставить городу немного света в более темные зимние месяцы.
Фото из открытых источников
Устройство состоит из трех больших управляемых компьютером зеркал на солнечных батареях, которые медленно отслеживают движение солнца по небу. Он отражает лучи солнца вниз на площадь, чтобы освещать ее в темные месяцы.
Швеция
Фото из открытых источников
Полярная ночь настигает Швецию и в заснеженные зимние ночи. Всамом северном шведском городе Кируне не бывает полной непроглядной тьмы, но вместо этого он часто погружается в небольшие сумерки.
Жители шведского города полагаются на лунный свет и белый снег. Однако темнота помогает подчеркнуть потрясающий вид Северного сияния, которое можно увидеть над Кируной.
Аляска
Фото из открытых источников
К северу от Полярного круга расположен аляскинский город Уткриагвик (Курган).
Самый северный город на Аляске зимой около 67 дней не видит солнечного света. Темнота — это часть Полярной ночи, которая охватывает четырехтысячный город в зимние месяцы. Однако летом солнце вообще не заходит.